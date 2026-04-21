Dyson cambia las normas: reinventa su icónico secador de pelo para hacerlo mucho más pequeño, ligero y barato

Dyson es la absoluta referencia en los aspiradores de mano pero lo es cada vez más en el cuidado capilar, en gran parte por su secador Supersonic. Ahora, la compañía británica ha presentado el Supersonic Travel, una versión más compacta y ligera para llevar a todas partes.

Se trata de un modelo un 32 % más pequeño y un 25 % más ligero que el secador Dyson Supersonic de tamaño normal. Es decir, es fácilmente transportable en bolsos y maletas de cabina y pesa menos que una lata de refresco. Es un cambio de paradigma en sus dispositivos.

Pese a su reducido tamaño, ofrece el rendimiento y el secado sin esfuerzo por el que la compañía es conocida. Además, es compatible con los accesorios de Dyson Supersonic o Dyson Supersonic Nural, ideal para poder sacar rendimiento al dispositivo en cualquier parte a la que viajemos.

Además de reducir el tamaño, este modelo también es más barato. En concreto llega al mercado español por 299 €, unos 100 € menos que el modelo Supersonic.

Más allá del tamaño, y buscando no sacrificar potencia, una de las claves de este secador es que tiene la capacidad para adaptar su voltaje automáticamente al país de destino. Optimiza así el rendimiento sin importar la infraestructura eléctrica del país.

Este control de la potencia es fundamental para el correcto uso del Supersonic Travel.

"No nos hemos limitado a reducir el tamaño del secador, sino que lo hemos rediseñado para viajar. Ofrece un peinado de alto rendimiento al tiempo que protege el cabello del calor extremo. Está creado para ofrecer resultados óptimos, portabilidad y salud capilar", explica el fundador e ingeniero jefe de la compañía, James Dyson.

Dyson Supersonic Travel

Y es que un calor excesivo puede ser una de las principales causas del daño capilar y los secadores convencionales suelen utilizar un calor incontrolado que puede debilitar el cabello con el tiempo. Aquí, el secador de pelo de Dyson cuenta con una tecnología de control inteligente del calor que mide la temperatura del flujo de aire 100 veces por segundo, evitando el daño causado por el calor extremo. Asimismo, su flujo de aire está diseñado para secar el pelo con precisión.

Con respecto al precio y la disponibilidad, el secador de pelo Supersonic Travel está disponible a partir de hoy en la web de la compañía, así como en las Dyson Demo Stores a un precio de venta al público de 299 €.

Este precio incluye una boquilla concentradora y para una mayor versatilidad. Sin embargo, el resto de los accesorios, como el difusor, el peine de púas anchas, la boquilla alisadora o el accesorio de aire suave, se podrán adquirir de manera independiente para adaptarlo a cualquier tipo de cabello o acabado deseado.