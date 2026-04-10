Acaba de llegar lo nuevo de Xiaomi a España, la única caja de herramientas que vas a necesitar: cuesta 39,99 euros

Xiaomi continúa con su expansión en España, ofreciendo nuevos tipos de productos que no están necesariamente asociados con los smartphones por los que es más famosa aquí. La nueva caja de herramientas de Mijia es un buen ejemplo.

Lejos de ser un simple producto lanzado para aprovechar la fama de la marca, la Mijia Tool Kit por 39,99 euros puede ser la única caja de herramientas que vamos a necesitar a partir de ahora por la gran cantidad de herramientas y accesorios, todo en un maletín fácil de transportar y guardar.

Pero que el tamaño del maletín no engañe, porque el interior está muy bien aprovechado para meter todas las herramientas en ranuras fijas con cierres flexibles, con unas medidas de 185 x 42 x 29 mm.

Caja de herramientas Mijia

Para empezar, se incluye un destornillador eléctrico recto, que nos permite usar las 4 puntas largas de 50 mm y 18 puntas de 25 mm incluidas en la caja de manera sencilla gracias a su diseño intercambiable magnético.

Usando los controles integrados, podemos cambiar entre 3 ajustes de par, con un par máximo de 4 Nm, para tener un control preciso de lo que vamos a atornillar o desatornillar. Y gracias a la linterna integrada en la propia boca, podremos ver lo que estamos haciendo en entornos de poca luz.

Contenido de la caja de herramientas de Xiaomi Mijia Xiaomi

La batería integrada es de 2.000 mAh y puede atornillar aproximadamente 600 tornillos con una carga, que se realiza por USB-C. Pero en cualquier momento podemos cambiar al modo manual, que nos permite usarlo como un destornillador convencional con la caja de engranajes planetarios incorporada, lo que a su vez permite aumentar el par hasta los 8 Nm.

Junto con esta herramienta eléctrica, se incluye una variedad de herramientas manuales, como un martillo de uña con cubierta de goma, una llave ajustable fabricada en acero de alta resistencia, unos alicates de punta fina multiusos, una cinta métrica autobloqueante con nivel de burbuja integrado, un juego de llaves Allen y un cuchillo multiusos con hojas de carburo anticorrosión.

Herramienta rotatoria de Mijia

Además, Xiaomi ha lanzado en España la Mijia Rotary Tool Kit por 59,99 euros, una herramienta rotativa y multifunción que abre la puerta a una variedad de usos gracias a la gran cantidad de puntas incluidas en el propio estuche.

De esta manera, podemos usarla para tallar en madera, lijado para madera, metal y modelismo, perforación de agujeros para colgantes, pulido de plata y objetos pequeños, y mucho más.

La herramienta rotativa de Xiaomi Mijia Xiaomi

El diseño de tipo bolígrafo con 2 cm de diámetro permite obtener un agarre cómodo y sin esfuerzo, y su motor sin cepillo de 22.000 rpm es controlado con una rueda de ajuste de velocidad en su extremo.

La batería de 800 mAh puede funcionar durante 60 minutos con una carga completa, pero cuando se agote podemos simplemente enchufarlo por USB-C y seguir usándolo con cable y sin interrupciones.