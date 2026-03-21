Seiko lanza sus nuevos relojes para submarinistas: así son los Prospex Marinemaster que llegan con una edición limitada

Seiko, la marca de relojería japonesa por excelencia, amplía su colección Prospex Marinemaster con dos nuevos relojes de buceo. Lo hace con un desarrollo en colaboración con JAMSTEC (Japan Agency for Marine -Earth Science and Technology), una de las principales instituciones dedicadas a la investigación oceánica.

Las dos nuevas piezas de Prospex Marinemaster representan la evolución del diver profesional de Seiko, explica la compañía a través de un comunicado.

Uno de los nuevos modelos se trata de una edición limitada, mientras que el segundo pasa a formar parte de la colección regular Prospex.

Ambos están equipados con el calibre mecánico automático 8L45 , uno de los movimientos más avanzados de la firma.

Por un lado, el Marinemaster JAMSTEC Limited Edition está inspirado en el Ártico. Este modelo exclusivo de edición limitada destaca por su esfera texturizada, con un diseño que evoca la estela que deja un rompehielos al avanzar entre el hielo marino.

Una imagen que simboliza el avance de la investigación científica en los entornos más extremos del planeta, indica la empresa.

Lo cierto es que esta nueva esfera, presenta un degradado azul vertical que se intensifica hacia el centro y está cubierta por un revestimiento transparente que recuerda la profundidad del océano Ártico. El bisel cerámico azul refuerza la estética del conjunto y aporta una gran resistencia a los rasguños.

El fondo de la caja además está grabado con la inscripción “JAMSTEC LIMITED EDITION”, junto al número individual de cada pieza dentro de una edición limitada de 1.000 unidades.

Seiko Prospex Marinemaster JAMSTEC Limited Edition Seiko Omicrono

Por su parte, el segundo modelo es un clásico de los clásicos.

Con esfera negra, ofrece una interpretación contemporánea del histórico reloj de buceo de Seiko presentado en 1968.

Está diseñado para garantizar una lectura clara bajo el agua, la esfera presenta una textura de grano fino que reduce los reflejos. Los índices biselados capturan la luz desde distintos ángulos, facilitando la legibilidad incluso en condiciones de baja visibilidad.

Este modelo se convierte además en el primer Prospex de producción regular equipado con el calibre 8L45, detalla la empresa.

Ambos relojes incorporan un nuevo cierre ajustable que permite modificar la longitud del brazalete hasta 16 mm en incrementos de 2 mm mediante un sistema deslizante integrado en el propio cierre.

El ajuste puede realizarse incluso con el reloj puesto, lo que garantiza mayor comodidad durante su uso. Los dos modelos incorporan bisel cerámico, azul en la edición limitada y negro en la versión de colección, y están equipados con el calibre mecánico automático 8L45, que utiliza muelle real y espiral fabricados en Spron, la aleación desarrollada por Seiko para mejorar la resistencia y la estabilidad del movimiento.

Gracias a un muelle real más largo y fino, el calibre ofrece hasta 72 horas de reserva de marcha y una precisión de +10 a -5 segundos al día. Para reforzar la durabilidad del reloj, la corona se fija a un componente independiente integrado en la caja, lo que facilita su sustitución en caso de que sea necesario.

Con respecto al precio y a la disponibilidad, estos dos nuevos modelos estarán disponibles a partir de julio en boutiques de la firma y puntos seleccionados a un precio de 3.800 € y 4.100 €, siendo este último la edición limitada a solo 1.000 unidades.