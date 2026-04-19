El invento francés para que cambiar la rueda de tu bicicleta sea mucho más rápido y fácil: traslada la piñonera al cuadro

Encontrar verdaderas innovaciones en el diseño de las bicicletas no es tan habitual, más allá de su electrificación. En un sector donde abundan los cambios cosméticos y las mejoras marginales de rendimiento, tocar algo tan básico como el modo de cambiar la rueda trasera sigue siendo todo un desafío.

El nuevo sistema Dual de Legend Wheels rompe con esta tendencia replanteando dónde va la piñonera o cassette de la bici moderna para convertir esta operación habitual en un proceso rápido y sin complicaciones.

El principio de este sistema es tan simple como poco habitual: en lugar de que la piñonera vaya montada sobre el buje de la rueda trasera, pasa a instalarse en el cuadro.

Así, la rueda se convierte en una pieza mucho más sencilla, que se inserta y se extrae sin tener que pelear con la cadena ni recolocarla a mano en el piñón pequeño.

Legend Wheels ha desarrollado esta solución específicamente para ciclistas de carretera y gravel que usan varias parejas de ruedas y necesitan cambiar de configuración en segundos, pero es un invento que también puede aprovechar cualquier aficionado sin conocimientos de mecánica de las bicicletas.

Se instala en 1 minuto

Desde el punto de vista técnico, Dual Legend es un kit que se instala directamente en el triángulo trasero del cuadro y trabaja en combinación con los nuevos bujes Legend R27. El sistema está diseñado para bicicletas de carretera y gravel con eje pasante trasero de 12 x 142 mm y freno de disco, el estándar dominante hoy en día en estas disciplinas.

Lo mejor es que no requiere modificar el cuadro: la marca insiste en que la instalación inicial lleva menos de un minuto y se realiza como cualquier montaje de cassette convencional, utilizando un cuerpo de rueda libre -la pieza del buje sobre la que encaja la cassette y que permite que la rueda gire libremente cuando se deja de pedalear- específico compatible con Dual.

El kit Dual Legend R27

Una vez instalado, la piñonera no se queda en el buje, sino que forma parte del conjunto que permanece unido al cuadro cuando se quita la rueda.

Legend incluye además una pequeña herramienta específica en el kit Dual que sirve para mantener la cassette en posición durante las operaciones de apretar o aflojar sobre el cuerpo de rueda libre solidario al cuadro, facilitando el trabajo en el taller, en casa o en pleno recorrido.

Una vez instalado, el funcionamiento es muy sencillo para el ciclista. Para retirar la rueda trasera ya no hace falta realizar el movimiento de cambio de marcha, tirar del desviador hacia atrás y guiar la cadena: se afloja el eje pasante de 12 x 142 mm, se extrae, y la rueda cae prácticamente recta entre las vainas, porque la cadena y la cassette se quedan en su sitio.

La cadena permanece en el piñón en el que estaba cuando se para de pedalear, sin obligación de bajarla al piñón pequeño para que la rueda salga. Esto no solo ahorra tiempo, también reduce errores y desgaste en componentes delicados.

Cada cambio de cassette en las bicicletas convencionales implica manipular la transmisión, someter a estrés las estrías del cuerpo de rueda libre y arriesgarse a pequeños desajustes que luego se traducen en cambios imprecisos.

Al inmovilizar la cassette y el cuerpo de rueda libre respecto al cuadro, el kit Dual Legend protege esos elementos y convierte el cambio de rueda en una intervención sin transmisión, similar a lo habitual en la rueda delantera.

Sin descolocar la cadena

Aunque el argumento comercial más visible es la rapidez de los cambios de rueda para ciclistas con coche de apoyo o en eventos competitivos, el sistema tiene implicaciones muy prácticas para el uso cotidiano.

Durante el mantenimiento, a la hora de lavar la bici o para transportar el cuadro, resulta mucho más cómodo cuando se puede retirar la rueda trasera sin que la cadena se descoloque o se enganche donde no debe.

El buje R27. Legend Wheels Omicrono

Para quien guarda la bicicleta con la rueda trasera desmontada, el hecho de que la transmisión siga alineada y en posición reduce el riesgo de golpes al desviador o de cadenas tensadas de forma incorrecta.

En términos de compatibilidad, Legend Wheels tira hacia su propio terreno: Dual funciona exclusivamente con sus ruedas equipadas con el buje R27. Este buje se monta de serie en la gama de ruedas de la marca y es compatible con cassettes Shimano y SRAM de 9, 10, 11 y 12 velocidades, lo que cubre la inmensa mayoría de equipos de carretera y gravel actuales.

La filosofía de la compañía francesa es ofrecer un ecosistema cerrado pero coherente: quien invierte en una primera pareja de ruedas con R27 puede añadir el kit Dual y, más adelante, ampliar la colección con otros juegos de ruedas ya preparados para el mismo sistema.

El precio sitúa al Dual en la franja de los accesorios avanzados para ciclistas que ya invierten en ruedas de calidad. El kit se comercializa a través de la web de Legend Wheels por 349 euros.

Junto a estos componentes, la marca ofrece una gama de ruedas ya montadas con R27 y, además, un programa de personalización estética que permite adaptar colores y acabados bajo pedido, aunque con tiempos de producción que pueden alargarse varias semanas por el trabajo manual que conlleva.