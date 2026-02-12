Cosori lanza la 'airfryer' ideal para cocinas pequeñas: con doble cajón y gran capacidad para cocinar para 4 personas

Tras el análisis de la futurista freidora de Cosori, ahora la marca acaba de lanzar la nueva serie Turbo Tower Compact en España, y que se caracteriza por su doble cámara vertical.

Este detalle cambia totalmente el tipo de usuario que puede acceder a su compra, ya que cualquier persona con una cocina pequeña se podrá tentar tanto por su capacidad como por sus reducidas dimensiones.

Sobre todo si se compara a otras airfryers que suelen tener un tamaño considerable y que se recomiendan para cocinas más grandes o viviendas con más metros cuadrados.

La serie Turbo Tower Compact estará disponible en España a partir de este mes a un precio de 199,99 euros para la versión '5 en 1' en los colores gris y dorado. La versión '6 en 1' se encuentra disponible en Amazon.

Con una capacidad total de 8,6 litros y dos cestas de cocción de 4,3 litros, se distingue porque podemos usar una u otra según necesitemos.

Cosori Turbo Tower Compact

Lo que se agradece para poder cocinar distintos platos en las dos cestas y así tener lista la cena o comida para cuatro personas.

La nueva serie de Cosori se caracteriza por dos versiones. Una de ellas cuenta con seis funciones de cocción predefinidas: Airfry, Bake, Dry, Grill, Reheat y Roast.

La versión '5 en 1' se queda sin la función Dry, lo que la convierte en una freidora de aire ideal para los que empiezan su periplo en este tipo de electrodomésticos para la cocina y los que no la usan para deshidratar.

Por lo que respecta a sus dimensiones y el espacio que ocupa: solo 275 mm de ancho, o poco menos que una hoja de tamaño A3.

Cosori Turbo Tower Compact

Su diseño vertical permite que pueda entrar en la cocina junto a otros electrodomésticos que podamos tener. Se queda en una altura de 365 mm, así que lo dicho, para pequeñas cocinas que quieran estar a la última en posibilidades.

Hay otro detalle importante de la nueva freidora de aire de Cosori: su tecnología Turbo Tower. Un sistema Top Heat Airflow con elementos calefactores superiores en ambas cestas y dos motores de corriente continua.

Garantiza un control preciso del flujo de aire con tres velocidades de ventilación. Lo que se consigue es un dorado uniforme y tiempos de precalentamiento más cortos para una cocción más rápida.

En la fabricación usa materiales como el revestimiento cerámico sin PFAS en todas las superficies en contacto con los alimentos, cestas de cocción aptas para lavavajillas y componentes duraderos y de fácil mantenimiento.

Una nueva serie que amplía la gama Turbo Tower de Cosori en Europa y que ha ayudado a la marca para consolidarse como una de las referentes gracias a varios modelos superventas.