Lo último de Xiaomi es una lámpara inteligente con 12.700 lúmenes que imita a la luz natural y dura hasta 17 años

El ambiciosísimo plan del hogar conectado de Xiaomi no es moco de pavo. La idea de la firma no es otra que nuestra casa se adelante a todo lo que necesitamos y para ello, ha lanzado productos tan interesantes como una lámpara vertical para escritorio.

Se trata de la Vertical Study Lamp 2, una lámpara de pie que tiene como base la reconversión de un dispositivo aparentemente común en un gadget inteligente. Y es que entre sus especificaciones más sorprendentes nos encontramos con una vida útil de 17 años.

La Vertical Study Lamp 2, diseñada para entornos de hasta 15 metros cuadrados, usa LEDs de larga duración ofreciendo un flujo luminoso de nada menos que 12.700 lúmenes, con una luminancia media de 1.800 lux en la zona central.

La lámpara de estudio vertical de Xiaomi

El propósito de la lámpara de Xiaomi es el confort del usuario. Valiéndose de la clasificación Unified Glare Rating (UGR) o índice de deslumbramiento unificado, con valores de entre 10 y 30, la lámpara ostenta un rango inferior a 13.

También disfruta de un alto índice de reproducción cromática (IRC), de Ra98. Por otro lado, el dispositivo monta un coeficiente de adaptación al espectro solar superior al 0,985, por lo que imita de forma más fiel la luz natural.

Especificaciones de la lámpara de Xiaomi. Xiaomi Gizmochina

Es un producto inteligente que dispone de una atenuación automática basada en IA que detecta, por ejemplo, cuando el usuario está conectado. De hecho, tiene integración total con la app Mi Home.

Así, la Vertical Study Lamp 2 se puede controlar desde el móvil fácilmente. Incluso tiene un sistema de interacción táctil con un panel dedicado en el cuerpo del dispositivo.

La lámpara estuvo presente en el stand de Xiaomi del MWC celebrado esta pasada semana en Barcelona, donde también se presentó Xiaomi Miloco, una estrategia que intenta llevar la inteligencia artificial al mundo físico para transformar dispositivos inteligentes.

En este contexto juega un papel clave Xiaomi MiMo, un modelo fundacional de desarrollo propio que sería la punta de lanza de la exploración de la industria en inteligencia para todo el hogar impulsada por modelos de lenguaje de gran tamaño.

Este es un indicativo de que la Vertical Study Lamp 2 no solo podría disfrutar de estas ventajas, sino que podría llegar al mercado español. Ya se puede comprar en China a un precio de 2.499 yuanes, el equivalente a 312 euros.