Polémica con las impresoras HP: no dejan usar cartuchos de otras marcas más baratas

Las impresoras han estado en el ojo del huracán de la obsolescencia programada desde hace años. Estos dispositivos, increíblemente populares desde hace generaciones en España, han dado una serie de problemas a los usuarios que han hecho que muchos sean reticentes a comprarlas debido a su durabilidad en el tiempo. La última compañía en sufrir la ira de sus usuarios es HP, que mediante una actualización de firmware habría limitado el uso de cartuchos de terceros en algunas de sus impresoras.

Según recoge tanto Ars Technica como algunos usuarios de Reddit, la compañía habría lanzado actualizaciones de firmware en ciertos dispositivos que bloquean el uso de cartuchos de terceros o que el sistema detecte que no son oficiales. Estos usuarios se quejan en los foros de soporte de HP, colgando imágenes del mensaje de error que dan estos dispositivos a la hora de usar estos cartuchos.

Según rezan algunos de estos mensajes, los cartuchos introducidos son "bloqueados por el firmware de la impresora porque usan un chip no oficial de HP". El mensaje llega a aclarar que ese modelo en concreto está diseñado "para funcionar únicamente con cartuchos nuevos o reutilizados que usan un chip nuevo o reutilizado de HP".

El caos de las actualizaciones

Este caso ha ido recorriendo foros de internet y foros de soporte de la compañía. Las respuestas de HP, tanto a los usuarios como realizadas a los medios de comunicación hacen alusión a la llamada 'Seguridad Dinámica', que se basa en la capacidad de la impresora "para comunicarse con los chips de seguridad o los circuitos electrónicos de los cartuchos", según recoge un comunicado de la firma a Ars Technica.

"HP utiliza medidas de seguridad dinámica para proteger la calidad de la experiencia de nuestros clientes, mantener la integridad de nuestros sistemas de impresión y proteger nuestra propiedad intelectual". Es decir, que las impresoras equipadas con esta 'seguridad dinámica' solo pueden usar, al menos en teoría, cartuchos que tengan circuitos o chips HP nuevos o reutilizados.

Cartucho de HP. Dejan-Deko iStock

La misma compañía lo afirma. "Las impresoras usan medidas de seguridad para bloquear cartuchos que usan chips que no son HP o circuitos electrónicos modificados o que no son de HP. Los cartuchos reutilizados, remanufacturados o recargados que usan chips o circuitos electrónicos HP no se ven afectados". Una medida que se introdujo en 2016 y que le ha costado varias demandas a esta compañía, que tuvo que compensar a algunos de sus usuarios.

Los usuarios se quejan precisamente de esto. "Después de contactar a HP, me dijeron que esto "se debe a la reciente 'actualización' de todas las impresoras". Es decir, que según estos usuarios, HP habría actualizado sus impresoras de forma deliberada para prohibir el uso de cartuchos de tinta de terceros. Hasta el momento, aparecía un mensaje de advertencia, pero ahora se transforma en una prohibición completa.

Tinta de HP.

No se sabe ni qué modelos concretos están afectados ni en qué momento se emitieron dichas actualizaciones, que aluden a motivos de seguridad. No obstante, se han recogido quejas de incluso finales de 2022, con la misma premisa: no poder usar los cartuchos de terceros en sus impresoras HP, viéndose obligados a usar los cartuchos oficiales de HP.

Lo cierto es que falta que HP se pronuncie al respecto para aclarar si esto es un fallo de software de las impresoras o si por el contrario este es un movimiento intencional. Y es que las resoluciones de demandas colectivas pasadas han dejado claro que los usuarios pueden usar cualquier marca de cartuchos en sus impresoras. Todo ello pese a las recomendaciones de seguridad que los fabricantes esgriman para 'forzar' a los usuarios a usar sus recambios oficiales.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan