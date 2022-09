Si tienes una impresora HP, quizá te deben dinero por la tinta: lo que tienes que saber para reclamar

La empresa HP compensará a sus clientes europeos por la incompatibilidad de más de 20 modelos de sus impresoras con los cartuchos de tinta de otras marcas. Los afectados en España pueden calcular la compensación que les corresponde, según los requisitos establecidos y realizar la solicitud a través de la OCU hasta el mes de marzo de 2023.

La tecnología Dynamic Security es la base de todo el conflicto, una función de HP que debía servir como medida de protección de las impresoras, pero ha acabado siendo un problema para la compañía y los consumidores. Varias organizaciones de consumidores de diferentes países de la Unión Europea como la OCU, denunciaron a la compañía tecnológica asegurando que la tecnología no permitía el uso de cartuchos de tinta de otras marcas.

Las organizaciones de Euroconsumers denunciaron a la empresa "al considerar que los consumidores no habían sido debidamente informados". Ahora han llegado a un acuerdo por el que HP compensará a los afectados con hasta 95 euros dependiendo del modelo de impresora y dinero invertido en cartuchos incompatibles.

El acuerdo

Tras comprarse una impresora de la marca con tecnología Dynamic Security, algunos compradores se encontraron con que la máquina no admitía recambios de cartuchos de tinta que no fueran de la propia marca HP. La impresora reconocía los circuitos eléctricos y los chips originales de los cartuchos de la marca, pero no del resto de empresas.

La compañía y las organizaciones de consumidores, tras varias reuniones, han llegado a un acuerdo "en favor de los usuarios" y han decidido no continuar con ninguna acción legar. El acuerdo no reconoce ninguna infracción de la empresa, así como tampoco se puede considerar como "la falta de fundamento de las reclamaciones" de Euroconsumers, indican.

El resultado es que los afectados por este caso pueden recibir una compensación monetaria por parte de HP. El reembolso puede ser de 20, 35 y 50 euros dependiendo del tipo de impresora, siendo también posible conseguir hasta 45 euros adicionales, pero en ningún caso se superará el tope de 95 euros en el reembolso.

¿Cómo reclamar el pago?

Los requisitos para optar a esta compensación económica dependen tanto del modelo de impresora como de la cantidad de dinero que se invirtiera en cartuchos no compatibles. Puesto que son un gran números de modelos y factores a tener en cuenta, la OCU ha habilitado una calculadora digital en su web para que cada cliente afectado calcule su caso y posible reembolso.

El propietario debía tener esa impresora durante el 1 de septiembre de 2016 y el 17 de noviembre de 2020. Además, es necesario rellenar un formulario y pasar una revisión de los requisitos que realizará la OCU.

El 6 de marzo de 2023 es la fecha límite para reclamar el dinero, después se atenderán las solicitudes por orden cronológico y se procederá a realizar los pagos atendiendo a cada caso. Según la OCU, se va a intentar que la entrega y resolución sean ágiles.

