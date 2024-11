Sony presenta la Alpha 1 II, la renovación de su cámara más top con sensor de 50 megapíxeles y grabación 8K

Desde hace unos meses a esta parte, Sony ha estado actualizando numerosos modelos de sus cámaras Sony Alpha más icónicas en España. Lo hizo con la Sony A9 III, capaz de hacer ráfagas de 120 fotos a máxima resolución. Con la A7R V, la primera en estrenar el nuevo sistema de enfoque con reconocimiento de objetos. Ahora, le toca el turno a la Sony A1, el tope de línea de la compañía lanzada en 2021 que ahora recibe una esperada segunda generación.

La nueva Sony Alpha 1 II (Mark II) es la nueva generación de este potente dispositivo, que ya en su día sorprendió por sus especificaciones. No era para menos; sensor CMOS Exmor RS de 50,1 megapíxeles, ráfagas de 30 fotos por segundo y con capacidad de grabar vídeo a 8K a 30 fotos por segundo. Esta nueva Sony A1 II es continuista en ciertos aspectos, pero innova en los necesarios.

Porque sí: esta nueva Sony A1 II sigue manteniendo el mismo sensor de 50,1 megapíxeles, ráfagas de 30 fotogramas por segundo (sin blackout) y la grabación en 8K. Sin embargo, ahora incluye no solo un nuevo motor de procesamiento de imágenes BIONZ X, sino la integración total con los sistemas de enfoque por inteligencia artificial gracias a su nueva unidad de proceso dedicada para este fin.

Nueva Sony A1 II

De nuevo, a nivel de especificaciones la cosa cambia poco. Sony ha vuelto a usar el ya famoso sensor CMOS apiado Full Frame Exmor RS, combinado con el motor BIONZ XR, capaz de hacer recortes en modos APS-C con una muy buena resolución de 21 megapíxeles. Su brutal ráfaga sin espacios negros en modos de enfoque con seguimiento AF/AE puede tazar movimientos complejos con cálculos de hasta 120 veces por segundo.

Una de sus principales novedades está en el sistema de reconocimiento AF que ya se han visto en otros modelos de la marca, como la recentísima Sony A9 III. Gracias a este sistema, la A1 II puede detectar y realizar un impresionante seguimiento sobre distintos tipos de sujetos, como personas, animales, pájaros, insectos o vehículos. Incluso en el enfoque a sujetos, la cámara puede reconocer la cabeza y el torso de una persona.

Sony A1 II. Sony Omicrono

No obstante, la revolución de ese sistema radica en la función "Auto", que permite a la cámara reconocer automáticamente este sujeto y seleccionar el modo de seguimiento, evitando al fotógrafo o videógrafo la necesidad de cambiar entre modos constantemente a la hora de trabajar. A esta novedad hay que sumarle otras funciones, como la Pre-Capture para capturar imágenes hasta un segundo antes de que se use el botón de disparo o el Continuous Shooting Speed Boost, para modificar la velocidad del disparo en ráfaga de forma momentánea.

Otro punto a destacar es su obturador antidistorsión, para realizar disparos con una distorsión sustancialmente reducida. También se ha mejorado el rendimiento con altos niveles de ISO, para reducir el ruido digital de la imagen y conseguir que la captura de imágenes a altas velocidades de obturación no sea un problema. Algo importante, dado el claro enfoque a fotografía de deporte que ostenta esta cámara, y que es posible gracias a los cambios en la capacidad de procesamiento de la A1 II.

Por supuesto, la abultada tabla de características no se queda aquí: estabilización óptica de hasta 8 pasos y medio (siempre con objetivos que están estabilizados de serie) un nuevo modo Activo dinámico en la grabación de vídeo y un llamativo monitor LCD de 4 ejes con ángulo variable, que combina tanto la pantalla abatible de los modelos más recientes como la pantalla abatible vista, por ejemplo, en las Sony Alpha de tercera generación y similares.

No falta la batería NP-FZ100 ya establecida a lo largo de las gamas Full Frame de Sony y una my necesaria conexión LAN por cable con estándar 2,5GBASE-T, al que se le puede acoplar un transmisor de datos 5G portátil. El diseño de esta Sony A1 II no ha cambiado en exceso ya no solo respecto a la generación anterior, sino frente al resto de cámaras Sony, que ya usan esta estética como distintivo personal.

Sony A1 II. Sony Omicrono

El apartado del vídeo, sorprendentemente, también ha recibido mejoras. La Sony A1 se postulaba como la cámara idónea para prácticamente cualquier situación, y lo demostraba con su grabación en 8K a 30 fotogramas por segundo, con color a 10 bits y 4:2:0. Por otro lado, permitía grabar a 4K a 120 fotogramas máximos con rango de color 10 bits a 4:2:2. Incluso era posible enviar vídeo RAW en formato 16 bits a un grabador externo.

Dichas capacidades se mantienen, pero añadiéndole la posibilidad de grabar en formato S-Log 3 y la de importar LUTs personalizados, un sistema que los usuarios de las Sony A7SIII o ZV-E10 II reconocerán fácilmente. Sony ha especificado que la mayoría de mejoras recibidas en esta Sony A1 II responden al feedback producido por los usuarios de esta cámara profesional a lo largo de los últimos años.

Precio y disponibilidad

La nueva Sony A1 II se podrá comprar a partir de diciembre de este mismo año a un precio que partirá desde los 7.500 euros, solo cuerpo. Un coste similar al que tuvo en su día la A1 original, que lógicamente se ha visto rebajada desde su lanzamiento en 2021, hace casi 4 años.