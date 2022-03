Estas gafas inteligentes son como llevar un ordenador y un monitor de 45 pulgadas en la cabeza

Quienes trabajan delante del ordenador saben la importancia de contar con una buena pantalla o incluso dos o tres paneles en los que repartir las aplicaciones y programas. Pero mover ese equipo de un lado a otro cuando es necesario viajar es realmente complejo. Como solución al problema de movilidad, esta empresa propone usar gafas inteligentes desmarcándose de los modelos de realidad virtual que están desarrollando gigantes como Meta.

Imagina estar en el aeropuerto esperando un vuelo, necesitas adelantar trabajo y sacas del equipaje unas gafas de pasto gruesa, un pequeño teclado portátil y un ratón. Así de fácil tienes en un minuto montado un escritorio con hasta seis pantallas diferentes.

"Todas las grandes empresas se están enfocando en construir el próximo mundo de realidad mixta, pero nuestro enfoque se trata más de cómo podemos ayudar a alguien a trabajar en cualquier lugar sin comprometer la productividad”, explica en Wired el fundador y director ejecutivo de Nimo Planet, Rohildev Nattukallingal.

Un ordenador en la cabeza

Las gafas Nimo no son un proyector, tampoco son un altavoz inteligente ni una cámara para hacer fotos y videos, son un ordenador y pantalla en miniatura. Equipadas con el procesador Snapdragon XR1 de Qualcomm sirven de centro de procesamiento al mismo tiempo que los cristales muestran la imagen del escritorio y aplicaciones.

Sus creadores no han querido cargar en exceso el diseño, por eso se han centrado en lo esencial, dotar a las gafas de conexión inalámbrica por Bluetooth y WiFi para poder unir todos los periféricos que se necesiten, un teclado, un ratón, auriculares, etc. De momento no ofrecen tecnología LTE ni 5G.

Son en esencia un gadget conectado como podrían ser unos auriculares inalámbricos, pues para cargar la batería cuenta con un estuche que sirve de base de carga. Además, desde la aplicación para móvil que han creado se controlan las gafas y sus distintas funciones.

Las pantallas que se pueden ver, seis pueden sonar algo excesivo para ver a través de unos pequeños cristales, pero se trata de pequeños penales virtuales de 720 p que unidos forman una imagen de 45 a 50 pulgadas. Otra ventaja que destacan sus inventores es la privacidad que ofrecen, pues nadie le puede mirar por encima del hombro lo que muestran las gafas.

Nattukallingal asegura que el prototipo actual de Nimo pesa 120 gramos, 10 gramos menos que las gafas de Lenovo ThinkReality A3, pero esperan reducir alrededor de 30 gramos antes del lanzamiento.

Disponibilidad

El equipo de Nimo Plnet ha trabajado en las gafas durante cuatro años en un equipo de 10 personas con sede en Kerala, Inida. Desarrollarlas y fabricarlas ha costado 300.000 dólares, ahora lanzan un programa Enterprise y Developer para que desarrolladores y clientes prueben las unidades

Su precio llegaría a rozar los 800 dólares cuando se envíen a mediados de 2023 en india y Estados Unidos. La compañía asegura que hay 200 personas en la lista de espera.

