Lidl tiene un accesorio con luces LED para el grifo que te avisa si el agua quema

La cadena de supermercados Lidl lleva un tiempo apostando por la tecnología, y muestra de ello es su amplio catálogo de productos. Tras su aire acondicionado portátil, la compañía ha traído a España un accesorio para el grifo que cuenta con luces LED que indican si el agua quema o si, en cambio, está fría.

El nuevo adaptador de grifo de Lidl es un dispositivo barato, ya que apenas cuesta 3,99 euros, y termina con la tarea de tener que comprobar si el agua está caliente o fría antes de usarla; ya que incluye una luz LED que cambiar de color para informar de la temperatura.

A la hora de saber si el agua está a nuestro gusto, en ocasiones se suele esperar un tiempo para lograr la temperatura adecuada. Con ello se está malgastando agua. Sin embargo, con este accesorio el agua del grifo sale con menos presión, por lo que también permite ahorrar en la factura.

Con luces LED

El producto de la compañía, que lo ha denominado como un aireador con LED, destaca por su capacidad para avisar si el agua del grifo está caliente o no. Para ello, el accesorio se basa en una luz LED que se ilumina en tres colores: azul, verde o rojo.

Así es el aireador de grifo de Lidl. Lidl Omicrono

El primero de ellos aparece cuando la temperatura del agua es de 30º C o inferior. Por su parte, el color verde indica que la temperatura del agua se encuentra entre aproximadamente 30 y 39º C; mientras que la luz de color rojo es para cuando la temperatura pasa los 39º C. Por lo tanto, con este mecanismo se puede saber si el agua está lista para usarse o no.

Además, la cadena de supermercados ha asegurado que este aireador es bastante sencillo de utilizar. Una vez instalado, para activarlo únicamente hace falta que tenga una potencia de 1,5 bar y funciona con un chorro de tipo lluvia.

De acero inoxidable

El aireador de grifo de Lidl es resistente y bastante duradero, ya que está fabricado en materiales como POM, PC, silicona y acero inoxidable. Además, el dispositivo tiene un peso de sólo 57 gramos y unas medidas de 6 x 3,7 centímetros.

Cabe señalar que este dispositivo tiene una garantía de tres años. Un producto que puede ser especialmente útil en hogares con niños o con personas que sufran algún tipo de problema de piel, ya que evitaría que se quemasen. Por el momento se puede comprar únicamente a través de la tienda online de Lidl.

