Jurjen Amsterdam (JBL): "Hemos introducido nuevas tecnologías para elevar la experiencia del cine en casa"

"Con el auge del streaming, cada vez más consumidores buscan recrear una experiencia cinematográfica en casa" | "Las experiencias de audio de alta calidad son más accesibles y personalizadas que nunca | "Los consumidores que invierten en pantallas premie suelen buscar un sonido de alto rendimiento"

JBL, la compañía de sonido y electrónica bajo el paraguas de HARMAN, se ha convertido por méritos propios en una de las referencias de audio de la industria. No solo por calidad de sonido, sino también por su amplio catálogo de productos tanto en el gran consumo como a nivel profesional.

Durante las últimas semanas la compañía ha dado a conocer un aluvión de novedades que llegan a su catálogo. Entre ellos se encuentran desde los auriculares Sense Pro o Soundgear CLIPS a los altavoces Grip o Partybox 720. Sin embargo, sus nuevas barras de sonido marcan un hito en la industria.

Entre los nuevos modelos de sonido para el salón destaca la JBL Bar 1300 MK2, una ambiciosa barra de sonido que destaca tanto por rendimiento como por diseño, ya que puede desmontar sus extremos para tener dos altavoces adicionales y vivir esa experiencia inmersiva de una forma fácil en el salón de casa.

Para conocer un poco más a fondo las nuevas barras de sonido de la compañía, así como su ambición de audio, entrevistamos a Jurjen Amsterdam, Director de Marketing Producto EMEA de JBL.

¿Cuál considera que es el avance tecnológico más significativo en esta nueva generación de barras de sonido JBL?

Hemos introducido varias tecnologías nuevas diseñadas para elevar la experiencia del cine en casa. Algunas son una evolución de innovaciones que ya estaban presentes en nuestros productos, pero otras son completamente nuevas.

En esta nueva gama de barras de sonido, los usuarios podrán disfrutar de SmartDetails, una nueva innovación de HARMAN que mejora la reproducción incluso de los sonidos más sutiles, como un suave paso o el crujido de una tabla del suelo.

Nuevas barras de sonido de JBL 800 y 1300 N.Castañón.

También hemos incorporado AI Sound Boost, presente por primera vez en esta gama JBL, aunque ya utilizada en otros productos de la marca. Esta tecnología permite disfrutar de graves profundos y potentes durante las escenas más intensas sin distorsión, incluso a volúmenes altos.

Además, el nuevo Night Listening mode ofrece una experiencia más personal y respetuosa con el entorno: basta con colocar los altavoces envolventes a tu lado, seleccionar el modo en la app JBL One y crear tu propia burbuja sonora mientras la barra principal y el subwoofer se apagan automáticamente.

La nueva línea también incorpora PureVoice 2.0 para lograr diálogos cristalinos, una conectividad mejorada y un diseño más delgado y refinado que lleva el sonido cinematográfico al salón como nunca antes.

Sin olvidar MultiBeam 3.0, que proporciona una mejor separación de canales, una escena sonora espacial más precisa y una reproducción fiel del audio, tal y como fue concebido por el creador.

Uno de los aspectos más destacados de la JBL Bar 1300MK2 es su modularidad con dos altavoces inalámbricos desmontables. ¿Cómo se desarrolló esta característica?

Los altavoces inalámbricos desmontables son una característica exclusiva de JBL que crea una experiencia de sonido envolvente e inmersiva, llevando la magia del cine directamente al hogar. Esta innovación ya estaba presente en modelos anteriores como la JBL Bar 800, 1000 y 1300. Sin embargo, esta nueva generación mejora la experiencia gracias a drivers up-firing que ofrecen un efecto envolvente inalámbrico de 360° aún más realista.

El nuevo diseño del subwoofer también es un elemento destacado. ¿Cómo consiguen una potencia inmersiva optimizando el espacio?

En un sistema de barra de sonido, el subwoofer desempeña un papel fundamental al reproducir las frecuencias bajas —los graves— que aportan profundidad, impacto e intensidad emocional al sonido, especialmente en bandas sonoras de películas y escenas de acción.

Con esta nueva generación de barras de sonido JBL, hemos introducido avances significativos en la tecnología de subwoofers para ofrecer el máximo rendimiento en diseños compactos, como el subwoofer de 23 litros de alta excursión, que proporciona graves profundos y envolventes, o un altavoz de 10 pulgadas orientado hacia el suelo que proyecta el sonido para amplificar el impacto, combinándolo con hasta 1200W de potencia máxima para ofrecer graves cinemáticos, precisos y sin distorsión incluso a volúmenes altos.

Sistema de desacople de la JBL Bar 1300 MK2 Cedida

También se incluyen drivers duales de 8 pulgadas de alta excursión (high-Xmax) en una configuración force-cancelling, que elimina vibraciones y distorsiones.

Estas innovaciones garantizan que el subwoofer no solo refuerce la experiencia cinematográfica, sino que también mantenga la pureza acústica en todo el espectro sonoro, aportando mayor realismo y profundidad emocional a cada escena.

Hablaba anteriormente de MultiBeam 3.0, ¿qué papel desempeña en la experiencia auditiva respecto a las versiones anteriores?

MultiBeam 3.0 ofrece una mejor separación de canales, una escena sonora espacial más precisa y una reproducción de audio fiel a la intención original del creador.

Esta tecnología permite un control más exacto de los haces de sonido al optimizar la disposición del conjunto de transductores y aprovechar un modelado acústico mejorado.

