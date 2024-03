UAE One, el impresionante megayate de lujo inspirado en los portaaviones: tres helicópteros y un submarino

Diseño del UAE One Enzo Manca Omicrono

Cuando parecía que quedaban pocas cosas por inventar en los diseños de yates, cada vez es más frecuente encontrar diseños y conceptos deslumbrantes, que no siempre llegan a surcar los mares pero sí proponen innovaciones que acaban incorporándose en barcos reales. El último en sorprender a nivel internacional ha sido Colossea, un impresionante megayate con una cabina de mando que se transforma en un dirigible. Algo menos fantasioso pero igual de impactante, el UAE One del diseñador italiano Enzo Manca no se queda atrás, con sus 9 cubiertas y su capacidad para albergar 3 helicópteros y un submarino.

UAE One es "una declaración de extravagancia, innovación y compromiso con un futuro sostenible", en palabras de Manca. Está inspirado en los portaviones de EEUU y se ha hecho a medida para los Emiratos Árabes Unidos. Gracias a la aportación de un jeque de ese país, el buque ha sido diseñado a lo largo de 2 años "con la idea de que se convierta en el megayate insignia oficial del estado".

Sus 140 metros de eslora, 28 de manga y sus 40 metros de altura divididos en 9 cubiertas permiten acoger múltiples servicios, con la privacidad como principal prioridad. Dispone de tres zonas de despegue y aterrizaje de helicópteros o eVTOLs, además de un mini puerto interior para embarcaciones auxiliares y un submarino.

El perfil del yate UAE One Enzo Manca Omicrono

La cubierta superior del yate dispone de un techo de lamas con inclinación variable, "para proteger de miradas indiscretas el quinto puente, donde se encuentran las principales salas de reuniones y los camarotes de los propietarios". Además, las ventanas tintadas tienen efecto espejo desde el exterior, para mejorar aún más la intimidad de sus ocupantes.

En la proa del yate los ocupantes disponen de un enorme sofá circular con una chimenea en el centro, con unas vistas panorámicas del mar de 360°. Otros lujos incluyen una piscina de 18 metros que atraviesa transversalmente el UAE One, además de un spa con todo tipo de servicios de wellness.

Uno de los helipuertos del yate UAE One Enzo Manca Omicrono

El espacio interior se divide en la suite del propietario, 8 camarotes principales y 14 minisuites. También dispone de tres salas de reuniones adicionales, para encuentros privados e internacionales. En total, la tripulación dispondrá de 35 camarotes para 65 personas.

En lo que respecta a la tecnología, el diseñador milanés menciona sistemas de navegación y de estabilización avanzados, para minimizar los efectos del mar agitado. En cuanto a la propulsión, habla de sistemas híbridos, que utilizarán fuentes de energía renovables siempre que sea posible, además de una planta de tratamiento de aguas residuales que garantiza la eliminación responsable de los residuos.