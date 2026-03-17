Adiós a un iPhone legendario: Apple confirma que el modelo que revolucionó las conexiones de móvil se retira

En un movimiento chocante aunque no sorprendente, Apple ha añadido todos los modelos de iPhone 4 y iPhone 5 a la lista de "productos obsoletos", lo que supone abandonar unos dispositivos cuya influencia aún se nota hoy en día.

Apple tiene una política especial de soporte de productos, que en muchas ocasiones va mucho más allá de lo que obliga la ley; pero cuando ese soporte inevitablemente termina, la compañía otorga una consideración especial a cada producto.

En general, Apple considera que un producto es "antiguo" cuando han pasado 5 años, pero menos de 7, desde que dejó de distribuirlo para su venta. En estos casos, las tiendas de Apple y el servicio técnico autorizado pueden ser capaces de ofrecer reparaciones y recambios, pero únicamente si las piezas están disponibles.

El siguiente paso es cuando un producto es considerado "obsoleto", cuando han pasado más de 7 años desde el fin de su distribución; es entonces cuando Apple interrumpe todo el servicio de hardware y los proveedores de servicios ni siquiera pueden pedir piezas de repuesto.

En otras palabras, marcar un producto como "obsoleto" supone su fin de manera práctica, ya que los usuarios ya no pueden repararlo de ninguna manera oficial, y eso significa que, tarde o temprano, va a dejar de funcionar o romperse de manera irreparable.

iphone 4

Es una pena, pero hay que tener en cuenta que el último modelo de iPhone 4, el de 8 GB, fue lanzado en el 2011, nada menos que hace 14 años, por lo que tiene sentido que Apple no quiera o no pueda seguir dando soporte y ofreciendo componentes para reparaciones.

Pero el fin que tal vez va a ser más lamentado es el del iPhone 5; no en vano, se trata de uno de los smartphones más influyentes de la historia de Apple, solo por detrás del iPhone original, y el que estableció muchas de las normas que luego fueron comunes en el sector.

Conexión Lightning en iPhone 13 Pro Max C.F.Q. Omicrono

Por ejemplo, el iPhone 5 fue el primer modelo con la conexión Lightning. Desarrollada por Apple, sustituyó al clásico conector de 30 pines y fue la demostración de lo que era posible en un espacio reducido.

Lo ames o lo odies, es innegable que Lightning supuso un antes y un después para la industria, un conector moderno y rápido que se podía conectar de cualquier manera; no es casualidad que el USB-C que usamos hoy en todos los dispositivos estuviese claramente inspirado en Lightning.

De la misma manera, el iPhone 5 introdujo importantes cambios en el diseño, con un chasis más ligero y delgado respecto a sus predecesores, lo que supuso todo un golpe para los fabricantes de móviles Android de la época.

Para mucha gente, el iPhone 5 es el primer iPhone 'moderno', con una pantalla más grande, un procesador que supuso un salto de potencia, y un diseño que ya es clásico.