Asus ZenBook Duo 14, análisis: la utilidad real de un portátil con dos pantallas

El sector de los ordenadores portátiles en España vive tal vez su mejor momento en más de una década. En pocas ocasiones habíamos visto semejante cantidad de nuevos lanzamientos, y especialmente, nuevos avances tecnológicos.

Desde procesadores móviles que ya tienen poco que envidiar a los de escritorio, como los nuevos Ryzen 5000 para portátiles, a nuevos factores de forma y componentes cada vez más pequeños y ligeros, los portátiles vuelven a ser tema de conversación.

Tal vez el avance más interesante que hemos visto en los últimos años afecta a la pantalla; o pantallas, en plural. El formato clásico de portátil con pantalla en la tapa y teclado en el chasis sigue siendo el preferido, pero también estamos empezando a ver portátiles con pantallas flexibles; o, como en el caso del Asus ZenBook Duo 14, con un precio de partida de 1.599 euros, portátiles con dos pantallas.

Así es el Asus ZenBook Duo 14

Pantalla principal 14 pulgadas, resolución 1920 x 1080 píxeles, tecnología IPS, brillo de 400 nits, sRGB 100%, validado por Pantone, táctil. Pantalla secundaria 12,65 pulgadas, resolución 1920 x 515, IPS, táctil compatible con lápiz óptico incluido. Procesador Intel Core i7-1165G7, 4 núcleos y 8 hilos a hasta 4,7 Ghz. Memoria RAM LPDDR4X de 16 GB, ampliable a 32 GB Almacenamiento 1 TB SSD NVMe PCIe 3.0 Gráficos Intel Iris Xe integrada, GeForce MX 450 con 2 GB Seguridad Webcam con función IR compatible con Windows Hello Conexiones 1x USB-A 3.2, 2x USB-C Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1x audio 3,5 mm, 1x microSD Conectividad inalámbrica WiFi 6, Bluetooth 5.0 Batería 70 Whr, cargador de 65W USB-C incluido Peso 1,62 kg Dimensiones 32,40 x 22,20 x 1,69 cm

Tener dos pantallas ya es algo cada vez más habitual en el escritorio, sobre todo entre los usuarios más entusiastas o profesionales. Contar con un espacio adicional de pantalla abre la puerta a muchas posibilidades, y es fácil acostumbrarse a ellas, con varios programas abiertos al mismo tiempo.

No muchos confiaban en que ese concepto se pudiese hacer realidad en portátiles, donde las restricciones de espacio y las exigencias energéticas son mucho mayores. Y sin embargo, aquí estamos, con el nuevo Asus ZenBook Duo 14, demostrando que es posible.

A simple vista, el Asus ZenBook Duo 14 parece un portátil convencional Adrián Raya Omicrono

Asus ya mostró lo que era posible con el primer Asus ZenBook Pro Duo, lanzado hace un par de años; y en el pasado CES 2021, anunció que había cogido lo que había aprendido y lo había aplicado a dos nuevos modelos, uno de 15 y otro de 14 pulgadas.

Dos pantallas, más usos

El nuevo Asus ZenBook Duo es por lo tanto, una versión mejorada de aquel concepto, y se nota desde el mismo momento en el que abrimos el portátil. El cambio de diseño más notable lo vemos en la segunda pantalla, que sigue ocupando el sitio que ocupa el teclado en un portátil convencional.

El problema de este sitio en el ZenBook Duo original fue que la pantalla secundaria no miraba hacia el usuario, sino hacia arriba; por lo tanto, para usarla normalmente teníamos que erguirnos o incluso inclinarnos sobre ella, especialmente si queríamos usar sus posibilidades táctiles.

La segunda pantalla del Asus ZenBook Duo se eleva automáticamente Adrián Raya Omicrono

Asus ha solucionado esto en los nuevos ZenBook Duo, con un sistema que eleva la pantalla secundaria automáticamente hasta un ángulo más usable; el soporte de la pantalla está unido a las bisagras, y por lo tanto, se acciona al mismo tiempo que abrimos el portátil. Después de sorprenderte la primera vez, en las siguientes este sistema será mucho más natural.

No estamos hablando de un gran ángulo, de apenas 15 grados, pero es suficiente para que la segunda pantalla sea más fácil de ver y de usar. Visto de frente, se acerca más a la sensación de que este es un portátil con sólo una pantalla, más alta de lo normal. Desde el punto de vista adecuado, la pantalla secundaria empieza justo cuando termina la principal.

