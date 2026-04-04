El espectacular reloj de la NASA que muestra la hora a través de un prisma: cuesta 4.080 euros y solo existen 100 unidades

La NASA no solo conquista el espacio, también las muñecas: fabricantes de relojes de todo el mundo llevan años lanzando ediciones que homenajean a la agencia espacial de EEUU, como el LUNAR1,622 que incluye polvo lunar o el Apollo 15, que está hecho con rocas de meteorito. A ellos se une ahora un nuevo modelo que muestra la hora a través de un prisma de zafiro y cuesta 4.080 euros.

Se trata del nuevo Amida Digitrend NASA Tribute, un reloj mecánico que rinde homenaje a la NASA luciendo su logotipo en la parte superior, donde normalmente se encuentra la esfera, y del que apenas existen 100 unidades.

Amida, marca creadora de este reloj, destaca que su nuevo modelo está diseñado para conductores, con una esfera perpendicular a la muñeca para una mejor visibilidad. "Nuestra inspiración proviene de las icónicas baldosas cerámicas que recubrían el exterior del transbordador espacial para protegerlo del intenso calor de la reentrada atmosférica", señala la empresa.

"El diseño de este reloj rinde homenaje directo a los logros monumentales del Sistema de Transporte Espacial (STS). La caja, un monobloque metálico facetado con revestimiento DLC negro y una tapa de cerámica, está diseñada para ofrecer la máxima durabilidad con un peso mínimo, haciendo referencia directa a la estructura semimonocasco del transbordador STS", añade la marca.

La caja luce el icónico logotipo del gusano de la NASA, símbolo de una era moderna y vanguardista para la agencia entre 1975 y 1992; mientras que en el interior el reloj está impulsado por un calibre automático Soprod Newton P092 con 44 horas de reserva de marcha, visible a través del fondo transparente de la caja.

El reloj Digitrend NASA Tribute de Amida. Amida Omicrono

Según la empresa, "esto mantiene la clásica visualización digital, visible a través de un prisma reflectante de cristal de zafiro".

El sistema de sujeción también rinde homenaje directo al ingenio del programa espacial. Una correa bimaterial de cuero y tejido técnico se sujeta con un sistema de cierre de velcro, inspirado en su aplicación crucial para asegurar equipos y astronautas en el entorno de gravedad cero del espacio.

El Digitrend NASA Tribute viene igualmente con una caja monobloque de 40 mm, facetada y revestida en DLC negro, se cierra con una tapa de cerámica y bebe estéticamente de dos mundos: el de los coches deportivos clásicos y el de la arquitectura moderna.

"Creamos este reloj para honrar un legado de superación de inmensos desafíos en la búsqueda de la excelencia. Es el resultado del trabajo de un equipo independiente dedicado a la filosofía de Amida, caracterizada por ideas innovadoras y una funcionalidad impecable. El Digitrend NASA Tribute es nuestra forma de rendir homenaje a una era crucial de la exploración humana, celebrando los logros alcanzados superando la adversidad.", concluye la firma.

El Digitrend NASA Tribute está preparado para el día a día con una resistencia al agua de 50 metros, aunque su precio de 4.080 euros y la tirada limitada a 100 unidades lo sitúan claramente en el territorio del coleccionista y el aficionado a la alta relojería.