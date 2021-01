Nunca fue tan fácil transportar tus datos: probamos el nuevo SSD externo WD My Passport

La mejor manera de saber en un instante cómo ha avanzado la computación entre dos periodos de tiempo concretos es fijándote en el almacenamiento. Es en este sector donde los avances tecnológicos son más evidentes de un periodo a otro.

En los inicios de los ordenadores, el almacenamiento era un bien escaso, con dispositivos que ocupaban el espacio de un coche pequeño; con el tiempo, los discos duros se popularizaron, y contar con cientos de megabytes en tu ordenador era motivo de orgullo.

Hoy en día, sólo nuestro smartphone ya tiene más almacenamiento que todos los ordenadores de una universidad de hace apenas unas décadas. Podemos llevar varios terabytes en el bolsillo con todos nuestros datos y archivos, en el espacio que ocupa nuestra cartera.

El nuevo My Passport de Western Digital, con un precio de partida de 149,99 euros, es la prueba de cómo de rápido ha evolucionado el almacenamiento, casi sin darnos cuenta.

Nuevo WD My Passport

Tipo: SSD externo

Capacidades - 500 GB, 1 TB y 2 TB.

Conexión - USB-C, con cable y adaptador de USB-C a USB-A incluido.

Estándar - USB 3.2

Velocidad de lectura secuencial - 1050 MB/s

Velocidad de escritura secuencial - 1000 MB/s

Software incluido - WD Discovery para Windows y macOS

Dimensiones - 100,08 x 55,12 x 8,89 mm

Protección de caídas de hasta 1,98 metros

Colores - Negro, oro, gris, rojo y plata

Precio - A partir de los 149,99 euros

La verdad es que no solemos pensar en este tipo de dispositivos, y el que escribe estas palabras ha tenido incluso que hacer una comparación lado a lado con un SSD viejo para descubrir hasta qué punto ha avanzado el sector. Y vaya si ha avanzado.

Pequeño y ligero

Creo que las ventajas más sorprendentes de la nueva gama My Passport están en el tamaño. Cuando llegó la unidad de prueba, no me podía creer lo pequeña que era, pensaba que había un error y que me había llegado un dispositivo diferente.

Pero no. Con un tamaño máximo de 2 terabytes, el My Passport SSD realmente es así de pequeño y manejable. No solo cabe perfectamente en el bolsillo, sino que su reducido peso hará que nos olvidemos que lo llevamos. Eso lo hace ideal para transportar una gran cantidad de archivos de manera directa y sencilla.

El nuevo WD My Passport es más pequeño que un smartphone moderno Adrián Raya Omicrono

El My Passport SSD es mucho más pequeño que un smartphone moderno, y no supondrá ninguna molestia llevarlo con el portátil en la mochila. Además, sólo necesita un cable para funcionar, por lo que no tendremos que llevar un adaptador de corriente adicional, como ocurre con algunos discos duros externos.

El diseño también ha mejorado mucho, con unas líneas grabadas en la carcasa con las que se consigue un efecto muy llamativo; además del "WD" de la marca, por supuesto.

El nuevo WD My Passport es más elegante que nunca Adrián Raya Omicrono

Para esta generación se estrena el color dorado, que hemos tenido la oportunidad de probar; llama la atención y encaja perfectamente con otros dispositivos de color oro que podamos tener, como un MacBook. Sin embargo, la parte superior e inferior del dispositivo son de materiales diferentes y eso se nota en el color; aunque no lo verás si usas el dispositivo normalmente.

Este SSD se nota recio, y Western Digital afirma que resiste caídas de 1,98 metros; aunque eso no significa que sea un SSD 'rugerizado' como el My Passport Go, y la protección realmente sólo nos ayudará en pequeñas caídas accidentales. Pese a todo, aguantará más que un disco duro tradicional, al no tener partes móviles.

Velocidad pura

La única parte que rompe el diseño del My Passport SSD es el conector USB-C; en efecto, este SSD aprovecha el estándar USB 3.2, y por lo tanto le sacaremos el mayor partido en ordenadores y portátiles modernos que cuenten con esa tecnología. Es ideal para los nuevos MacBook o portátiles Windows que tengan conexión USB-C, y así usar el (corto) cable incluido.

El WD My Passport tiene una conexión USB-C Adrián Raya Omicrono

Afortunadamente, Western Digital no ha abandonado al resto de usuarios. El My Passport incluye un adaptador de USB-C a USB-A, por lo que podemos usarlo en cualquier ordenador que queramos que tenga una conexión USB normal libre. No podemos esperar la misma velocidad, evidentemente, pero este detalle es de agradecer.

La gran ventaja de usar USB 3.2 es que este SSD no tiene los temidos 'cuellos de botella', y podremos aprovechar la velocidad que ofrecen sus chips de memoria NAND. No hay ninguna duda de que este es un SSD rápido, con cifras muy buenas y que cumplen con lo anunciado.

Prueba de rendimiento del WD My Passport SSD Omicrono

En nuestras pruebas, el My Passport se ha acercado mucho a los 1.000 MB/s de lectura y escritura secuencial que Western Digital promociona, lo suficiente como para que la diferencia entre dentro del margen de error. Las pruebas han sido realizadas en diversos ordenadores y han sido consistentes.

El uso real que le hemos dado a este SSD concuerda con esos resultados. Como es habitual, hay muchos factores a tener en cuenta para medir el rendimiento de una unidad de almacenamiento, y es muy difícil conseguir siempre las mismas cifras. Copiando archivos al SSD, hemos visto transferencias de entre 950 MB/s y 770 MB/s, que encajan perfectamente con lo que nos esperábamos viendo las pruebas.

Copia de archivos en un WD My Passport SSD Omicrono

Estas copias se han realizado entre el My Passport SSD y un WD Black SN750 NVMe en formato M.2, para garantizar que no existen cuellos de botella. Por supuesto, son cifras que varían dependiendo de si estamos copiando un archivo grande o muchos pequeños (en este último caso, todos los dispositivos son más lentos).

Para proteger nuestros datos, el My Passport SSD (y el resto de dispositivos de Western Digital) incluye una copia del programa WD Discovery, que nos permite el acceso a varias herramientas, incluyendo el cifrado de archivos con encriptación AES de 256 bits y copias de seguridad en la nube.

Nueva referencia

El nuevo WD My Passport SSD es la nueva referencia en lo que respecta a unidades SSD externas. Es un dispositivo increíblemente pequeño y ligero para la capacidad y la velocidad que es capaz de ofrecer.

Western Digital no ha caído en los errores más comunes, incluyendo no solo una conexión USB-C 3.2 sino también un adaptador a USB-A para que cualquiera pueda usar este dispositivo lo mejor que le permita su ordenador.

El nuevo WD My Passport SSD Adrián Raya Omicrono

En nuestras pruebas se ha comportado exactamente como esperábamos, y no se nos ocurre mejor elogio. A estas alturas, el salto en velocidad es evidente, especialmente si sueles usar un disco duro externo para almacenar tus datos.

El Western Digital My Passport SSD está disponible en la página de Western Digital. La unidad más barata es la de sólo 500 GB, por 149,99 euros; si quieres más capacidad, la de 1 TB cuesta 249,99 euros, y la de 2 TB, nada menos que 419,99 euros.

Sin embargo, no hace falta buscar mucho para encontrar este SSD a precios más bajos. En Amazon, por ejemplo, el WD My Passport SSD está más barato, empezando a partir de los 113 euros en el momento de escribir estas palabras. Pero si quieres una opción más asequible, los discos duros externos, como el My Passport HDD, siguen siendo la mejor opción.