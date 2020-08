El nuevo SSD externo de Western Digital promete velocidades de vértigo: más de 1 GB/s

El nuevo My Passport SSD es un SSD externo presentado para España que aprovecha los últimos avances en almacenamiento para conseguir velocidades de transferencia muy rápidas.

Los SSD han cambiado completamente nuestras expectativas de cómo debería ser el almacenamiento para ordenador. La tecnología HDD tradicional de discos duros aún demuestra que puede mejorar, y la propia Western Digital lo ha demostrado con su gama My Passport.

Pero es indiscutible que los SSD son los que mejor rendimiento aportan hoy en día, algo especialmente importante cuando manejamos archivos cada vez más grandes y que necesitan más tiempo para ser copiados.

El nuevo SSD externo de Western Digital

El nuevo My Passport SSD de Western Digital demuestra hasta qué punto un SSD puede mejorar el almacenamiento, incluso si es externo. Existen muchos SSD de instalación interna muy rápidos, pero los externos tienen un 'cuello de botella': la conexión que usan. La rapidez de la memoria interna no se aprovecha porque la conexión no está a la altura; como resultado, el SSD no se aprovecha como debería.

Los nuevos Western Digital My Passport SSD son ideales para creadores Western Digital Omicrono

Para evitarlo, Western Digital ha dado el salto a la conexión USB 3.2 Gen 2, la última disponible para el usuario medio y que sólo se encuentra en los portátiles y las placas base más punteras. Además, usa la tecnología NVMe para eliminar completamente esos cuellos de botella.

Gracias a esta tecnología, los nuevos SSD externos de Western Digital alcanzan velocidades vertiginosas, de hasta 1.050 MB/s en lectura y hasta 1.000 MB/s en escritura. En efecto eso supone que se alcanza la barrera psicológica del gigabyte por segundo, colocando estas unidades muy por encima de lo que el usuario está acostumbrado.

Si lo comparamos con un SSD más convencional, como el WD My Passport Go que probamos en OMICRONO, encontramos una diferencia teórica de entre 500 y 600 MB/s, el doble.

Máxima velocidad

Western Digital presume de que estos SSD son ideales para creadores de contenido, que manejan archivos que ocupan mucho espacio, y por lo tanto tardan mucho en copiarse en un disco duro normal.

Nuevos WD My Passport SSD Western Digital Omicrono

La productividad puede mejorar mucho con un SSD como este; y también contaremos con cifrado por hardware AES de 256 bits para proteger los datos almacenados. El dispositivo cuenta con resistencia a golpes, vibraciones y caídas de hasta 1,98 metros, y la nueva carcasa está disponible en cuatro colores: gris, azul, rojo y dorado.

El Western Digital estará disponible en España por un precio de 159,99 € para la versión de 500 GB, y de 253,99 € para la versión de 1 TB.