La revolución de pantallas Mini-LED de Apple empezaría con el nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas

Cuando el nuevo iPad fue lanzado en España, la gran pregunta que muchos tuvimos es, ¿dónde deja este lanzamiento al iPad Pro?

Y es que la nueva de Apple no solo es similar en diseño y características, sino que en algunos aspectos, el iPad es mejor que el iPad Pro; por ejemplo, estrenando el procesador A14 de Apple que luego se usaría en el nuevo iPhone 12.

Por lo tanto, aunque el iPad Pro sigue estando disponible, en un instante ha pasado a ser una de las compras menos recomendables. Apple es consciente de esto, por supuesto, y lleva meses planeando una renovación

iPad Pro con Mini-LED

El motivo de esta situación tan extraña para el iPad Pro es que Apple quiere que el próximo modelo estrene las nuevas pantallas Mini-LED, que serán las grandes protagonistas del 2021 para la compañía.

un habitual en las filtraciones de Apple, la compañía prepara un nuevo iPad Pro de 12,9 pulgadas que contará con una pantalla Mini-LED. Esa sería la gran novedad, ya que en cuanto a diseño, no veríamos muchos cambios; aunque eso no significa que no los haya.

El iPad Air es ahora mismo mejor opción que el iPad Pro Chema Flores Omicrono

Por ejemplo, las cámaras del nuevo iPad Pro ya no sobresalen, como ocurre pero eso es porque será más gruesa, y por lo tanto, no será necesario ocupar ese espacio adicional para el módulo de cámara.

También podemos esperar que use los nuevos procesadores de Apple, y curiosamente, también cambiarán los altavoces: la cantidad de agujeros se verá reducida y su posición será diferente.

Próxima revolución de Apple

El aumento del grosor será una de las consecuencias del uso de pantallas Mini-LED, al ser una nueva tecnología que agrupa una mayor cantidad de blancos en el panel. Gracias a esto, para mostrar una parte de la imagen es necesario encender lo que se traduce en una mejor representación de colores oscuros, además de un dinámico más intenso; básicamente, esta tecnología permite una mayor precisión a la hora de representar imágenes.

Funcionamiento de un panel Mini-LED TCL

, capaces de encender cada LED de manera individual, es que es mucho más barata pero obtiene resultados muy cercanos, especialmente en la representación del negro, el gran punto débil de los paneles LED.

Con eso en cuenta, Apple quiere adoptar paneles Mini-LED en todos sus dispositivos de pantalla grande; el grosor adicional sería un sacrificio demasiado grande en el iPhone, pero podemos esperar nuevos MacBook con pantalla Mini-LED.

