Tus datos, protegidos de caídas: probamos el WD My Passport Go

Western Digital My Passport Go Adrián Raya Omicrono

¿Están tus datos seguros? Dependiendo de cómo hayas reaccionado a esa pregunta, así es la prioridad que le das a tu información. Por ejemplo, si has respondido que sí, que tus datos están en tu ordenador y que nadie tiene acceso a ellos, puede que tengas que leer algo más sobre los tipos de ataque que puedes sufrir.

En cambio, si respondes que tus datos están cifrados y que nadie puede leerlos, habrás demostrado que le das importancia a tu privacidad… pero que hay algunos peligros, aparte de la vulneración de tu privacidad que no has tenido en cuenta.

Y es que hay una manera de perder tus datos, sin necesidad de que un hacker te infecte con malware, ni de que algo falle en tu ordenador. Puede que, simplemente, se te caiga el almacenamiento al suelo.

Tus datos, protegidos de caídas

Suena ridículo, pero una posible causa de pérdida de datos está en los daños accidentales provocados por caídas o por un manejo inadecuado de los dispositivos. Esto es algo especialmente importante si viajamos mucho, y estamos constantemente sacando y metiendo la unidad de almacenamiento en nuestra mochila; cuantas más veces lo hagas, más probable es que se te resbale y acabe en el suelo.

Western Digital My Passport Go Adrián Raya Omicrono

El My Passport Go lanzado por Western Digital es un SSD diseñado especialmente para evitar este tipo de problemas. Se trata de una unidad preparada para sufrir caídas, ya que no contiene ninguna pieza móvil que pueda quedar suelta o dejar de funcionar en caso de golpe.

Para empezar, estamos ante un SSD, y no un HDD (disco duro); por lo tanto, se usan celdas de memoria para almacenar los datos, y no discos que se mueven a altas velocidades; así que es un buen comienzo, pero el My Passport Go va más allá.

Así es el Western Digital My Passport Go

El My Passport Go es un SSD portátil, diseñado para ser llevado en la mochila o maleta sin ocupar prácticamente espacio; está preparado para el uso continuo y para los viajes constantes, por lo que Western Digital lo presenta como la alternativa ideal para los viajeros.

Eso es porque este SSD ha sido modificado para resistir mejor los impactos; no todos los SSD pueden decir lo mismo, ya que el hecho de que no tenga partes móviles no significa que no se puedan romper si los golpeas lo suficientemente duro.

Western Digital My Passport Go Adrián Raya Omicrono

Para ello, Western Digital ha diseñado una cubierta de goma para la parte exterior, que cubre todas las zonas del dispositivo que entrarían en contacto con el suelo si se nos cae o se nos resbala de las manos.

Este protector hace las veces de amortiguador, siendo capaz de resistir caídas de hasta dos metros sin problemas. Por lo tanto, protege ante las caídas típicas, como las provocadas al dejarlo sobre una mesa, por ejemplo.

Estilo joven y cable USB integrado

Lo curioso es que el amortiguador también cumple una función estética, especialmente porque Western Digital ha escogido dos colores muy vibrantes: azul o amarillo. La versión que hemos podido probar es esta última, y la verdad es que en persona no cuesta encontrarlo, aunque tampoco es un amarillo ‘chillón’; lo veo más como otra ventaja para los viajes, especialmente si eres olvidadizo.

Gracias a esto, el My Passport Go tiene un estilo más joven y no tan serio; esto es algo evidente si lo comparamos con la versión ‘normal’ del My Passport, que pudimos probar en su día y que se nota que está diseñado para no destacar en la oficina o el despacho. En cambio, el My Passport Go tiene un estilo más atrevido.

Western Digital My Passport Go Adrián Raya Omicrono

Pero la elección más sorprendente en cuanto a estilo lo tenemos en el cable USB integrado. A simple vista, el My Passport Go parece una caja rectangular, sin ningún tipo de conexión; puede que te preguntes cómo se conecta al ordenador.

Dale la vuelta al SSD, y te encontrarás un cable USB oculto en el chasis; sólo tienes que sacar el conector del hueco y pasar el cable por un agujero en la parte superior, y podrás conectarlo a tu ordenador sin más dificultades.

Este es un método genial para ocultar la conexión hasta que la necesitemos; mientras tanto, el My Passport Go es una caja pequeña (95 mm x 67 mm x 10 mm) que cabe en cualquier sitio. No tenemos que llevar el cable por separado acabando con una de las grandes molestias de cualquier unidad de almacenamiento.

Rendimiento: mejor que un HDD

Otra razón por la que escoger el My Passport Go es que es un SSD, y por lo tanto siempre será más rápido que un disco duro portátil tradicional; y eso que no es precisamente el más rápido del mercado, pero tampoco es su prioridad.

La conexión USB es ‘sólo’ 3.0, por lo que ya de entrada tenemos una limitación en la velocidad que podemos conseguir. Pero aparte de eso, este sigue siendo un SSD, y por lo tanto obtenemos buenas tasas de transferencia.

Western Digital My Passport Go Adrián Raya Omicrono

En las pruebas realizadas, las cifras obtenidas no destacan ni por ser malas ni por ser excepcionalmente buenas, simplemente son lo que podríamos esperar de un producto de esta gama; espera tasas de transferencia de unos 300 MB/s en archivos grandes.

Como todos los Western Digital, el My Passport Go incluye acceso a WD Discovery para instalar los programas WD Backup y WD Drive Utilites, que nos permite, entre otras cosas, hacer copias de seguridad fácilmente.

Protección adicional para tus datos

El Western Digital My Passport Go es un SSD diferente, uno que nos permitirá transportar nuestros datos de manera segura, en todos los sentidos. Su reducido tamaño y novedades como el cable USB integrado lo hace ideal para esta tarea, al mismo tiempo que ofrece las ventajas que podríamos esperar de un SSD.

Hay algunos detalles que nos hubiera gustado ver, y que por ahora WD no ha incluido. Por ejemplo, la mayoría de portátiles nuevos usa USB-C, especialmente los ultrabooks; la conexión USB-A del Go puede ser molesta en ese caso porque nos obligaría a usar un adaptador.

Western Digital My Passport Go Adrián Raya Omicrono

Además, hay que tener en cuenta que la protección del Go sólo se centra en caídas y golpes, y que no resiste las salpicaduras, el agua o el polvo; para una futura versión estaría bien que recibiese un grado de protección IP62, por ejemplo.

Con todo, el My Passport Go es una elección que no decepcionará en nuestros viajes. Está disponible en tres versiones, de 500 GB (84,99 €), 1 TB (149,99 €) y 2 TB (349,99 €); se puede comprar en España en la web de Western Digital, o en tiendas online como Amazon, donde es posible encontrarlo con descuentos jugosos.