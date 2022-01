La luz LED de Lidl que está arrasando en ventas: ilumina el inodoro cuando vas a usarlo

Cuando uno piensa en la palabra supermercado le viene a la mente básicamente comida. Sin embargo, esto no sucede con Lidl, uno de los establecimientos más populares en España que destaca por contar con productos de todo tipo a precio de chollo: desde bicicletas eléctricas hasta freidoras de aire, no hay nada que no tengan a la venta. Su último gadget, una luz LED para el inodoro.

El catálogo de Lidl incluye muchos productos para el cuidado y mantenimiento del hogar, incluido el baño. La cadena de supermercados de origen alemán ha sorprendido poniendo a la venta una pequeña luz LED para iluminar con colores el inodoro a un precio de sólo 4,99 euros; y como no podía ser de otra forma, se ha convertido en todo un éxito.

Muestra de ello es que esta luz LED se ha agotado en la tienda online de la compañía, pero aun así, y si tienes algo de suerte, todavía la puedes encontrar en los establecimientos físicos de Lidl. A continuación, repasamos las principales características de este peculiar dispositivo.

Hasta ocho colores

La luz LED para el inodoro de Lidl destaca por su pequeño tamaño y su diseño minimalista. Un dispositivo que incluye un sensor de movimiento que tiene un alcance de aproximadamente dos metros y que activa la iluminación de forma automática cuando detecta al usuario para facilitar la orientación en la oscuridad.

Así es la luz LED. Lidl Omicrono

La instalación de este dispositivo es sencilla, ya que tan sólo hay que colgarlo en uno de los laterales del inodoro. Una luz LED que posee un total de ocho colores distintos, que van cambiando cada 15 segundos o, si se prefiere, se puede dejar uno fijo con pulsar un botón.

La luz LED también dispone de una función de apagado automático una vez pasados dos minutos y funciona con tres pilas AAA. Entre otros detalles, el dispositivo está fabricado en plástico ABS y tiene un peso de sólo 72 gramos.

Agotado online

Lidl no ha confirmado por el momento si añadirá más existencias de este peculiar dispositivo en su tienda online, donde la luz LED ha sido todo un éxito y se ha agotado en apenas horas.

Lo que sí se conoce es que esta luz LED se puede financiar hasta 36 meses según condiciones y que actualmente la única forma de encontrarla será en los supermercados físicos, aunque no será una tarea sencilla.

