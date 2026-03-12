El iPhone plegable de Apple tendrá una interfaz similar a la del iPad al abrirse y estrenará funciones únicas de iOS

Tras conocer hace tres días una filtración que ha dejado caer el posible diseño del iPhone plegable, ahora se conocen los detalles de la interfaz de uno de los móviles más esperados.

No será muy complicado hacerse a ella, ya que la idea de Apple sería usar el formato ya conocido de la experiencia del iPad.

El plegable de Apple también disfrutará del uso de aplicaciones en paralelo, lo que contribuirá a una gran productividad y será uno de los atractivos de este factor de forma comparado a los de un smartphone al uso.

Hay más datos que dibujan el diseño del iPhone plegable, según personas relacionadas con el tema, y se caracterizará por una pantalla plegable interior del tamaño aproximado a un iPad mini.

Los plegables que ya conocemos de Samsung, y otras marcas chinas, cuentan con una pantalla externa que suele tener un buen tamaño, aunque aquí Apple jugará a otra liga.

Tendrá más o menos, según cita Mark Gurman desde Bloomberg, el tamaño de la pantalla de un iPhone pequeño.

Esa referencia significa que estaríamos hablando de entre las 4,7 pulgadas, del iPhone SE de 2ª y 3ª generación, y las 5,4 pulgadas, más cerca al iPhone 13 mini.

La interna se pasa a una relación de aspecto ancha para alejarse de los formatos más estrechos que se pueden ver en los móviles plegables de otras marcas disponibles en el mercado español y otros.

Es una de las claves del primer plegable de Apple como el argumento de venta, según mantienen las fuentes cercanas a la información, y que pidieron ser no identificadas por ser un proyecto que se mantiene en secreto.

Según mantiene Mark Gurman, Apple siente la presión de llevar a los móviles plegables a otros derroteros de los conocidos actualmente de marcas como Samsung, HONOR o Motorola.

De hecho, se espera que sea la que popularice un factor de forma al que todavía le está costando atraer la mirada de los usuarios habituales de los smartphones de siempre.

Si es capaz de irrumpir con un plegable que ofrezca esa experiencia de usuario premium "made in Apple", los siete años de diferencia que lleva con Samsung, que lanzó el Galaxy Fold en septiembre de 2019, simplemente se evaporarían.

El diseño de Apple para su plegable tiene el objetivo de hacerlo más atractivo para la reproducción de contenido multimedia como es el vídeo, según fuentes cercanas.

Y gracias a que la interfaz es prácticamente la del iPad, los desarrolladores podrán actualizar rápidamente sus apps para que cualquier usuario que salte a la experiencia del plegable de Apple sienta que prácticamente nada ha cambiado.

Un portavoz de Apple, con sede en Cupertino, California, declinó hacer comentarios respecto a la información publicada por Bloomberg.