El invento español para convertir cualquier moto de agua en un miniyate para 6 personas en sólo 1 minuto

El ONE 16 se pilota fácilmente gracias a una moto acuática ONE Water Toys Omicrono

El mundo de las embarcaciones de lujo parece muy lejano para el común de los mortales. Diseños como el del megayate de lujo inspirado en los portaaviones son inalcanzables, y las embarcaciones que sí se pueden ver cada verano en España, como la de Fernando Alonso o las de Amancio Ortega, están reservadas a las grandes fortunas. Sin embargo, hay quien busca reducir la brecha entre el público general y la náutica de recreo, buscando soluciones mucho más asequibles sin renunciar a la calidad ni al lujo.

Es el caso del malagueño Amor Jiménez Chito, ingeniero de diseño industrial, formado en la Universidad Politécnica de Madrid y en la Universidad de Coventry (Reino Unido). Tras varios años diseñando interiores y exteriores a medida para yates y superyates con su sello Loveworks Design, este joven emprendedor acaba de lanzar ONE 16, un innovador casco diseñado, desarrollado y fabricado en España que convierte las motos acuáticas en embarcaciones con capacidad para hasta 6 tripulantes en menos de 1 minuto.

El primer prototipo se podrá probar durante todo el verano en el Puerto de la Duquesa de Málaga, es el resultado de más de dos años de trabajo en colaboración con la empresa gaditana Visma Proyectos Navales, encargada de los cálculos de ingeniería, y KDKomposites, que desde Málaga tiene cada vez más relevancia en la construcción de cascos para barcos de vela. Así ha cobrado vida el primer producto de ONE Water Toys, para permitir a los usuarios disfrutar de la emoción de conducir una moto de agua sin renunciar a la comodidad de una embarcación para navegar junto a amigos o familiares.

Resolviendo problemas

Amor Jiménez Chito asegura en conversación con EL ESPAÑOL - Omicrono que lo que más le gusta de su trabajo como diseñador de yates es "buscar ese punto intermedio entre la innovación y la función, tanto a nivel de requerimientos del cliente como de productos preparados para su lanzamiento al mercado".

En esta última faceta fue donde encontró la oportunidad de hacer un proyecto 100% propio, "que pudiera liderar a nivel de diseño y de directrices generales, basándome en mi experiencia y en las necesidades del público, además de preguntar a distintas empresas que se dedican al alquiler de embarcaciones".

Amor Jimenez, CEO de ONE Water Toys ONE Water Toys Omicrono

Así es como surgió la idea de ONE 16, "buscando un producto que fuera diferente, que pudiera ofrecer una experiencia divertida y sin necesidad de tener que desembolsar una gran cantidad de dinero". De esta manera, se puso manos a la obra para hacer algo tangible, que no se quedara en un bonito diseño 3D en el disco duro de su ordenador.

Aunque reconoce que el concepto no es invención suya, ya que desde mediados de los años 90 del siglo pasado ya existían varias empresas que ofrecían algo similar, su trabajo se ha centrado en refinar la idea para alejarse de la estética retro de la típica lancha rápida e incorporar las nuevas necesidades de los amantes de las motos acuáticas.

En cuanto a la ingeniería ingeniería, Jiménez asegura que "el reto más difícil fue buscar la mejor forma de acoplar el casco a distintas motos de agua. Ahora en el mercado hay muchas variantes y no fue sencillo encontrar la manera de que encajara fácilmente en la mayoría de ellas y que eso no implicara cambios en el diseño que pudieran afectar a la navegabilidad".

El método para llegar hasta el prototipo final se centró en diseñar y programar numerosos ensayos y simulaciones por ordenador, para realizar una serie de iteraciones y conseguir una forma que se pudiera adaptar a la mayoría de motos acuáticas, como las de Sea-Doo y Yamaha, las más habituales en el mercado.

