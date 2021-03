Lenovo presenta una silla para ordenador con una katana integada

Parecía que ya lo habíamos visto todo en el competido mercado de las sillas gaming. Sólo en España ya podemos encontrar una gran variedad de diseños, a cada cual más excéntrico y violento.

Las sillas gaming se han convertido en motivo de orgullo, especialmente si queremos que nos vean mientras retransmitimos en Twitch u otro servicio similar. Pero no son sólo diseños absurdos; también son útiles y ergonómicos, como pudimos comprobar con la silla gaming de Razer con control lumbar integrado.

También es habitual que algunas sillas gaming estén diseñadas en asociación con una marca, como por ejemplo, la silla inspirada en el último juego de la saga Doom, con un espectacular diseño en negro y rojo que incluye hasta un pentagrama.

Nueva silla gaming de Lenovo

Pero el nuevo producto de Lenovo va un paso más allá, integrando nada menos que una katana, una espada japonesa, en el reposabrazos izquierdo de la silla. En efecto, estamos ante uno de los productos licenciados más absurdos y alocados que hemos visto en mucho tiempo.

No es que en Lenovo quieran apelar a los aficionados a las armas tradicionales japonesas, sino que esta silla es el resultado de una colaboración con una de las series de animación más populares de los últimos años, Kimetsu no Yaiba, que a España ha llegado con el título Guardianes de la Noche.

La katana integrada en la nueva silla de Lenovo Lenovo Omicrono

En esta serie, basada en un manga de la Shōnen Jump (la misma de Dragon Ball y One Piece), un joven guerrero busca vengarse de los demonios que mataron a sus padres y poseyeron a su hermana. El verdadero reclamo de la historia es el carisma de la gran cantidad de personajes secundarios que ayudan o se enfrentan al protagonista.

La silla de Lenovo representa a uno de estos personajes, Giyu Tomioka. De ahí el patrón que cubre la parte central de la silla y que, aunque pueda parecer una elección estética algo extraña, en realidad imita al que usa el personaje en sus ropas. Lo mismo podemos decir de los colores rojo vino y negro del resto de la silla.

Por supuesto, la parte que realmente destaca es la mencionada katana, que ha sido unida al reposabrazos izquierdo con un soporte blanco. La idea, suponemos, es que podamos apoyar la mano en la empuñadura de la espada, como hace el personaje.

Lamentablemente, eso es todo lo que podemos hacer. No podemos desenvainar la katana, ya que realmente no hay una pieza de metal en su interior; es algo decepcionante, aunque imaginamos que en Lenovo no han querido meterse en polémicas con un producto como este. Además, sólo unos pocos afortunados podrán obtenerla, ya que se sorteará en Japón como parte de una promoción con la que Lenovo quiere llamar la atención sobre sus nuevos portátiles.

En España, las espadas japonesas y los videojuegos tienen una historia oscura; el llamado ‘asesino de la katana’ fue usado por algunos medios para asociar los videojuegos con la violencia, el satanismo y las, por aquel entonces, nuevas tendencias de ocio.

