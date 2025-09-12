Los Powerbeats Pro 2 se ponen a la altura de los AirPods Pro 3 con mejoras en entrenamiento y en mediciones de salud

Las miradas están puestas en los iPhone Air, los iPhone 17, los Apple Watch y los AirPods Pro 3 que ya se pueden reservar en España. Unos AirPods que ahora integran un sensor de frecuencia cardíaca en miniatura, y que están presentes en los Powerbeats Pro 2 de Apple.

Dado que los AirPods Pro 3 integran prácticamente la misma tecnología que la de los Powerbeats (y por ende, de los Apple Watch), era inevitable pensar que Apple iba a mejorar sus auriculares deportivos. Y así ha sido.

La firma de Cupertino ha lanzado una serie de actualizaciones para estos auriculares, que incluyen nuevas funciones en el seguimiento de la frecuencia cardíaca y en la integración con los servicios deportivos de Apple, como Apple Fitness+.

Los PowerBeats Pro 2 mejoran sus tecnologías

Una de las principales novedades incluye un nuevo algoritmo especial que mejora el rendimiento general del seguimiento cardíaco, con lecturas del sensor más rápidas. Una función que también llegará a Android.

Por otro lado, los Powerbeats Pro 2 enviarán notificaciones que ayuden al usuario a ajustar los auriculares en el oído para afianzar la precisión del sensor de frecuencia cardíaca. También será posible controlar el ritmo cardíaco con un único auricular.

Powerbeats Pro 2 Chema Flores Omicrono

La integración con los servicios de Apple ha sido drásticamente ampliada, ya que ahora los auriculares se integran con la app de Fitness para que sea más fácil tanto monitorizar la frecuencia cardíaca en tiempo real como iniciar entrenamientos mediante el iPhone.

Tanto es así que ahora los usuarios de los Powerbeats Pro 2 podrán ver las calorías quemadas y su frecuencia cardíaca para hasta 50 tipos de entrenamiento distintos en la app.

Los usuarios más fieles al servicio de Apple Fitness+ podrán ver las métricas asociadas a los Powerbeats Pro 2 en tiempo real directamente en la pantalla del móvil. Estas métricas incluyen las calorías quemadas, la Burn Bar y la frecuencia cardíaca.

También se ha mejorado la unión entre los auriculares y los Apple Watch. Según Apple, ahora se ofrecen múltiples flujos de datos de frecuencia cardíaca para conseguir una mejor cobertura al usar ambos dispositivos y por ende una mejor precisión.

AirPods Pro 3 con sensor cardíaco Chema Flores Omicrono

Finalmente está Siri, el asistente inteligente de Apple. Los auriculares nos permitirán hacer gestos con la cabeza para responder a preguntas de Siri; por ejemplo, podremos asentir con la cabeza o negarnos si el asistente nos pregunta sobre llamadas, responder mensajes, etcétera.

Todas estas novedades sitúan a los Powerbeats Pro 2 a la altura de los recién lanzados AirPods Pro 3, que destacan por ofrecer algunas de las funciones de medición de salud históricamente ligadas a los Apple Watch y dispositivos similares.