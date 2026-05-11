El increíble chollo de Xiaomi que no puedes dejar escapar: dos televisores al precio de uno y con altavoz de regalo

Si queremos renovar nuestro televisor inteligente y tenemos varias habitaciones, puede que nos hayamos dado cuenta de que el presupuesto se dispara muy fácilmente; afortunadamente, Xiaomi acaba de darnos una gran oportunidad con su último chollo.

La marca ha renovado su gama de televisores Xiaomi F Pro, y aunque cada uno de estos modelos es muy interesante y ya cuenta con rebajas importantes que los hacen muy competitivos, si 'rebuscamos' un poco en la tienda de Xiaomi encontraremos una oferta difícil de pasar por alto.

Se trata de un paquete que incluye el nuevo Xiaomi TV F Pro 75 2026, además de un Xiaomi TV F Pro 32 2026, y para rizar el rizo, se incluye un altavoz inalámbrico Xiaomi Bluetooth Speaker de regalo, todo por 769 euros.

En efecto, no se trata de una errata. Xiaomi nos está ofreciendo dos televisores nuevos, junto con un altavoz portátil, por el mismo precio de un televisor convencional; es un precio incluso más difícil de creer si nos fijamos en lo que cuesta cada producto por separado.

El Xiaomi TV F Pro 75 2026 tiene un PVP de 999 euros, aunque ahora se puede conseguir por 549 euros en solitario gracias a las ofertas de Xiaomi; esa ya sería una gran rebaja por sí sola, especialmente si únicamente necesitamos un televisor en nuestro hogar.

Por su parte, el Xiaomi TV F Pro 32 2026 tiene un PVP de 229 euros, aunque se puede conseguir por 179 euros rebajado. Por último, el Xiaomi Bluetooth Speaker tiene un PVP de 79,99 euros y de 59,99 euros rebajado.

Televisor Xiaomi TV F Pro 75 2026 Xiaomi Omicrono

La gama 2026 de los Xiaomi TV F Pro destaca por representar una evolución respecto a la pasada generación, con diferencias importantes en algunos aspectos.

Tal vez la mayor de estas diferencias se encuentre en la elección de sistema operativo; mientras que los modelos anteriores estaban basados en Google TV, los nuevos usan Fire TV de Amazon, lo que permite acceder algunas ventajas como el control por voz mediante Alexa e integración con Prime Video.

El modelo de 75 pulgadas tiene resolución 4K para ser usado en el salón, mientras que el de 32 pulgadas se queda en resolución HD y está más diseñado para ser usado en una habitación más pequeña.

Estos televisores se caracterizan por sus paneles QLED con puntos cuánticos que cubren el 94% del espacio de color DCI-P3, por lo que pueden obtener colores más vibrantes y precisos.

También son compatibles con HDR10+ y HLG. El modelo de 75 pulgadas cuenta con modo Filmmaker para ofrecer una experiencia fiel a la visión del director, además de un modo gaming que alcanza los 120 Hz a través de HDMI, ideal para una consola.

De la misma manera, los altavoces integrados son compatibles con Dolby Audio y DTS-HD, además de DTS:X y DTS Virtual:X en el modelo de 75 pulgadas.

En cuanto al altavoz Xiaomi Bluetooth Speaker, es una versión mejorada de modelos pasados, que ahora cuenta con una configuración de 5 unidades y es capaz de alcanzar un volumen de 93 dB con una respuesta de graves amplia gracias a unidades pasivas.

Es compatible con HyperOS Connect para controlarlo directamente con un móvil Xiaomi, es resistente al agua y al polvo por IP67 y la batería dura hasta 17 horas con carga rápida de 22,5 W.