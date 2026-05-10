China cambia las normas: Xiaomi ficha en BMW, Mercedes y Porsche para que sus coches conquisten Europa

Cuando Lei Jun, CEO de Xiaomi, anunció que su compañía entraría en la industria de los vehículos eléctricos, el mundo tecnológico y automotriz contuvo el aliento.

Esta no era una pequeña apuesta de una startup, era la entrada de un gigante de la electrónica de consumo con bolsillos profundos y una visión audaz.

La base de la incursión de Xiaomi es una inversión reportada de 10 mil millones de dólares durante la próxima década. Sin embargo, más allá del capital, la clave del éxito en una industria tan compleja como la automotriz radica en la experiencia.

Muchos creían imposible que la empresa desarrollara un coche desde cero en 3 años, sobre todo porque no tenía experiencia previa. Se equivocaron.

La estrategia de Xiaomi no ha sido simplemente contratar ingenieros, sino reclutar selectivamente a líderes veteranos de los fabricantes de automóviles más venerados y tecnológicamente avanzados del mundo.

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De hecho, cuando se mostró por primera vez el SU7, muchos dijeron que bebía de marcas como Porsche o MacLaren. Xiaomi no ocultó que se había inspirado en los mejores, como hace en otros sectores.

La clave, no obstante, no está en imitar lo que hacen otros, sino en crear un equipo que sepa lo que hace. Y para eso la compañía no ha dudado en fichar talento allá donde estaba, construyendo un equipo diseñado para competir con marcas premium.

Diseño exterior y dinámica

Fabian Schmolz-Obermeier (Jefe de Diseño Exterior): Proveniente de Porsche, donde trabajó en el legendario Porsche 992 GT3 RS , Schmolz-Obermeier aporta un pedigrí de rendimiento y aerodinámica de élite. Su experiencia con coches de pista de alto nivel es incalculable para establecer la identidad visual y la eficiencia de los coches de Xiaomi

Proveniente de Porsche, donde trabajó en el legendario , Schmolz-Obermeier aporta un pedigrí de rendimiento y aerodinámica de élite. Su experiencia con coches de pista de alto nivel es incalculable para establecer la identidad visual y la eficiencia de los coches de Xiaomi Claus-Dieter Groll (Jefe de Dinámica del Vehículo): Con experiencia previa en el BMW iX3, Groll es fundamental para traducir el diseño exterior en una experiencia de conducción superior. Su enfoque en el manejo y el control es vital para un coche que aspira a ser más que un simple electrodoméstico sobre ruedas.

Experiencia de usuario e interiores

Julien Cueff (Jefe de Diseño de Interiores): Reclutado de Mercedes-Benz, Cueff aporta la experiencia de crear las cabinas de lujo de la Clase S de Mercedes-Benz . En una era en la que el interior es un santuario y un centro tecnológico, su experiencia en la combinación de materiales nobles y tecnología intuitiva es fundamental.

Reclutado de Mercedes-Benz, Cueff aporta la experiencia de crear las cabinas de lujo de la . En una era en la que el interior es un santuario y un centro tecnológico, su experiencia en la combinación de materiales nobles y tecnología intuitiva es fundamental. Kai Langer (Jefe de Experiencia de Usuario): Su trabajo previo en el BMW i8, un pionero de la interfaz de usuario moderna en vehículos, lo posiciona perfectamente para definir cómo interactuarán los conductores con la avanzada tecnología de Xiaomi. La experiencia de usuario es el corazón de Xiaomi.

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Tren motriz, chasis y hardware

Hubert Hügle (Jefe de Desarrollo de Hardware): Un veterano de Mercedes-AMG , Hügle es experto en componentes de alto rendimiento y durabilidad. Su presencia asegura que la ingeniería de base de los vehículos de Xiaomi sea robusta y capaz de soportar la entrega de potencia de un sistema eléctrico moderno.

Un veterano de , Hügle es experto en componentes de alto rendimiento y durabilidad. Su presencia asegura que la ingeniería de base de los vehículos de Xiaomi sea robusta y capaz de soportar la entrega de potencia de un sistema eléctrico moderno. Dusan Sarac (Jefe de Chasis): Proveniente de Škoda y del desarrollo de la plataforma MEB del Grupo Volkswagen , Sarac posee un conocimiento profundo de las plataformas modulares para vehículos eléctricos, asegurando una base sólida, segura y eficiente.

Proveniente de Škoda y del desarrollo de la , Sarac posee un conocimiento profundo de las plataformas modulares para vehículos eléctricos, asegurando una base sólida, segura y eficiente. Simon Schmitt (Jefe de Tren Motriz): Su experiencia previa con los coches GT de BMW es fundamental para optimizar la eficiencia y la entrega de potencia del motor eléctrico, asegurando que los coches de la empresa china sean tan emocionantes de conducir como avanzados tecnológicamente.

Liderazgo y operaciones

Rudolf Dittrich (Gerente General, Centro de I+D de Europa): Con un pasado en el desarrollo del BMW M4 GT3 , Dittrich no solo comprende la ingeniería de alto rendimiento, sino también la complejidad de gestionar proyectos de I+D a gran escala que integran componentes de carreras y producción.

Con un pasado en el desarrollo del , Dittrich no solo comprende la ingeniería de alto rendimiento, sino también la complejidad de gestionar proyectos de I+D a gran escala que integran componentes de carreras y producción. Jean-Arthur Madelaine (Jefe de Diseño, Centro de I+D de Europa): Su trabajo en el Mercedes-Benz Vision GT Concept destaca su capacidad para imaginar y ejecutar visiones audaces y futuristas, esenciales para diferenciar a Xiaomi en un mercado saturado.

Su trabajo en el destaca su capacidad para imaginar y ejecutar visiones audaces y futuristas, esenciales para diferenciar a Xiaomi en un mercado saturado. Liu Taoqing (Jefe de Operaciones): Con experiencia en la Serie 5 de BMW, Taoqing aporta la disciplina operativa y de gestión de la cadena de suministro necesaria para escalar la producción de un vehículo que cumplirá con los estándares globales.

El equipo de I+D europeo de Xiaomi para sus coches eléctricos no es simplemente una lista de personal. Es una declaración de guerra. Xiaomi está enviando un mensaje claro a la industria automotriz: no venimos a jugar, venimos a liderar.

Al reunir a talentos que han definido la estética de Porsche, el lujo de Mercedes-Benz, el manejo de BMW y la ingeniería de AMG, Xiaomi ha ensamblado un Dream Team que combina lo mejor del mundo del motor tradicional con su propia destreza tecnológica.