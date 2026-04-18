Cambia la forma de ir de camping: este invento se infla para tener una tienda de campaña con una cómoda cama

La industria del camping y las caravanas está protagonizando una sorprendente evolución. Por un lado se lanzan autocaravanas cada vez más sofisticadas, potenciadas con energía solar y conexión satelital y, por otro, también hay cada vez más énfasis en la ligereza y la simplicidad, como se puede comprobar con la nueva propuesta de la firma neerlandesa Karsten Tents.

Especialista en tiendas inflables, la marca acaba de anunciar el lanzamiento de su innovadora Tent on Wheels (ToW) o "tienda sobre ruedas", un concepto que redefine la acampada tradicional al integrar una de sus icónicas cúpulas de vigas de aire directamente sobre un remolque ligero.

El producto es el resultado de su colaboración con Easy Caravanning, otra compañía de Países Bajos, con los que ya trabajaron en 2019 y con quienes pretenden consolidar ahora una visión que prioriza la movilidad sin sacrificar el confort a la hora de descansar.

A diferencia de los remolques-tienda convencionales que suelen utilizar el chasis como base de toda la estancia, la ToW de Karsten emplea el remolque como una isla central elevada que funciona exclusivamente como dormitorio.

Sobre esta estructura se sitúa un colchón de espuma viscoelástica de generosas dimensiones, mientras que el resto de la tienda se expande hacia el exterior, envolviendo el remolque y creando una superficie útil de suelo de 3,5 por 3,5 metros.

Esta inteligente distribución permite que los adultos duerman aislados de las irregularidades y el frío del terreno, dejando el área de la base totalmente libre para el uso de niños o para organizar el equipo de acampada bajo una altura máxima de 2,3 metros.

La fabricación emplea materiales de primera calidad, como la lona de Tencate, que destaca por su impermeabilidad y transpirabilidad, junto a un suelo de PVC de alta resistencia. Para facilitar la experiencia, el montaje se realiza en apenas unos minutos mediante un compresor de aire que infla las vigas transversales, eliminando la necesidad de lidiar con pesadas varillas metálicas.

El remolque ToW. Karsten Tenten Omicrono

El remolque destaca además por su extrema ligereza, con un peso en vacío de apenas 300 kg que permite su transporte con un permiso de conducir clase B y cualquier coche, ya que su altura plegada no llega al metro. El sistema incluye además un portabicicletas doble y un práctico espacio de almacenamiento bajo la plataforma de descanso.

"Es una auténtica tienda de calidad Karsten, pero sobre ruedas", sostiene Marc Takken, propietario y director de Karsten, en declaraciones recogidas por New Atlas. "Acampar con una tienda suele combinarse con un pequeño remolque para el equipaje, así que pensamos: ¿por qué no unir ambas cosas? Una ventaja añadida es que se duerme elevado del suelo en una cama muy cómoda que está lista para usar de inmediato".

En cuanto a su disponibilidad, el ToW de Karsten ya se puede reservar y llegará a los clientes a partir de junio, con un precio promocional de 12.995 euros.