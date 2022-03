El nuevo gadget de Lidl evita que se pierda tu perro y cuesta menos de 7 euros

Lidl tiene un collar para que no se te pierda nunca el perro. N.C. Omicrono

Lidl es uno de los supermercados que operan en España que más apuesta por la tecnología y electrónica, lanzando cada cierto tiempo diferentes chollos, como una batería para arrancar tu coche y cargar tu móvil o un dispositivo que alivia los dolores musculares. Pero también se pueden encontrar gadgets para las mascotas, como su nuevo collar para que no se pierda nunca tu perro.

Se trata de un collar de tubo con iluminación LED que ofrece una mayor seguridad cuando se pasea al perro al amanecer o en la oscuridad, y que se puede comprar en Lidl por tan sólo 6,99 euros. Un complemento creado por la marca Zoofari que también se puede usar en días de lluvia sin que suponga un peligro para el animal, ya que cuenta con certificación IP44.

Con este complemento siempre podrás saber dónde se encuentra tu perro en los paseos. Además, el collar de tubo está fabricado en silicona y plástico, se puede ajustar a la medida deseada y no es molesto para la mascota, ya que apenas tiene un peso de 38 gramos.

Tres tipos de iluminación

Una de las principales características del collar para perros que vende Lidl es que cuenta con tres posiciones de iluminación que van desde una luz intermitente que se puede poner para que vaya más lenta o rápida, y una luz continua.

El collar cuenta con tres posiciones de iluminación diferentes. N.C. Omicrono

El collar se enciende y se apaga con tan sólo pulsar un botón y cuenta con una batería recargable mediante una conexión micro USB. En cuanto a la autonomía, si se tiene activado el modo de luz continua la pila aguanta aproximadamente dos horas, que es suficiente para pasear al perro.

En el caso de usar el modo de luz intermitente lenta, la batería ofrece una autonomía de aproximadamente 3,5 horas; mientras que si se utiliza la luz intermitente rápida aguanta media hora menos, es decir, 3 horas. Hay que tener en cuenta que la compra del collar incluye el cable de carga.

Con gastos de envío

El nuevo collar de tubo para perros se puede encontrar en la tienda online de Lidl, además de en sus establecimientos físicos, aunque ahí suele ser más complicado dar con este tipo de productos. En caso de hacer la compra a través de la web de la compañía, hay que tener claro que tiene unos gastos de envío de 3,99 euros, independientemente de la cantidad de artículos que se adquieran.

Sin embargo, no hay gastos de devolución en caso de que no se esté satisfecho con el producto. Lidl también confirma que el collar dispone de tres años de garantía y que la entrega está fijada entre uno a tres días laborables, por lo que no se tiene en cuenta el fin de semana.

Te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan