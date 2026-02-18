Apple prepara una oleada de dispositivos centrados en IA para hacer frente a OpenAI: gafas, AirPods y colgantes

Nos acercamos al final de febrero, y con él, se acerca una auténtica oleada de lanzamientos por parte de Apple en las próximas semanas: los iPhone 17e, los nuevos MacBook Pro y los MacBook baratos son ejemplos de ello.

No obstante, Apple trabaja entre bambalinas en nuevos wearables centrados casi exclusivamente en la inteligencia artificial. En total tenemos unas gafas inteligentes, unos AirPods con cámara y sobre todo, un colgante reminiscente del fallido Humane Pin.

Todos estos dispositivos tendrán, cómo no, al iPhone como el elemento central de su funcionamiento. Algunos de estos productos como las gafas ya se habían filtrado con anterioridad o al menos, las intenciones de Apple de desarrollarlas.

Tres nuevos dispositivos de IA de Apple

Que Apple está desarrollando unas gafas inteligentes al estilo de las Ray-Ban de Meta no es un misterio. Ya se había hablado de cómo los de Cupertino habían estado probando esta idea para competir directamente con los de Zuckerberg.

En este sentido, el dispositivo que dibuja Mark Gurman, periodista de Bloomberg que ha dado la noticia, es bastante familiar. Una cámara para grabar fotos y vídeos y una presumible compatibilidad con la nueva Siri potenciada por IA generativa.

Eso sí, no estamos hablando de unas rivales de las Meta Ray-Ban Display. Es decir, no tienen pantalla de ningún tipo. Tendrán altavoces en la montura y micrófonos para hacer llamadas y reproducir música.

El punto diferenciador que enarbolaría Apple para luchar contra las Meta Ray-Ban no sería otro que la calidad de construcción. Los de Tim Cook implementarían mejoras que irían de una mejor calidad de imagen a una montura más robusta.

AirPods Pro 3 C.F. Omicrono

Se incluirán, dice Gurman, dos sensores de cámara. Una exclusivamente dedicada a Visual Intelligence, el sistema de búsqueda por IA de los iPhone y otra para grabar vídeo y tomar fotos en alta calidad.

La idea es que este segundo sensor proporcione a las gafas un "contexto ambiental" para que reconozca el entorno y pueda medir distancias entre objetos, al igual que hacen los sensores LiDAR de los iPhone.

Apple vendería estas gafas como una suerte de asistente de IA directamente en nuestros ojos, que puede ver lo que nosotros vemos en tiempo real. Por ejemplo, podríamos preguntarle a la IA sobre los objetos que captamos con las gafas; ingredientes de un plato, animales, objetos...

Gurman detalla algunos casos de usos avanzados en estas gafas. Por ejemplo, podríamos leer un cartel de un evento y que Siri lo añadiera al calendario. También podría crear una serie de recordatorios que entendieran el contexto de la situación y que nos ayuden en el día a día.

Humane AI, el invento que quiere jubilar a tu móvil: estos son los otros gadgets que también quieren hacerlo El Androide Libre

La clave sería el contexto. Siri entendería qué es lo que ocurre alrededor del usuario y le daría consejos en tiempo real para orientar o ayudar al usuario en un amplio abanico de situaciones.

Más wearables de IA

A modo de alternativas, Apple ha desarrollado otros dos tipos de dispositivo que casi buscarían competir contra los gadgets de IA que prepara OpenAI desde hace meses. En este caso, hablamos de un colgante y de AirPods con cámara.

Este colgante nació mientras se desarrollaban las gafas inteligentes. Se sustenta en una idea muy similar a la del Humane Pin, pero dependiendo enteramente del iPhone. Tiene un micrófono para interactuar con Siri y una cámara para ver a su alrededor.

La forma que tiene el usuario de interactuar con el colgante es mediante el teléfono. No es algo casual; depende enormemente del iPhone para realizar sus tareas de procesamiento, pese a contar con hardware propio.

Imagen del Rabbit R1 Rabbit El Androide libre

Se podrá usar o bien como un collar o bien con un clip para sujetarse a la ropa, como si fuera un micrófono. El dispositivo está siendo desarrollado por el equipo de diseño industrial de Apple y con la ayuda del grupo de producto de Vision Pro.

A nivel de potencia, expone el periodista, el 'pin' de Apple funcionaría más como un Apple Watch o unos AirPods que como un dispositivo independiente. Probablemente, evitando cometer los errores que se vieron en los Humane Pin y Rabbit R1.

Por último están los AirPods centrados en inteligencia artificial y con cámaras. Los rumores apuntan a que llegarían este mismo año y que su argumento de venta principal sería la inteligencia artificial.

Los AirPods en cuestión, que serían más caros que los actuales AirPods Pro 3, permitirían realizar ciertos gestos mediante cámaras infrarrojas que además ayudarían a ejecutar funciones de IA específicas.

Novedades en Siri. Apple Omicrono

Gurman aclara que Apple ha estado impulsando el desarrollo de todos estos wearables para compensar su desaceleración en la carrera por la IA. No obstante, el colgante podría no ver la luz del día, debido a que está en fases iniciales del desarrollo.

Tanto las gafas como los AirPods tienen fechas de lanzamiento proyectadas para este año o como tarde, para el siguiente. El colgante, si llega a materializarse como un producto definitivo de Apple, acabaría por llegar el próximo año, en 2027.