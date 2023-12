El iPhone podría decir adiós a la Dynamic Island gracias a esta revolucionaria patente

Aunque por fin el notch de los iPhone haya muerto en España, lo cierto es que la solución del recorte en pantalla lleva años presente en teléfonos Android. Dispositivos como los Galaxy Fold ya montan bajo la pantalla componentes tan importantes como la cámara, y ya hay un número considerable de dispositivos similares. El iPhone podría tener un futuro así, con sus cámaras y sensores escondidos bajo la pantalla.

Según recogen medios como MacRumors y The Elec, el principal proveedor de pantallas de Apple LG Innotek ha comenzado un desarrollo para situar la cámara bajo la pantalla. Este tipo de solución, llamado under-panel camera o UPC, pasa por ocultar el sensor principal de la cámara bajo el cristal de la pantalla. The Elec especifica que esta sería la piedra angular de la implementación de esta tecnología en los iPhone de Apple.

Pero si las cámaras bajo la pantalla son una realidad ¿por qué Apple no la ha usado en sus iPhone? Simplemente estos paneles no son en absoluto infalibles y presentan problemas serios en cuestiones, por ejemplo, como la calidad de la cámara. Esto abre un mundo en el que los iPhone podrían no solo ser todo pantalla, sino que tendrían sensores Face ID bajo el mismo panel.

Un iPhone todo pantalla

Los paneles que ocultan la cámara bajo su manto tienen un gran problema: la calidad de las fotografías. Esto es debido a que la luz que llega al sensor de la cámara tiene que pasar primero por el propio panel, y por ende, se produce una pérdida de luz. Esto genera que la calidad de la foto final se vea gravemente afectada. La idea es que la solución de LG Innotek solucione este problema.

Este sistema, que ya estaría patentado, tiene como nombre "FreeForm Optic" que solventa estas cuestiones. Esta patente expone cómo este nuevo módulo de cámara incluiría una serie de múltiples lentes, incluyendo una con forma de "curva libre". Esta permitiría aportar una mayor cantidad de luz a las fotografías para compensar la pérdida que se produce cuando esta pasa por el panel.

Ilustración de la patente. LG Innotek Patently Apple

Aplicando esta lente, asegura la patente, "se puede controlar el grosor de la lente periférica, reduciendo así la aberración del sistema óptico y del módulo óptico". Recordemos que estas aberraciones se traducen en borrones o deformaciones producidas precisamente por la propia forma de la lente. Esta lente, además, "aumentaría la relación de luz alrededor del sistema óptico".

Así, se conseguiría una mejora sustancial en la calidad final de las fotografías. The Elec añade que esta aplicación a los iPhone se podría producir más allá de 2026, llegando a afirmar que Apple ya habría recibido las primeras muestras de esta tecnología. Eso sí, las primeras consideraciones de los de Cupertino no habrían sido positivas.

Samsung Galaxy Z Fold 5 Marta S.R.

De adoptar esta tecnología, Apple se vería muy por detrás de la principal firma que actualmente está apostando por las cámaras bajo la pantalla: los Samsung Galaxy Z Fold. Además, surgen dudas sobre aspectos como la Dynamic Island, que depende directamente del recorte en la pantalla de los iPhone para mostrarse.

