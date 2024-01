Así cambiará el diseño de los iPhone 16 Pro: serán más grandes y pesados

2024 es un año importante para Apple. La compañía con sede en Cupertino, en California (Estados Unidos), lanzará finalmente sus gafas inteligente Vision Pro, con las que quiere repetir el éxito de sus móviles; y también dará la bienvenida al iPhone 16, un teléfono en el que se esperan importantes cambios. Si recientemente se dio a conocer que estos contarían con un nuevo diseño de sus cámaras, ahora se ha revelado que los modelos Pro y Pro Max serán más grandes y más pesados.

Desde la llegada al mercado del iPhone 12 en 2020, Apple no ha retocado significativamente los tamaños de pantalla de sus teléfonos móviles. Algo que esta a punto de cambiar con los modelos del iPhone 16, que se lanzarán este mismo año; ya que los Pro y Pro Max tendrán tamaños de pantalla más grandes que los actuales iPhone 15 Pro, según el medio especializado Macrumors.

Los iPhone 15 Pro y Pro Max salieron al mercado el año pasado con un tamaño de pantallas de 6,1 y 6,7 pulgadas, respectivamente. Sin embargo, según varias fuentes consultadas por el medio los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max de este año serán todavía más grandes. De hecho, se ha indicado que el primero de estos modelos llegará con un panel de 6,3 pulgadas; mientras que la pantalla del segundo medirá 6,9 pulgadas.

Con el aumento del tamaño de la pantalla, lógicamente también crecerán las dimensiones del cuerpo del teléfono de Apple. Por lo tanto, los nuevos iPhone 16 Pro y Pro Max serán ligeramente más altos y algo más anchos que sus predecesores. Incluso serán más pesados. La misma fuente ha señalado que el primero de estos modelos alcanzará un peso de 194 gramos, frente a los 187 gramos del iPhone 15 Pro.

Por su parte, el iPhone 16 Pro Max pesará 225 gramos; mientras que su antecesor, el 15 Pro Max, tiene un peso de 221 gramos. Lo que supone un importante cambio en los nuevos modelos de móviles de Apple. No sólo eso, sino que los rumores también han revelado que, gracias a que serán más grandes, los iPhone 16 Pro podrían tener baterías más grandes y duraderas, y usarían tecnología de microlentes para mantener o aumentar el brillo de los paneles OLED.

En cuanto al iPhone 16 y 16 Plus, la misma fuente ha indicado que en principio no se esperan cambios en sus tamaños; por lo que contarán con la misma dimensión de pantalla que el iPhone 15 (6,12 pulgadas) y 15 Plus (6,69 pulgadas). Sin embargo, sí que sería posible que en 2025, los iPhone 17 y 17 Plus traigan los tamaños de pantalla más grandes de 6,27 y 6,86 pulgadas a sus dos modelos estándar.

