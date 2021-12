Diez regalos tecnológicos de última hora por menos de 50 euros para acertar en Navidad

El sábado 25 de diciembre llega la Navidad y millones de personas en España amanecerán ese día con regalos bajo el árbol. Una fecha en la que se aprovecha para regalar dispositivos electrónicos, desde teléfonos móviles hasta cascos inalámbricos. Si aún no has hecho tus compras y no quieres gastarte mucho dinero, todavía puedes hacerte con estos gadgets a última hora por menos de 50 euros.

Aunque no lo pueda parecer, lo cierto es que en el mercado se pueden encontrar una variedad de productos tecnológicos baratos con los que sorprender a otra persona en fechas tan especiales como la Navidad: desde altavoces hasta auriculares, pulseras de actividad, rastreadores Bluetooth o despertadores inteligentes, entre otros.

Las alternativas son realmente variadas, por lo que siempre se puede atinar con el regalo perfecto. Si, por el motivo que sea, el tiempo se te ha echado encima y no has tenido tiempo aún para hacer tus compras navideñas, recopilamos los diez mejores gadgets por menos de 50 euros que aún puedes adquirir.

Tiras LED con Alexa (21,99 euros)

Las tiras LED se han convertido en el principal reclamo de los gamers y en el mercado se pueden encontrar de distinto tipo. En esta ocasión, la tira Govee merece especial atención ya que, además de su coste, destaca por contar con soporte para Alexa, el asistente de voz de Amazon.

Tiras LED compatibles con Alexa. Amazon Omicrono

Esta tira LED se conecta por WiFi y Bluetooth, y permite usar la voz para encender o apagar las luces y ajustar el color y el brillo. También incluye una aplicación para móviles con la que crear tu propio estilo de iluminación y soporte para 16 millones de colores. Para instalarlas basta con pegar la parte adhesiva de la tira LED en cualquier superficie seca y limpia.

Amazon Fire TV Stick (22,99 euros)

El Amazon Fire Stick TV es uno de los productos imprescindibles para tu hogar. Se trata de un dispositivo que convierte cualquier televisor en inteligente permitiendo el acceso a las diferentes plataformas de streaming, como Spotify, Amazon Prime Video, Disney + o Twitch.

Amazon Fire TV Stick. Amazon Omicrono

El Amazon Fire TV Stick, cuyo precio original es de 39,99 euros, dispone de una interfaz sencilla y personalizada, y destaca por contar con un botón dedicado a Alexa. Es decir, se puede controlar mediante la voz. Además, también tiene en rebaja una versión con 4K y WiFi 6 por 38,99 euros, que tiene un precio oficial de 64,99 euros.

Amazon Echo Dot (29,99 euros)

El Amazon Echo Dot es uno de los altavoces inteligentes más populares, y tienen un precio original de 59,99 euros, por lo que cuentan con una suculenta rebaja. Se trata de un dispositivo con un diseño de semiesfera que cuenta con control por voz al integrar al asistente Alexa.

El Amazon Echo Dot de cuarta generación (izquierda). Chema Flores Omicrono

La cuarta generación del Echo Dot es compatible con audio de alta definición sin pérdidas y tiene un sonido profundo con graves equilibrados y voces claras. Con él también se pueden controlar otros dispositivos inteligentes, como pedirle que encienda las luces, escuchar música o la radio. Está diseñado para proteger la privacidad del usuario e incluye un botón que desconecta los micrófonos electrónicamente.

AirTags de Apple (35 euros)

Los rastreadores Bluetooth están ganando popularidad con el paso del tiempo. Se trata de unos dispositivos que permiten encontrar cualquier cosa, como las llaves, el móvil o el mando del televisor. En el mercado existen varios modelos, pero la opción más interesante son los AirTags de Apple.

AirTag Chema Flores Omicrono

Los localizadores de la compañía de Cupertino cuentan con la gran ventaja de que permiten utilizar el iPhone para encontrar aquello a lo que van unidos. Entre sus características, destaca una tecnología denominada 'Precision Finding' que lleva al usuario hasta el lugar en el que se encuentra el AirTag, mediante un indicador de distancia y mostrando la dirección en la pantalla del móvil.

