Adiós al televisor: los nuevos proyectores de tiro ultracorto de Samsung para tener una pantalla 4K de 130 pulgadas

Los proyectores de tiro ultra corto se van haciendo cada vez más sitio en los hogares de España. El televisor sigue siendo el rey, sobre todo con la llegada de tecnologías como el OLED y QLED en los últimos años y pantallas cada vez más grandes, pero las posibilidades que ofrecen los sistemas de proyección como los que acaba de anunciar Samsung no son nada desdeñables.

Presentados originalmente en el CES 2024 a principios de 2024, ahora se consuma su lanzamiento oficial de The Premiere 7 y The Premiere 9, con una notable mejora en la calidad de imagen con respecto a sus predecesores. Estos dispositivos de gama alta con resolución 4K utilizan un láser de tiro ultracorto, que permite proyectar una pantalla de hasta 130 pulgadas sobre cualquier superficie con muy poco espacio de distancia y sin necesidad de instalarlo en el techo o en zonas elevadas.

"La gama The Premiere está preparada para redefinir la experiencia premium del cine en casa combinando nuestra avanzada tecnología láser con funciones vanguardistas y fáciles de usar que ofrecen una calidad de imagen asombrosa y un sonido envolvente", asegura Cheolgi Kim, vicepresidente ejecutivo de Visual Display en Samsung Electronics, en una nota de prensa. "A medida que continuamos innovando, imaginamos un futuro en el que nuestros productos transformen los espacios cotidianos en centros de entretenimiento inmersivo, estableciendo nuevos estándares para el entretenimiento en el hogar".

Mejor imagen y sonido

The Premiere 9 es la joya de la corona. Su triple láser mejora la precisión del color y el brillo hasta límites insospechados. Los 3.450 lúmenes ISO permiten usarlo incluso de día o con luz ambiente, mientras los 2.500 de The Premiere 7 tampoco se quedan atrás.

Ambos dispositivos ofrecen una enorme amplitud de gama cromática, del 154 % y del 100 % del estándar DCI-P3, respectivamente, y ambos son compatibles con HDR10+ para lograr imágenes más claras, dinámicas y nítidas.

The Premiere 9 consigue tamaños de pantalla de hasta 130 pulgadas Samsung Omicrono

Además, los proyectores The Premiere incluyen funciones como el Escalado por IA o Vision Booster. Si el primero garantiza que la resolución sea siempre de 4K, independientemente del formato original, el segundo se encarga de ajustar automáticamente el brillo y el contraste para obtener una calidad de imagen siempre óptima.

Desde Samsung no se han olvidado del sonido. Ambos modelos cuentan con altavoces integrados con tecnología Dolby Atmos, para ofrecer un audio envolvente como el de las salas de cine. Si The Premiere 9 cuenta con altavoces de 40 W y 2.2.2 canales ascendentes, The Premiere 7 incluye altavoces de 30 W y 2.2 canales, lo que hace innecesario el uso de barras u otros equipos de sonido. De hecho, los proyectores The Premiere también se pueden utilizar como altavoces inalámbricos, e incluye control por voz gracias a Bixby.

Diseño minimalista

Los dispositivos cuentan con el sistema operativo de la casa, el Samsung Tizen OS Home, que garantiza una gran oferta de servicios de streaming. Eso incluye la presencia del Samsung Gaming Hub, la plataforma de juego en la nube de Samsung, para poder disfrutar de decenas de videojuegos sin necesidad de una consola.

En cuanto a la conectividad, como están integrados en SmartThings de Samsung, los usuarios pueden compartir contenidos fácilmente desde sus móviles a la gran pantalla con Tap View gracias a la tecnología NFC.

El otro elemento sorprendente de The Premiere es su diseño minimalista, en color blanco, con bordes redondeados y el tejido de diseño Kvadrat, para poder combinarlo con cualquier decoración. El tamaño compacto y la facilidad de instalación son los otros puntos fuertes de estos dispositivos.

De momento, sólo están a la venta en la tienda online oficial de Samsung Estados Unidos, Canadá y China, aunque se espera que el lanzamiento continue en otras regiones a finales de este año, entre las que esperemos que España esté incluida. Sus precios parten de los 2.999 dólares (2.685 euros al cambio) de The Premiere 7 y llegan a los 5.999 dólares (5.373 euros) de The Premiere 9.