China abre el sistema de escaleras mecánicas más largo del mundo, con una longitud total de 905 metros

China ha demostrado ser una experta en materia de ingeniería y construcción. Sus últimos logros así lo atestiguan; el mayor puente atirantado del mundo, la presa más alta del mundo y tuneladoras mastodónticas copan su porfolio.

Su última proeza ha sido desarrollar el sistema de escaleras mecánicas al aire libre más largo del mundo. Un entramado que cuenta con una longitud total de 905 metros que se extiende en una altura vertical de aproximadamente 242 metros.

Apodada como Wushan Goddess, este sistema pretende ahorrar un buen trayecto cuesta arriba a los residentes de la ciudad de Chongqing, conformando un complejo de 21 escaleras mecánicas, 8 ascensores, 4 pasillos móviles y otros 2 puentes peatonales, unidos a 2 pasos elevados.

Las escaleras mecánicas más largas

Estamos ante una obra de ingeniería que se ramifica en el eje vertical de la llamada Avenida de la Diosa (Shennü Avenue) en la zona de Gaotang (una subdivisión administrativa del área) dentro del Condado de Wushan, que a su vez está ubicada en la municipalidad de Chongqing.

Wushan es famosa por su orografía montañosa, lo que ha dibujado un entorno con laderas bastante empinadas que han forzado a que la ingeniería china readapte el panorama urbano con ascensores, escaleras peatonales, etcétera.

Presentación del sistema de escaleras mecánicas.

La nueva estructura, llamada 'Goddess Escalator' o Shennü Escalator, ha sido ideada para conectar la parte baja de la ciudad, situada cerca del río, con los barrios que sí que están presentes en las partes más altas de la ladera.

No hablamos de una única escalera continua, sino una compleja cadena de tramos conectados que forman un corredor vertical a lo largo de la montaña. Abrió sus puertas el pasado 17 de febrero, justo en las festividades del Nuevo Año Chino.

El sistema conecta entre sí los ya mencionados ascensores, pasillos, puentes y escaleras mecánicas para formar un recorrido continuo que bordea la ladera de la montaña y permite a los viandantes superar la cuesta sin apenas esfuerzo.

Y es que este entramado tiene una utilidad clara: evitar a los habitantes de Chongqing el tener que subir escaleras o conducir por extensas carreteras para subir la ladera. Además, dificultaba el paso de los turistas por la zona.

Escaleras mecánicas. CNS Omicrono

Los medios locales aclaran que los turistas y residentes de la ciudad debían andar cerca de una hora para ir de los barrios bajos a los altos, sufriendo además el desgaste de tener que pasar por escaleras y estructuras similares.

El sistema de escaleras mecánicas cumple otra función. Conecta el puerto con las zonas comerciales, las escuelas, las oficinas gubernamentales y los hospitales del área, facilitando además el flujo de profesionales y residentes.

Las agencias de noticias chinas aseguran que el Goddess Escalator está pensado para soportar todo lo que le echen; pueden aguantar un tráfico peatonal congestionado y el clima de Chongqing, con la idea de que fuera duradero en el tiempo.

Por el momento está en su fase de pruebas inicial. Para pasar por él, es necesario pagar únicamente 3 yuanes, unos 40 céntimos de euro. Está por ver si mantienen esta tarifa o la aumentan cuando el sistema entre en su fase final de apertura.