El ONE 16 se acopla y desacopla fácilmente de las motos acuáticas ONE Water Toys Omicrono

Para facilitar la maniobra de acople y desacople, el ONE 16 cuenta en la popa con un sistema BoatBuckles, unas cinchas autorretráctiles "que se conectan mediante un gancho a los ojales que hay en la parte trasera de la moto y, una vez acoplados, se tensan". Así, ambas partes se aprietan entre sí gracias a unos raíles de polietileno, que garantizan que el barco y la moto de agua trabajen en solidario en altamar. Lo mejor, según Jiménez, es la sencillez a la hora de acoplar y desacoplar los dos elementos, maniobras que se pueden llevar a cabo "sin esfuerzo y en menos de un minuto".

El otro gran desafío en el desarrollo del ONE 16 fue el reparto de peso óptimo para que la embarcación estuviera equilibrada en todo momento, tanto cuando está la moto de agua como cuando esta queda liberada, dejando una 'bañera' inclinada para que los pasajeros se den un chapuzón. "Ha sido un trabajo complejo, pero podemos decir bastante orgullosos que el resultado ha superado las expectativas de lo que teníamos planteado en el 3D y en las simulaciones por ordenador".

Características y precio

El producto final es una embarcación de 6 metros de eslora (incluyendo la moto de agua) y 2,38 metros de manga, con un casco de GRP (un material compuesto de plástico y fibra de vidrio) de líneas limpias, modernas y minimalistas. En la proa, el ONE 16 dispone de un cómodo asiento con respaldo y una mesa que se puede bajar para convertir el área en una espaciosa zona para tomar el sol.

La distribución de la cubierta, que incluye un equipo de sonido de serie, facilita los movimientos dentro del barco y la comodidad de hasta 6 personas, que pueden ir sentadas alrededor de la mesa o en el asiento que oculta la nevera portátil con capacidad para 40 litros.

La velocidad máxima del ONE 16 es de 30 nudos (55 km/h) ONE Water Toys Omicrono

A la hora de surcar las aguas, el casco está optimizado para velocidades de crucero de unos 18-20 nudos (equivalente a entre 33 y 37 km/h), y una velocidad máxima de 30 nudos (55 km/h) cuando se utiliza una moto acuática de 170 CV, aunque es compatible con equipos de hasta 375 CV. Para conducirlo, eso sí, es necesario contar con la licencia de navegación estándar para el gobierno de Motos náuticas y barcos de hasta 6 metros.

Con precios que parten de los 40.000 euros, muy asequibles comparados con los de otras embarcaciones, en ONE Water Days quieren ofrecer muchas opciones de personalización, "para conseguir que cada embarcación sea única y se ajuste lo máximo posible tanto a las necesidades como a los gustos de cada cliente".

Herramienta de personalización de la embarcación en la web de ONE Water Toys ONE Water Toys Omicrono

Dentro de esa capacidad de customización, ofrecen distintos colores, todo tipo de acabados, un equipo de sonido con subwoofer más potente que el incluido de serie y un bimini (toldo rígido para barcos) desmontable para proteger a los tripulantes del sol.

Con la vista puesta en el futuro

El prototipo ya se ha probado en el Puerto de La Duquesa de Málaga durante los meses de abril y mayo de este año. "Hemos comprobado en condiciones reales cómo se comporta tanto en mar en calma como en mar algo más revuelto", y las pruebas seguirán este mes de julio en el mismo emplazamiento, con posibilidad de reserva de plaza para clientes finales y empresas de alquiler y chárter de embarcaciones.

El ONE 16 ya ha realizado las primeras pruebas en el mar ONE Water Toys Omicrono

Sin embargo, Amor Jiménez ya tiene puesta la vista en el futuro y ya tiene en fase de producción el segundo prototipo, con novedades como un método de infusión al vacío, que ayudará a reducir el peso del casco y mejorar las prestaciones de la embarcación.

Con el objetivo de fabricar una unidad al mes, el CEO de ONE Water Toys describe el One 16 como "un producto muy distinto a lo que hay ahora mismo en el panorama español, que puede contribuir a acercar la náutica de recreo a otros públicos". Además de los aficionados a las motos acuáticas, Jiménez también menciona a los propietarios de barcos de 20 o 25 metros de eslora, que pueden recurrir al ONE 16 como una embarcación auxiliar.