Aunque parezca poca diferencia, la verdad es que se nota en el uso diario. Usar la segunda pantalla es más intuitivo, especialmente para llevar ventanas de un en torno a otro o para pasar de una herramienta o app a otra de manera directa y rápida. Teniendo en cuenta que es táctil, el ángulo también ayuda a usarla más fácilmente, permitiéndonos tocar la interfaz directamente.

Vistas de frente, las dos pantallas del Asus ZenBook Duo son mas fáciles de usar Adrián Raya Omicrono

El inconveniente de este mecanismo adicional seguramente no se notará hasta dentro de unos años; es otra parte más que puede romperse, aunque en nuestras pruebas hemos abierto y cerrado el portátil constantemente y sin problemas. Además, tras la pantalla secundaria se puede acumular polvo, ya que por ahí se genera una corriente de aire para refrigerar el dispositivo, y eso es algo a tener en cuenta durante su mantenimiento. Por último, para abrir este portátil necesitarás las dos manos, ya que el mecanismo es demasiado duro como para hacerlo con una sola.

Más posibilidades

Pero, ¿para qué querrías tener una segunda pantalla? Es de ese tipo de ventajas que no comprendes que las tienes hasta que las pruebas; lo malo es que, una vez que te acostumbras, es difícil volver a la ‘normalidad’.

El cambio más obvio en la manera en la que usamos el portátil estará en la multitarea. Simplemente, podemos ver más aplicaciones abiertas al mismo tiempo, y eso nos permitirá hacer más; parece que no, pero simplemente contar con más espacio es liberador. Podemos tener un vídeo en directo en la pantalla principal y un navegador para leer las reacciones en la pantalla inferior, por ejemplo. Podemos escribir un documento en la pantalla principal y abrir referencias en la pantalla inferior. O incluso podemos jugar en una pantalla y hablar con nuestros compañeros en la otra.

Las dos pantallas del Asus ZenBook Duo nos permiten hacer más Adrián Raya Omicrono

Asus presenta estos portátiles para creadores de contenido, y es verdad que estos podrán aprovecharlos incluso más. La pantalla inferior es compatible con lápices táctiles, así que es posible usar aplicaciones de dibujo y diseño, dibujando directamente en la pantalla.

No tenemos porqué considerar ambas pantallas como separadas; por ejemplo, es posible hacer que un único programa use ambas pantallas al mismo tiempo y así ganar más espacio de uso.

La propia Asus ofrece apps para aprovechar la pantalla secundaria. Tal vez mi preferida es la más simple: un teclado numérico que nos facilitará enormemente introducir cifras en hojas de cálculo.

Experiencia única

Todo esto no es algo que vayamos a aprender el primer día. El gran inconveniente de estos portátiles es la necesidad de adaptarse a esta segunda pantalla, pero al menos Asus nos ofrece algunas herramientas para ello. Algunas están en la propia segunda pantalla, en forma de un centro de control que nos permite acceder a algunas funciones interesantes. Por ejemplo, aquí tenemos un botón para desactivar el teclado, por si queremos usar la pantalla táctil sin miedo a apoyarnos en las teclas; también tenemos un selector de brillo.

El teclado del Asus ZenBook Duo es sorprendente Adrián Raya Omicrono

Y hablando del teclado, debido al propio diseño del ZenBook Duo, no ocupa el espacio habitual, sino que está integrado en lo que normalmente es el reposamuñecas. Es algo extraño, pero no necesariamente malo. El portátil no es tan alto como para que apoyar la muñeca en la mesa sea molesto, aunque sí que es más difícil escribir con el portátil en el regazo.

Me ha molestado más el tamaño del teclado, que me ha obligado a juntar más las manos en una posición poco ergonómica. Eso ha sido necesario para meter el trackpad en la parte derecha, una posición muy natural. Por otra parte, lo mejor del teclado son sus teclas, con un recorrido mucho más largo de lo habitual, de 1,4 mm.

Pero sin duda alguna, lo más difícil es repartir nuestras aplicaciones entre las dos pantallas. Es entonces cuando descubrimos que la posición inferior de la segunda pantalla hace las cosas algo difíciles, ya que no podemos simplemente arrastrar la ventana de una pantalla a otra como haríamos en un escritorio con dos pantallas. Para solucionarlo, Asus ha implementado varias alternativas para gestionar las ventanas. La primera es un botón dedicado en el teclado sólo para mover la ventana activa de una pantalla a la otra.