¿Cómo se desarrollaron SmartDetails y PureVoice 2.0, y qué desafíos resuelven en la experiencia sonora?

Muchos sistemas de sonido tienen dificultades para capturar y reproducir detalles sonoros débiles o sutiles. Nuestra tecnología SmartDetails está diseñada para reproducir incluso las más pequeñas sutilezas de audio. Imagina que ves un thriller donde la tensión depende de un leve paso o del crujido de una madera: SmartDetails garantiza que esos microdetalles se perciban claramente en un campo sonoro equilibrado, tal y como el director lo concibió.

Por su parte, PureVoice 2.0 optimiza la claridad de las voces incluso cuando los efectos de sonido dominan la escena. Así, no es necesario ajustar constantemente el volumen entre los diálogos y la acción: la barra de sonido se adapta automáticamente, asegurando que cada palabra se escuche con nitidez y coherencia, sin perderte ni un susurro. Combinando ambas tecnologías, ofrecemos una experiencia sonora enriquecida, con un nivel excepcional de detalle, claridad y equilibrio en todo tipo de contenidos.

¿Existe un interés creciente de los consumidores por el sonido de alta calidad y la experiencia de cine en casa?

Absolutamente. Con el auge de las plataformas de streaming y los estrenos directos en digital, junto con la mejora constante de las pantallas de televisión, cada vez más consumidores buscan recrear una experiencia cinematográfica en casa. Además, las pantallas son cada vez más delgadas y no pueden garantizar una buena calidad de sonido.

Nuestras barras de sonido están diseñadas para reproducir la riqueza y precisión del sonido de un cine tradicional. Respaldados por décadas de innovación, los ingenieros de JBL continúan redefiniendo la excelencia en audio con cada nueva generación de productos.

Han lanzado cinco nuevos modelos. ¿Están segmentados para diferentes tipos de usuarios? ¿Cuál es el público objetivo de cada uno?

Sí. Los cinco nuevos modelos de la gama JBL Bar han sido cuidadosamente diseñados para adaptarse a distintos perfiles de usuario, necesidades y espacios, haciendo que las experiencias de audio de alta calidad sean más accesibles y personalizadas que nunca.

En la parte superior de la gama se encuentra la JBL Bar 1300MK2, el modelo insignia pensado para los verdaderos entusiastas del cine en casa. Ofrece una experiencia premium e inmersiva gracias a su potente subwoofer con doble driver de 8 pulgadas y dos altavoces inalámbricos desmontables. Estos pueden colocarse detrás del oyente para un efecto envolvente total o utilizarse de forma independiente por Bluetooth para escuchar música en cualquier lugar del hogar.

Interior de la JBL Bar 1300

AI Sound Boost mejora el rendimiento de los graves con mínima distorsión, mientras que seis drivers up-firing dan vida al audio 3D Dolby Atmos y DTS:X con un detalle y una profundidad espacial extraordinarios.

Para quienes buscan una experiencia similar en un formato más compacto, la JBL Bar 1000MK2 es la opción ideal. Incluye dos drivers up-firing, un subwoofer de 10 pulgadas y altavoces traseros desmontables para crear un sonido Dolby Atmos y DTS:X auténtico, pero en un diseño más reducido, perfecto para salones medianos.

La JBL Bar 800MK2 está pensada para usuarios que valoran un sonido potente y envolvente sin necesidad de una instalación grande. Ofrece altavoces desmontables y Dolby Atmos virtual, brindando una experiencia inmersiva con un diseño minimalista, ideal para hogares y apartamentos modernos.

Para los que se inician en el mundo del sonido envolvente o montan su primer espacio de entretenimiento, las JBL Bar 500MK2 y JBL Bar 300MK2 ofrecen un excelente rendimiento sonoro a un precio más asequible. Son perfectas para ver series, escuchar música o podcasts y organizar noches de cine sin renunciar a la calidad. Acercan la experiencia de audio cinematográfica de JBL a un público más amplio, adaptándose fácilmente a espacios más pequeños o multifuncionales.

Los cinco modelos están impulsados por la plataforma JBL One, un ecosistema avanzado que ofrece acceso completo a servicios de streaming, personalización mediante un ecualizador de 7 bandas, y compatibilidad con audio de alta resolución y espacial. Esto garantiza una experiencia coherente y conectada en todos los modelos, independientemente del estilo de vida o el espacio del usuario.

¿Cómo aborda JBL la integración con televisores de gama alta?

No lo vemos como un reto, sino como una gran oportunidad. Las barras de sonido JBL son compatibles con todos los televisores, incluidos los de gama alta.

Los consumidores que invierten en pantallas premium suelen buscar un sonido de alto rendimiento para completar su experiencia, y ahí es donde JBL se convierte en el complemento perfecto.

JBL es mucho más que barras de sonido. ¿Cómo se integran estos productos en el ecosistema global de la marca?

JBL ofrece una amplia gama de productos que se alinean perfectamente para crear la experiencia definitiva del usuario. Desde altavoces bluetooth portátiles hasta auriculares premium y barras de sonido, todos nuestros productos están diseñados para mejorar la vida cotidiana, ya sea en casa, haciendo deporte o simplemente relajándose.

Gracias a la JBL One Platform, todo el ecosistema se conecta sin esfuerzo, permitiendo a los usuarios disfrutar de sus contenidos y configuraciones favoritas en todos sus dispositivos para una experiencia de audio realmente integrada.