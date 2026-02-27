La nueva funda para portátiles de Razer es capaz de cargar tu móvil y tus auriculares de manera inalámbrica

En España cada vez más usuarios optan por usar el móvil como sustituto del ordenador para tareas diarias. Pero en el trabajo, y en el gaming, esto no siempre es posible.

Por eso se siguen vendiendo muchos portátiles, que han superado hace mucho las ventas de los ordenadores de sobremesa.

Y raro es el comprador de un dispositivo de este tipo que no se compra, además, una funda. La cuestión es ¿y si esa funda es además el cargador para otros dispositivos?

Es lo que ha debido pensar la empresa Razer, que ha presentado la Razer Laptop Sleeve 16, una funda que trasciende la protección convencional al integrar un sistema de carga inalámbrica para dispositivos móviles.

Este accesorio se posiciona como un accesorio útil para quienes buscan minimizar el desorden de cables en sus mochilas y escritorios. Tiene una estética sobria y una funcionalidad avanzada, aunque no es barata. Cuesta 129,99 dólares.

Funda de Razer Omicrono

La construcción de esta funda destaca por su sobriedad y resistencia, utilizando materiales de alta calidad que aseguran la integridad del ordenador en diversas condiciones.

El exterior está fabricado con un tejido resistente al agua, lo que proporciona una capa de seguridad esencial contra salpicaduras accidentales o inclemencias climáticas ligeras.

En su interior, el acolchado suave evita que la superficie del portátil sufra arañazos o marcas durante el transporte.

Al estar diseñada específicamente para equipos de 16 pulgadas, como el Razer Blade 16, el ajuste es preciso, evitando desplazamientos innecesarios que podrían comprometer la seguridad del dispositivo. Eso sí, portátiles más pequeños sí que pueden moverse algo dentro.

Funda de Razer desplegada Omicrono

La característica más llamativa de este accesorio es, sin duda, su zona de carga inalámbrica integrada en la solapa.

Este panel permite cargar smartphones, auriculares o cualquier dispositivo compatible con la tecnología Qi simplemente colocándolos sobre la superficie indicada. Para alimentar esta función, la funda cuenta con un puerto USB-C.

Esta novedad técnica permite que el usuario pueda cargar su teléfono móvil mientras el portátil descansa dentro de la funda o incluso mientras se utiliza la propia funda como una alfombrilla protectora sobre una mesa de trabajo.

El diseño se aleja de los cierres tradicionales de velcro o cremalleras que pueden desgastarse con el tiempo o causar ruidos molestos.

Funda de Razer en funcionamiento Omicrono

En su lugar, Razer ha implementado un sistema de cierre magnético que es firme y silencioso, facilitando el acceso rápido al ordenador.

Este tipo de detalles demuestran un enfoque centrado en la experiencia del usuario. La estética mate y el logotipo minimalista aseguran que la funda sea adecuada tanto para entornos profesionales como para sesiones de ocio.

Es importante mencionar que la compatibilidad no se limita exclusivamente a los productos de la marca, ya que su tamaño estándar de 16 pulgadas y el estándar de carga Qi la hacen versátil para una amplia gama de portátiles y dispositivos móviles del mercado.