El Chromecast barato de Google estaría más cerca que nunca: tendrá mando y resolución 1080p

A finales del 2020, Google lanzó en España su nuevo Chromecast con Google TV que añadía la posibilidad de usar un mando. Un nuevo modelo que cambiaba radicalmente el acercamiento respecto a los Chromecast anteriores y dispositivos de la competencia, cuya filosofía era permitir enviar contenido desde nuestro smartphone a un televisor. Ahora, el Chromecast barato estaría más cerca de llegar.

Según adelanta The Verge, Google estaría preparando desde hace meses este Chromecast económico, que tendría una resolución máxima de 1080p. Y este Chromecast ya habría pasado el registro de la FCC, es decir, la Comisión Federal de Comunicaciones, haciendo ver que el dispositivo estaría en las vías necesarias para su lanzamiento comercial.

Este registro en la FCC no confirma directamente un Chromecast, pero según los esquemas y las descripciones del mismo se puede intuir que es un Chromecast con Google TV. Además, ya en enero Protocol especificó que Google estaba trabajando en un nuevo Chromecast que podría llamarse "Chromecast HD con Google TV", pensado para ser más económico.

Nuevo Chromecast barato

El registro de la FCC menciona a un dispositivo "Google G454V", y definen al aparato como un "dispositivo inalámbrico" con función WiFi 802.11ac de doble banda y Bluetooth. El esquema principal de la EUT (Equipement Under Test) muestra como este dispositivo se conecta directamente al monitor sin cables de por medio.

En el esquema se puede ver un mando a distancia (que presumiblemente sería similar al del Chromecast con Google TV actual) y el EUT iría en la parte de atrás. Solo menciona un cable USB, así como una conexión Bluetooth. Esto podría indicar que o bien este dispositivo se conectaría únicamente por cable USB o bien por Bluetooth, aunque es difícil confirmarlo. Podría ser que este dispositivo no fuera un Chromecast o que simplemente no mencionase la conexión HDMI de los Chromecast habituales.

Esquema de testeo de la FCC. FCC - Google Omicrono

Los tests cases del registro hablan de que reproduciría vídeo en streaming a 1080p, a 60 Hz y que el dispositivo se cargaría mediante una toma de corriente estándar. En caso de no ser un Google Chromecast más económico, este podría ser otro producto por ahora desconocido, debido a que se conectaría al televisor de forma inalámbrica.

Una idea extraña

La idea de un Chromecast barato no es mala en absoluto. De hecho, tiene muchísimo sentido. Y es que aunque el Google Chromecast con Google TV de primera generación es un gran aparato, su precio puede ser prohibitivo para algunos usuarios. En la tienda de Google, salvando ofertas, cuesta 69,99 euros. A cambio, este Chromecast ofrece no solo un mando, sino resolución 4K y HDR.

Pero por otra parte, está el Chromecast estándar, que no usa mando y que tiene el factor de forma estándar de toda la vida. Tiene una resolución 1080p y aunque cuesta mucho menos, 39 euros en la tienda de Google, tiene muchas más carencias; no tiene mando, no usa Google TV, no puede controlar dispositivos inteligentes y no se puede jugar a Stadia en él.

Chromecast actual.

Debido a que hay muchísimos usuarios con televisores pequeños que no alcanzan resoluciones 4K o similares, un Chromecast que sustituya al estándar que integre Google TV y todas las bondades del modelo superior sería una gran idea, No obstante, la falta de conexión HDMI se cargaría por completo esta idea, ya que precisamente estos televisores antiguos no tienen conexiones inalámbricas para conectar accesorios en la mayoría de ocasiones.

Hay que aclarar que el hecho de que un dispositivo se registre en la FCC no implica que se vayan a comercializar. No obstante, cuando se lanzan implican que estos dispositivos como mínimo están en fases de desarrollo muy avanzadas. Lo más lógico sería pensar que este nuevo Chromecast sustituirá al modelo de 39 euros, descontinuándolo.

