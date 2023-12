El ingenioso invento para no perder nunca la cartera: una tarjeta que funciona como los AirTags

La pérdida o el robo de una cartera puede ser un auténtico drama. No sólo por no recuperar el dinero en metálico, sino sobre todo por la cantidad de documentos y tarjetas que hay que cancelar para que no las utilicen los 'amigos de lo ajeno' y requieren de un engorroso proceso de sustitución o renovación. En estos casos, la tecnología puede ser tu mejor aliado, con un sistema similar a los AirTag de Apple.

Estos dispositivos localizadores han tenido tanto éxito a la hora de facilitar la ubicación de llaveros o maletas que otras compañías como Huawei ya han lanzado sus propias versiones. Se trata de productos que expanden el ecosistema de Buscar (Find my), la aplicación de Apple que permite geolocalizar e interactuar con dispositivos como los iPhone, los Apple Watch o los MacBooks. Hace unos meses, gracias a una exitosa campaña de crowdfunding, la empresa Rolling Square lanzó al mercado un invento basado en ese mismo sistema, pero pensado para encontrar la cartera de la manera más cómoda y simple posible.

Hablamos de AirCard, con el aspecto de una tarjeta de crédito, un tamaño de 85,6 x 54 x 2,2 mm y un peso de sólo 19 gramos, que permite llevarlo cómodamente junto al resto de tarjetas en la billetera. Su funcionamiento es sencillo: emite una potente señal Bluetooth capaz de detectar los dispositivos Apple más cercanos, lo que le permite transmitir su posición a iCloud y ubicarlo en el mapa a través de la función Buscar de Apple.

AirCard de Rolling Square

Fabricada en aluminio ultrarresistente, AirCard tiene además otras funciones. Por ejemplo, el modo avanzado, con el que puedes establecer un mensaje e información de contacto a través de la plataforma Sherr.it, que también puede servir como tarjeta digital con enlaces a tu web personal o cuentas en redes sociales, por ejemplo. Así, si alguien encuentra la cartera y escanea el código QR o lee la etiqueta NFC presente en el dorso de la AirCard accederá a esos datos y podrá ponerse en contacto contigo.

La tarjeta también se puede encontrar a través del sonido. Puedes activar esa función directamente desde Buscar o pedirle a Siri que te ayude a localizarla haciéndola sonar, con una potencia un 20% superior que la de los AirTags.

El sistema de notificaciones es totalmente configurable y muy completo, con función de recuerdo para que no te olvides la cartera en casa. Si te alejas de ella, recibirás una notificación a través de Buscar. Además, puedes rastrear y compartir la posición exacta de AirCard con hasta 5 personas.

Finalizada la fase de promoción de las campañas de crowdfunding, las AirCard se pueden adquirir directamente a través de la página web de Rolling Square por 39 euros. En la propia tienda online se ofrecen packs de oferta en los que se incluyen dos tarjetas por 59 euros y 5 por 139 euros.

