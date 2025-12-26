El iPhone Air 2 puede no estar tan muerto como creíamos: Apple lo puede recuperar por una razón muy sencilla

El iPhone Air no solo tendrá sucesor, sino que su lanzamiento será adelantado para coincidir con el de los modelos más importantes de la gama; esa es la última filtración que tiene más sentido de lo que parece.

Originalmente, el iPhone Air 2 había sido retrasado hasta la primavera de 2027; pero según esta filtración, ahora ha sido "confirmado" para el evento anual de Apple que se celebrará en septiembre de 2026.

Eso supone que el iPhone Air 2 formará parte de la gama de producto más importante de Apple, la que es lanzada justo antes del último trimestre del año y la importante campaña navideña. Algo sorprendente teniendo en cuenta lo que ocurrió con el iPhone Air.

El iPhone Air original es uno de los lanzamientos más interesantes e importantes de la historia reciente de Apple, un dispositivo tan fino que parece imposible; también es un fracaso en ventas, como todos los móviles ultrafinos.

Solo los consumidores chinos han confiado en el formato ultrafino de dispositivos como el iPhone Air o el Samsung Galaxy Edge; para la mayoría, el grosor no ha resultado ser un motivo de peso para aceptar los sacrificios necesarios para obtenerlo.

Esto ha obligado a Apple a frenar la producción del iPhone Air, pese a lo cual sigue teniendo una disponibilidad inmediata en las tiendas.

No es de extrañar que los rumores hablen de una gama iPhone 18 compuesta únicamente por tres modelos: el iPhone 18 Pro, el iPhone 18 Pro Max, y el nuevo iPhone Fold.

Samsung Galaxy S25 Edge y iPhone Air. C.F. El Androide Libre

Sin embargo, la última filtración apunta en la dirección opuesta; según Fixed Focus Digital, un filtrador habitual en la red social china Weibo, Apple habría decidido adelantar el lanzamiento del iPhone Air 2, que estaba previsto para la primavera de 2027 junto con el iPhone 18 básico.

Aunque parezca una decisión extraña, en realidad tiene mucho sentido. Esta decisión demuestra que Apple aún tiene confianza en el formato ultrafino y no está dispuesta a abandonarlo, como ha hecho Samsung con la cancelación o retraso del Galaxy S26 Edge.

Un motivo de peso está en el mercado chino, que es muy importante para Apple y el único que ha adoptado el iPhone Air en masa. Pero sobre todo, es una decisión que viene como consecuencia de otra: la composición de la gama iPhone 18.

Se espera que la gama iPhone 18 sea la más cara de la historia, ya que los tres dispositivos que la componen son de gama premium e incluso "ultra premium": aunque el iPhone 18 y el iPhone 17e sean lanzados posteriormente, la gama estará desequilibrada durante meses.

Aquí es donde entra el iPhone Air 2, que puede ser una alternativa con un precio más bajo, como intermediario entre el iPhone básico y el Pro; y para ello, Apple va a rediseñarlo y mejorarlo para hacerlo más atractivo.

Según las filtraciones, Apple prepara una gran cantidad de novedades para el iPhone Air 2, incluyendo un sistema de doble cámara trasera, una batería más grande con una mejor autonomía y un sistema de refrigeración con cámara de vapor para usar el procesador a máxima potencia durante más tiempo.

Todas estas novedades vendrían de la mano de una bajada de precio respecto al iPhone Air original. De esta manera, quien quiera comprar un iPhone nuevo el próximo mes de septiembre, pero no se pueda permitir un modelo Pro o Fold, tendrá una alternativa muy interesante.