Asus ofrece varias opciones para gestionar nuestras apps en las dos pantallas Adrián Raya Omicrono

Es directo y rápido, pero también tenemos la opción de mantener pulsada la ventana que queremos mover; entonces aparecerán dos botones que nos permitirán repartir la pantalla inferior entre varias ventanas, o bien expandir la ventana que tenemos para que ocupe ambas pantallas.

Por último, el centro de control de la segunda pantalla también incluye un navegador de aplicaciones, que nos permite usar las capacidades táctiles para mover las ventanas como queramos.

En efecto, tenemos nada menos que tres maneras diferentes de hacer lo mismo, gestionar nuestras ventanas; algo que tal vez sea excesivo, pero que demuestra que Asus se ha dado cuenta de los problemas de usabilidad que conlleva tener la segunda pantalla bajo la primera.

Potencia suficiente

De nada sirve tener dos pantallas si el portátil no es capaz de aprovecharlas, y en ese sentido, podemos decir que el ZenBook Duo está a la altura, si bien tampoco destaca especialmente.

Asus ha optado por usar un Intel Core i7-1165G7, un procesador que sólo es superado por el i7-1185G7 entre la undécima generación ‘Tiger Lake’. Es capaz de aguantar ‘lo que le echen’, aunque la multitarea sigue siendo su punto débil.

Las pruebas sintéticas como Cinebench R20 ha conseguido una puntuación de 1929 en multihilo y de 504 en un sólo hilo, poniéndolo muy cerca de un i7-7700K de escritorio; mientras que en Geekbench la puntuación ha sido de 1545 en un núcleo y 5392 en multinúcleo. Todo esto nos dice que en aplicaciones que sólo usen un núcleo, este procesador se compara con los mejores; pero en multitarea, ya hay opciones mejores como los Ryzen 5000 para portátiles.

Aunque este no es un portátil para juegos, además de la gráfica integrada Intel Iris Xe también se incluye una GeForce MX450, que debería ser suficiente para jugar a algunos títulos muy poco exigentes (aunque no usando las dos pantallas al mismo tiempo).

El Asus ZenBook Duo 14 se comporta bien en multitarea Adrián Raya Omicrono

Teniendo en cuenta las exigencias de usar dos pantallas y aplicaciones exigentes de edición de vídeo e imagen a las que va dirigido este portátil, tal vez nos hubiera gustado ver algo más potente en multitarea, pero lo que está claro es que no nos abandonará en los momentos más difíciles.

Además, aunque hemos dado mucho protagonismo al concepto de doble pantalla, hay que aclarar que los paneles usados son excepcionales, con tecnología IPS para unos ángulos de visión muy buenos y unos colores que cubren el 100% de la gama sRGB validados por Pantone. Para trabajo creativo, son ideales.

La selección de puertos también es apropiada, incluyendo dos USB-C compatibles con Thunderbolt 4 que nos permitirán tanto cargar el portátil como conectar otra pantalla más; el cargador USB-C incluido es de 65W y nos permitirá ganar varias horas de en sólo un rato.

La batería es uno de los aspectos que más me preocupaba de este portátil antes de probarlo. Como es habitual en todos los fabricantes, la promesa de hasta 17 horas de Asus se queda corta durante un uso real, que en nuestro caso ha rondado entre las 7 y las 9 horas dependiendo de las apps usadas. Aún así, esas son cifras mucho mejores de lo que me esperaba, teniendo en cuenta el consumo adicional de la segunda pantalla.

Portátil único

Tener el Asus ZenBook Duo es como aprender a usar un ordenador por primera vez. Aunque parezca que contar con una segunda pantalla no es una gran diferencia, la realidad es que cambia mucho las cosas; este es un portátil que nos anima a experimentar y a probar nuevos métodos de trabajo y nuevos trucos para hacer nuestra vida más fácil.

Si ya usas una segunda pantalla en tu escritorio, seguro que el ZenBook Duo te llama la atención; y si no, puede ser una buena oportunidad para descubrir el mundo que se abre cuando ampliamos nuestro escritorio.

Asus ZenBook Duo 14 Adrián Raya Omicrono

Este es un portátil único, que no se puede comparar con ningún otro del mercado; ningún otro modelo va a ofrecer las mismas posibilidades en multitarea y en el uso de una pantalla táctil para controlar aplicaciones. Por eso es extraño que el procesador escogido no sea el mejor en multitarea, pero tal vez eso es lo que ha permitido que este portátil no se dispare de precio.

El Asus ZenBook Duo ya está disponible para comprar en la página web oficial de Asus, por 1.599 euros, y esperamos encontrarlo en tiendas durante las próximas semanas.