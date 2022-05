El ingenioso invento que alivia las picaduras de mosquitos en segundos

Llega el verano, y llega el calor a España. Con ello, llegan también insectos a nuestra casa como los mosquitos, avispas y abejas. Por ello, se están popularizando enormemente los remedios para evitar que las picaduras de estos bichos no sean tan molestas. En un momento en el que TikTok no para de viralizar dispositivos ingeniosos, aparece el Bug Bite Thing, un gadget que permite no solo succionar el veneno de estas picaduras sino aliviar el dolor.

En algunos vídeos con millones de visitas se están viendo dispositivos para acabar con las picaduras de mosquitos, avispas y similares. Bug Bite Thing es uno de ellos. Es una herramienta de succión que se coloca sobre la picadura, y se 'engancha' a la piel. Succiona el veneno o la saliva que dejan estos insectos, que en algunos casos puede provocar la hinchazón y el enrojecimiento de la piel ya característicos de esta picadura.

Además, su uso es increíblemente sencillo, ya que simplemente hay que aplicar la succión sobre la herida, y ya está. Se puede comprar en España a través de Amazon a un precio de 9,95 euros y se puede comprar en hasta 3 colores distintos: blanco, negro y rosa.

Evita los dolores de picaduras

Al igual que otros inventos vistos en TikTok, este Bug Bite Thing tiene como principal característica el no usar ningún tipo de químico o producto similar. Además, no provoca dolor alguno. Simplemente se coloca el tubo en la herida y con dos pequeñas palanquitas, se succiona el veneno. Además, con el efecto de succión, el tapón se adhiere suavemente a la piel. Tan solo hay que esperar entre 10 y 20 segundos para extraer el tubo, presionando hacia abajo en sus dos palancas.

Es completamente reversible y en la otra punta incluye un punto de succión menor, para áreas de menor tamaño como los dedos o los pies. Es lavable con agua y jabón y es totalmente mecánico. Se recomienda usar el dispositivo justo después de recibir la picadura, y dejar que actúe unos pocos instantes. Lógicamente, la herramienta es apta para niños y reusable.

En pieles más sensibles se requiere de menor succión para extraer el veneno. Eso sí, no se recomienda su uso en sitios específicos del cuerpo, como la cara o los ojos por posibles daños en la piel que esto pueda causar. Por cierto, gracias a su efecto de succión, el aparato también sirve para succionar otros elementos, como astillas o espinas ubicadas bajo la piel.

