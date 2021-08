Mint, el móvil más pequeño para llevar en cualquier bolsillo

Un mundo de contrastes, esta semana Samsung ha lanzado en España sus nuevos móviles plegables, en busca de pantallas más grandes en formatos compactos. Tamaños que chocan con el del teléfono Mint, que presume de ser el más pequeño del mundo con tecnología 4G y hasta 72 horas de autonomía.

Todo tiene sus pros y sus contras, los teléfonos actuales son cada vez más cómodos para ver en ellos películas o jugar a videojuegos, cuentan con baterías más grandes y muchas más cámaras. Sin embargo, su autonomía ya no dura tanto como antes y muchos usuarios añoran aquellos primeros móviles que podían llevar en los bolsillos del pantalón y transportar con mayor facilidad.

Para aquellos que prefieren la sencillez de móviles más reducidos, ha nacido Mint. Sus creadores han lanzado el proyecto en Indiegogo, plataforma de crowfounding en la que se puede reservar el terminal y ser de los primeros en lucir esta miniatura.

El Mony Mint es un teléfono del tamaño de una cartera de crédito, casi la mitad que algunos de los modelos más grandes del mercado. Imita el estilo de los iPhone de Apple, aunque no comparte muchas más características con ellos. Lo que no significa que no esté bien equipado, Mint cuenta con pantalla táctil, cámaras por ambos lados y una buena batería.

Exactamente sus dimensiones son de 89,5 x 45,5 x 11,5 milímetros. En su interior esconde un procesador de cuatro núcleos que trabaja con 3 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno. Si son pocos gigas, se pueden ampliar hasta los 128 GB.

No es una combinación destinada a videojuegos, pero tiene más sentido si se enfoca como complemento para aquellas situaciones en las que llevar un móvil más competente puede ser molesto. Por ejemplo, en su presentación los creadores proponen que se use para hacer deporte, en vez de cargar con un modelo más grande que puede molestar al correr o entrenar.

Con esa capacidad de almacenamiento se puede guardar bastante música para escuchar mientras se entrena, también serviría para consultar brevemente los mensajes y correos. Bastaría con tener dos tarjetas SIM con el mismo número, una para el móvil estándar y otra para el mini. Incluso, el Mint tiene espacio para dos tarjetas SIM.

En cuanto a las cámaras, la información asegura que hay una en cada lado del terminal, la trasera de 5 megapíxeles y la frontal de 2 megapíxeles. No son lentes capaces de competir con los iPhone actuales y en las imágenes parecen haber simulado el diseño de cuatro cámaras en posición cuadrada de los teléfonos de Apple, aunque en realidad solo hay una.

Se trata aún de un prototipo que se puede reservar hasta que esté listo en noviembre. Aquellos que lo compren recibirán su ejemplar en esas fechas, pueden elegir entre varios precios con distintas opciones de color y beneficios de compra. El coste va de 99 dólares (84 euros) hasta los 129 dólares (109 euros).