Xiaomi Mi Band 6 (37,80 euros)

La Xiaomi Mi Band 6 es otro producto ideal para regalar, y más teniendo en cuenta que su precio original es de 44,90 euros. Una pulsera de actividad compatible con una pantalla AMOLED de 1,56 pulgadas con 326 píxeles por pulgada y más de 130 estilos de esfera y que es resistente al agua y cuenta con una autonomía de hasta 14 días con un uso extremo.

Xiaomi Mi Band 6. Izan González Omicrono

Un panel que también se puede personalizar al gusto. En cuanto a salud, dispone de medición de la saturación de oxígeno en sangre, de sueño y detección de ritmo cardíaco las 24 horas. Igualmente, también es capaz de monitorear una gran variedad de deportes, desde natación hasta caminar o correr.

Altavoz portátil Sony (39 euros)

Los altavoces portátiles también han ido ganando en popularidad, ya que permiten llevar tu música a todas partes. Si no quieres gastarte mucho dinero, siempre puedes echar un ojo al modelo SRS-XB13 de Sony que está rebajado (su precio original es de 59,90 euros).

Altavoz portátil Sony SRS-XB13. Sony Omicrono

Un altavoz que cuenta con un diseño compacto, que es resistente al agua y al polvo, tiene una autonomía de hasta 16 horas y es cómodo de transportar, ya que incluye una correa desmontable. En cuanto al audio, ofrece un sonido potente, unos graves profundos y voces claras.

Batería Anker MagSafe (39,99 euros)

La autonomía es uno de los principales puntos a mejorar de los iPhones, obligando a estar pendiente de si hay un enchufe cerca. Para terminar con ello, Anker tiene una batería externa con carga inalámbrica diseñada para funcionar con el iPhone 12 y 13.

Batería externa Anker. Anker Omicrono

Una batería que es bastante sencilla de utilizar, ya que tan sólo es necesario colocarla en la parte trasera del móvil. Además, Anker la ha dotado de un sistema de seguridad para detectar objetos extraños, protegerla contra cortocircuitos y controlar la temperatura. Un dispositivo que se carga mediante cable USB-C.

Despertador inteligente Lenovo (44,99 euros)

El Lenovo Smart Clock 2, cuyo precio original es de 64,99 euros, es un reloj despertador para las mesas de noche que ofrece una luz nocturna ambiental suave en su base y un cargador de teléfono inalámbrico opcional.

Lenovo Smart Clock 2. Lenovo Omicrono

Este despertador inteligente también dispone de una gran pantalla, que se puede apagar por las noches, que permite conocer detalles sobre una canción que está sonando, consultar el tiempo o ver la agenda del día, entre otras funciones. Además, es compatible con el asistente de voz de Google.

Freidora sin aceite Mellerware (48,34 euros)

Uno de los productos electrónicos que más se han buscado durante los últimos meses son las freidoras sin aceite, ya que permite comer fritos de forma sana. Con vistas a Navidad, Mellerware tiene rebajado su modelo Crunchy!, cuyo precio original es de 66,99 euros.

Freidora sin aceite Mellerware. Mellerware Omicrono

Con un diseño compacto, esta freidora tiene un motor de 1230 W y permite freír comida hasta 200ºC. Cuenta con una pantalla LED digital táctil, deja regular la temperatura (entre 0 y 200 grados) y el tiempo de cocción; y cuenta con un temporizador. Además, tiene una capacidad de 1,5 litros y su cestillo se puede meter al lavavajillas.

Realme Buds Air 2 (49,99 euros)

Los Realme Buds Air 2 son uno de los mejores cascos inalámbricos baratos que se pueden comprar. Estos auriculares cuentan con cancelación de ruido activa (ANC) capaz de filtrar la mayor parte del ruido de baja frecuencia, incluido el de los aviones o el metro. También tienen un 'modo transparencia' que reduce el ruido ambiental para escuchar con claridad una llamada.

Realme Buds Air 2 Chema Flores Omicrono

Los cascos inalámbricos de Realme están equipados con micrófonos dobles, incorporan drivers de 10 milímetros para los graves y ofrecen una autonomía que puede alcanzar las 25 horas, siempre que se use el estuche de carga. Además, con sólo 10 minutos de carga se pueden obtener 120 minutos de música.

