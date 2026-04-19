Cosori lanza una 'airfryer' ideal para familias: una enorme bandeja que se divide en dos sin sacrificar espacio en la cocina

La cocina doméstica ha experimentado una transformación sin precedentes en los últimos años gracias a la irrupción de las freidoras de aire. Lo que comenzó como un electrodoméstico de nicho para los entusiastas del fitness se ha convertido en el centro neurálgico de millones de hogares.

Diseñadas para preparar platos rápidos y saludables, estas máquinas han evolucionado desde cestas individuales hasta sistemas cada vez más sofisticados, capaces de sustituir al horno convencional y la vitrocerámica, sumando mayor capacidad e innovaciones tecnológicas.

En este contexto de innovación constante, Cosori acaba de presentar su apuesta más versátil hasta la fecha: la serie Twinfry Compact, una gama de freidoras de aire con una enorme cesta que se convierte en dos. Es una versión más compacta de la Dual Blaze Twinfry Chef Edition.

Está diseñadas para resolver uno de los problemas más comunes de estos aparatos: la necesidad de agitar o dar la vuelta a los alimentos para lograr resultados homogéneos.

La tecnología más innovadora de este nuevo modelo es Dual Blaze, que utiliza cuatro elementos calefactores independientes situados en la parte superior e inferior de la cámara de cocción.

Este sistema distribuye el calor de forma equilibrada por todos los lados de la comida en cuestión, lo que garantiza un dorado uniforme y un acabado crujiente sin que el usuario tenga que intervenir durante el proceso.

Además de su eficacia térmica, el diseño de la Twinfry Compact destaca por ser aproximadamente un 16% más compacto que el modelo anterior de 10 litros, lo que facilita enormemente su integración en cocinas con espacios de encimera reducidos.

La versatilidad es otro de los pilares de este lanzamiento, gracias a un sistema de cesta flexible que incorpora un separador extraíble. Con el separador colocado, el dispositivo permite cocinar en dos zonas independientes de 4,3 litros cada una, una configuración ideal para preparar un plato principal y una guarnición al mismo tiempo.

La freídora de aire Cosori Twinfry Compact. Cosori Omicrono

Al retirar la pieza central, se obtiene un espacio único de 8,6 litros de capacidad total, suficiente para cocinar piezas de gran tamaño como un pollo entero o raciones generosas para familias y reuniones de amigos.

Todo este proceso se realiza bajo una premisa de seguridad y salud, ya que las superficies cuentan con un revestimiento cerámico libre de PFAS que resiste altas temperaturas y simplifica la limpieza al ser apto para el lavavajillas.

En cuanto a su disponibilidad y configuraciones, la serie Twinfry Compact llega al mercado en dos versiones adaptadas a diferentes necesidades. El modelo 5-en-1, que permite freír con aire, hornear, asar, recalentar y usar el grill, se presenta en un acabado negro dorado con un precio recomendado de 189,99 euros y ya se puede adquirir en tiendas especializadas y grandes superficies.

Por otro lado, los usuarios que busquen una mayor funcionalidad podrán optar por el modelo 6-en-1 en acabado negro-gris, que añade la opción de deshidratar y estará disponible a través de Amazon a comienzos del verano.