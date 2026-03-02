Alemania pone a los robots humanoides a fabricar coches: BMW los usa en la cadena de montaje en una prueba piloto

Entre los muchísimos usos que se barajan para las nuevas generaciones de robots humanoides que se vislumbran en el futuro, tenemos la fabricación de vehículos, con modelos que ya operan en fábricas de Hyundai o Audi, entre otros.

Después de que los Figure hayan poblado factorías de BMW en varios puntos del mundo, el grupo germano ha anunciado un proyecto piloto para incluir por primera vez estos robots humanoides en territorio europeo.

Concretamente en la planta de fabricación de Leipzig, Alemania. La idea, dice BMW, es la de integrar estas tecnologías en la producción en serie de automóviles afianzando la llamada 'IA física', consistente en la combinación de robots y máquinas con inteligencia artificial.

Robots humanoides en fábricas de BMW

Es importante hacer un matiz. BMW no es ajena del todo a la exploración de los robots humanoides en entornos de fabricación. Ya lo hizo el año pasado, cuando se implementaron con éxito robots de este estilo en Spartanburg, Estados Unidos.

Lo hace ahora con otro proyecto piloto de similar calado, pero en Leipzig, siendo esta la primera vez que se llevan estos robots humanoides en una planta ubicada en Europa. Eso sí, hablamos de los robots, y no de la IA.

Robot AEON en una planta de BMW. BMW Omicrono

Y es que la misma BMW aclara que la inteligencia artificial ya es un componente clave en el complejo sistema de producción del grupo automovilístico, con fábricas virtuales dotadas de gemelos digitales y controles de calidad basados en IA como principales soluciones.

Le siguen sistemas de intralogística con soluciones de transporte autónomo o la transformación de silos de datos aislados en una plataforma de datos unificada dentro de este sistema de producción.

Esta iniciativa permite a agentes de IA asumir tareas cada vez más desafiantes de forma autónoma y en entornos complejos, al mismo tiempo que aprenden y se diversifican en nuevas áreas de aplicación.

Con todo este bagaje, el Grupo BMW ha expandido su porfolio de automatización con el objetivo de incluir tanto la IA física como la robótica humanoide en sus factorías, demostrando "potencial en tareas monótonas" o "ergonómicamente exigentes".

Robot AEON en una planta de BMW. BMW Omicrono

La compañía se esmera en explicar que estos robots no son sustitutos de la fuerza laboral humana. Buscan aliviar la carga de trabajo de los empleados y, dice el Grupo, "mejorar aún más las condiciones laborales".

Como decimos, este es el primer proyecto piloto con robots humanoides en Europa, fruto de un acuerdo de colaboración entre el Grupo BMW y la firma Hexagon, especialista en software y tecnología de sensores y establecida en Zúrich.

Hexagon Robotics se especializa precisamente en la adopción de la IA física, y no es ajena a esta clase de campos. Sin ir más lejos, en junio de 2025, presentaron su primer robot humanoide, AEON, que pudo realizar una prueba inicial en Leipzig en diciembre del 2025.

El nuevo proyecto de prueba comenzará a operar con estos robots AEON a partir de abril de este mismo año, con la promesa de integrar la fase piloto al completo a partir de verano.

Robot AEON en una planta de BMW. BMW Omicrono

Lo que pretende BMW es probar una "aplicación multifuncional del robot". El factor de forma de AEON permite situarlo en un abanico de escenarios gracias a la versatilidad de la que goza el propio dispositivo.

Por ejemplo, BMW habla de la capacidad de acoplar una "amplia gama de elementos" a sus manos, como son pinzas, herramientas de escaneo o manos. De hecho, el robot ensamblará baterías de alto voltaje y se incluirá en la fabricación de componentes.

El gigante automovilístico se jacta de haber conseguido no solo el primer despliegue mundial de robots humanoides en 2025, en la planta de Spartanburg, sino que detalla los exitosos resultados que arrojó este proyecto piloto.

En apenas 10 meses, el robot Figure 02 pudo apoyar la fabricación de más de 30.000 BMW X3, trabajando turnos de 10 horas diarias de lunes a viernes, encargándose de la retirada y colocación precisa de piezas de chapa metálica para el proceso de soldadura.

Robot Figure 02 trabajando. Figure X

Este proyecto, aclara BMW, confirmó que los robots humanoides "pueden realizar de forma segura pasos de trabajo precisos y repetitivos". Además, "proporcionó información importante para una implementación de la IA física en la producción.