El iPhone sin puertos está cerca: Apple prueba cómo recuperar datos sin cable

El primer iPhone sin puertos se venderá muy pronto en España y el resto del mundo; ha dejado de ser un simple concepto, y Apple ya está trabajando para hacerlo realidad.

Es algo que no será fácil; no es sólo que la mayoría de usuarios aún use cables para cargar el móvil, es que también lo necesitan para todo tipo de tareas básicas. Ya sabemos cuál es el plan de Apple para la carga: el nuevo MagSafe, recarga inalámbrica con imanes para asegurar una mejor transferencia de energía.

La presentación de MagSafe con el iPhone 12 fue el prolegómeno a un iPhone que no podrá cargarse con cable, pero ¿qué hay de los otros usos que tiene la conexión Lightning de los iPhone? Por ejemplo, para conectarlo a un ordenador para obtener una copia de seguridad de nuestros datos, o para salvar lo que podamos si el móvil deja de funcionar.

El problema de no tener puertos

Si tenemos un Apple Watch, un dispositivo que no tiene cables, ya sabremos que, si deja de responder, no tendremos más remedio que enviarlo al servicio técnico de Apple, para que lo reparen, lo restauren, o nos ofrezcan un reemplazo; lo cual no suele ser un problema porque no tenemos todas nuestras fotos o archivos importantes almacenados en el móvil.

Apple habría aprendido de los problemas del Apple Watch Chema Flores Omicrono

Apple no puede simplemente decir a los usuarios que le envíen el móvil que usan a diario, sólo para hacer una simple restauración; un móvil es una herramienta ya imprescindible para nuestro día a día.

Según Appleosophy, en Apple se han dado cuenta de este problema de diseño en su iPhone sin puertos, y por eso, han desarrollado una solución para acceder al dispositivo sin necesidad de conectar un cable.

El iPhone sin puertos

La solución se llamaría “Internet Recovery” (“Recuperación por Internet”), y consistiría en cambios no sólo en el hardware, sino también en el software, con un nuevo modo de recuperación que podría ser activado por el usuario y automáticamente permitiría la conexión inalámbrica con un ordenador.

El modo de recuperación del iPhone requiere conectarlo a un ordenador con iTunes Apple Omicrono

Para empezar, tendríamos que iniciar el modo de recuperación del iPhone, lo que activaría la función de recuperación por la red; al mismo tiempo, tendríamos que poner iTunes en un modo en el que escanea en busca de dispositivos en este estado. Una vez que lo encuentre, aparecerá una ventana de aviso que nos permitirá añadir el dispositivo a iTunes y a partir de ahí, tendremos la opción de restaurar o actualizar el sistema del iPhone.

Otra opción es que el modo se active automáticamente al encender el iPhone; y, por último, los ingenieros también habrían trabajado en una manera de conectar el móvil por Bluetooth, pero esos esfuerzos se han desechado al ser considerados como inseguros, poco fiables y lentos para recuperar una gran cantidad de archivos. Es algo importante, teniendo en cuenta que se espera que los nuevos iPhone tengan hasta 1 TB de capacidad.

Que Apple aún esté trabajando con varias opciones nos dice que el iPhone sin puertos aún tiene algo de camino por delante; aunque en teoría, podría llegar con la generación del iPhone 13.

Te puede interesar...