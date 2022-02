Los nuevos auriculares de Sony tienen un diseño circular nunca visto para llevarlos siempre puestos

Los últimos auriculares de Sony tienen un diseño que no has visto nunca para llevar siempre puestos

Si Sony ha sido quien ha liderado el mercado de la cancelación de ruido —la característica más preciada en los auriculares— con los WF-1000XM3 primero y los WF-100XM4, después; ahora la compañía busca ser referencia en el concepto contrario: llevar unos auriculares para usar todo el día y que no te tengas que quitar.

Los auriculares inalámbricos se han convertido en un elemento indispensable en el día a día de muchos usuarios. Tanto es así, que hay quienes no se lo quitan de la oreja durante toda la jornada. Pensando en ellos, Sony ha sorprendido con los LinkBuds, los primeros auriculares diseñados para no desconectar nunca del exterior, pues permiten tenerlos en la oreja y al mismo tiempo enterarte de qué sucede a nuestro alrededor.

Para lograrlo, los LinkBuds llegan con un diseño de anillo nunca visto hasta ahora. El driver tiene forma de anillo, con lo que no presiona sobre el canal auditivo al mismo tiempo que deja pasar el sonido del exterior. Una forma de conectar el mundo del contenido con el mundo real.

Los nuevos LinkBuds se centran de este modo en la calidad de sonido al tiempo que también permiten conocer lo que sucede alrededor. No disponen así de cancelación activa de sonido pero sí de otras funciones inteligentes y alto estándar de reproducción propio de sus modelos de alta gama. Con respecto a su disponibilidad, llegan al mercado por 180 euros en dos colores.

Un diseño rompedor

En primer lugar, lo más llamativo de los auriculares del sonido es su diseño. No se parece ha nada de lo presentado recientemente en el sector. Lo más disruptivo presentado en los últimos meses han sido los ear(1) de Nothing, pero los LinkBuds de Sony va un paso más allá.

Cuenta con un driver en forma de anillo que permiten seguir conectado con el mundo exterior sin sacrificar calidad de sonido. El transductor en anillo de 12 mm tiene el centro del diafragma abierto para ofrecer transparencia de audio, permitiendo escuchar con claridad los sonidos de alrededor. La idea es que puedas escuchar música mientras estás haciendo otras cosas.

Sony LinkBuds

La idea es que el usuario no se los quite de la oreja, por eso cuentan con un diseño ergonómico y ajustable a cinco tallas y formas y pesan 4,1 gramos. Se encajan en la parte interna de la oreja y están pensandos para que no se muevan en absoluto. Es por ello que son considerablemente más pequeños que cualquier otro dispositivo que Sony ha sacado hasta ahora.

Con respecto a su batería, disponen de una autonomía de 5,5 horas y otras 12 horas adicionales con el estuche. Asimismo, disponen de sistema de carga rápida con el que con 10 minutos de carga se pueden tener 90 minutos de reproducción. Además, son resistentes a salpicaduras y sudor, con lo que se pueden llevar para hacer deporte.

Tan rompedor como su diseño es la forma de manejarlos. Al carecer de superficie que recubre al auricular, la zona táctil para controlar la música queda en la cara del usuario a la altura de la patilla. Por medio de un doble o triple toque delante de las orejas se puede ajustar la reproducción, no hace falta tocarlo. Asimismo, incorpora función de manos libres con Alexa o Google para invocar al asistente y pedir música o controlar la reproducción.

Otra de las funcionalidades que incorpora es Speak to chat, una característica vista en sus modelos de alta gama que permite parar la música en el momento que el usuario empieza a hablar y se retoma en el instante que lleva unos segundos callado. Asimismo, se puede emparejar fácilmente con Fast Pair y Switch Pair en Android y Windows, respectivamente.

Sonido de alta calidad

Pese a estar pensados para escuchar lo que rodea al usuario, los Sony LinkBuds no pierden de vista su cualidad fundamental: que la música se escuche muy bien. Más allá del transductor en anillo de 12 mm —y a pesar de su forma— integran el chip V1 que ya vimos en los WF-1000XM4. Este procesador reproduce todo el detalle de tu música con la mínima distorsión, para una experiencia de escucha sobresaliente.

Sony LinkBuds

Para que la calidad de la música no se pierda por el centro del diafragma, los auriculares cuentan con un control de sonido adaptativo que optimiza automáticamente el volumen en función del lugar en el que se encuentre el usuario. De este modo la música se integra mejor en el entorno, permitiendo escuchar las canciones a un volumen cómodo al aire libre.

Aunque estén abiertos, Sony explica que tampoco se sacrifica las llamadas con el ruido exterior. Para ello disponen de una tecnología de reconocimiento preciso de la voz que realiza un procesamiento avanzado de la señal. De este modo, el algoritmo de reducción de ruido de Sony extrae la voz del usuario para procesarla con claridad, sin importar lo que rodee al usuario.

