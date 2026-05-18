De la Ciudad Real Madrid a tu salón: esta es la alianza detrás de las nuevas aspiradoras de la empresa Roborock

En España uno de los dispositivos que más éxito han tenido en los últimos años son las aspiradoras inteligentes. Aunque no nos permitan olvidarnos para siempre de barrer y fregar sí que minimizan, y mucho, el número de veces que hay que hacerlo.

Roborock es una de las marcas de aspiradoras inteligentes con mayor reconocimiento de marca, tecnología y prestigio. Para aumentar más su exposición ha firmado un acuerdo con el Real Madrid.

Es por eso que ha sido en la Ciudad Real Madrid donde ha presentado las dos nuevas incorporaciones de su catálogo, la Qrevo S Pro y la Qrevo Edge 2, que abordan las complejidades del hogar desde dos filosofías tan distintas como complementarias.

Qrevo S Pro o la democratización de la potencia bruta

La Qrevo S Pro llega al mercado una enorme capacidad de succión, con la tecnología que la empresa llama HyperForce y que alcanza los 18.500 Pa, más que suficiente para limpiar en las superficies más complejas, como alfombras tupidas.

Para minimizar las tareas de mantenimiento Roborock incluye en este modelo un sistema de cepillos de goma antienredos que minimizan la supervisión humana. Además, es capaz de lavar las mopas con agua a 75 °C para eliminar gérmenes y las seca posteriormente con un flujo de aire templado a 45 °C.

Qrevo S Pro Omicrono

Por supuesto, esta aspiradora es capaz de mapear el hogar en 3D y minimizar la cantidad de vez que se choca contra otros elementos, lo que es beneficioso para no dañarlos. Y si se quiere, se puede controlar desde Gemini o Alexa gracias a la integración con Matter.

Pese a tener especificaciones de un modelo de gama muy alta, su precio está en la horquilla de los modelos de gama media alta, partiendo de los 589 euros en su versión estándar.

Qrevo Edge 2 o el formato ultra delgado

La Qrevo Edge 2 llega presumiendo de una potencia de succión de 25.000 Pa, una cifra inaudita para su categoría. Además, el sistema Dual Anti-Tangle combina el cepillo principal DuoDivide con el cepillo lateral FlexiArm Arc, para que los pelos no sean un problema.

Pero lo mejor es que ha sido diseñado para poder limpiar incluso debajo de muebles bajos, para lo cual puede retraer el sistema de radares que incluye en la parte superior. Esto hace que sea posible usarlo en lugares con sofás más bajos de la cuenta o con muebles que casi tocan el suelo.

Qrevo Edge 2 Omicrono

Como cabía esperar, el uso de la IA está presente. Lo hace con la tecnología Reactive AI, que utiliza luz estructurada y una cámara RGB para identificar y sortear más de 280 tipos de objetos en la más absoluta oscuridad.

En su base, el agua de lavado alcanza los 80 °C para disolver grasas e higienizar las mopas al 99,99%, culminando con un secado por aire caliente a 55 °C.

Este modelo llega a las tiendas españolas este 18 de mayo con un precio de salida de 889 euros.