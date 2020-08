Tu móvil te escucha: con este truco evitarás que lo haga

Los teléfonos móviles y los dispositivos inteligentes nos han facilitado la vida en multitud de ámbitos, posibilitando que podamos comunicarnos en segundos desde España con alguien que se encuentra en la otra punta del mundo. Sin embargo, la tecnología también tiene sus aspectos negativos, pues no cabe duda de que perdemos una parte de nuestra privacidad.

Aunque muchos usuarios no terminen de tomárselo en serio, cada vez que hacemos una búsqueda en Google la compañía sabe más sobre nosotros. Algo similar ocurre al utilizar asistentes de voz como el de Google o Siri, que están atentos siempre a lo que decimos por si requerimos su ayuda en algún momento.

Pese a que los gigantes tecnológicos aseguran que sus asistentes virtuales no espían al usuario, ya hemos conocido más de un caso en el que éstos escuchaban cuando realmente no debían. Por esa precisa razón, os explicamos un pequeño truco para evitar que puedan hacerlo tanto en móviles Android como en iPhone.

Evita que tu Android te escuche

El asistente de voz por defecto en los smartphones Android es el Asistente de Google y seguramente lo tengas activado aunque ni siquiera lo uses. Sigue los pasos que te dejamos a continuación para asegurarte de que no te esté escuchando continuamente:

Pasos para evitar que tu Android te escuche

Abre el menú de " Ajustes " de tu móvil.

" de tu móvil. Baja hasta que veas un apartado llamado "Google", después pincha en " Gestionar tu cuenta de Google ".

". Fíjate en las pestañas que aparecen en la zona superior y pulsa en " Datos y personalización ".

". A continuación dale a " Actividad en la Web y en Aplicaciones ", dentro de la sección "Controles de la actividad de tu cuenta".

", dentro de la sección "Controles de la actividad de tu cuenta". Baja y desmarca la opción "Incluir grabaciones de voz y audio". Te aparecerá una pantalla en la que deberás hacer scroll hacia abajo y pinchar en "Pausar" de nuevo.

Asistente de Google. Omicrono

Si has seguido correctamente el procedimiento, Google ya no recopilará más grabaciones de voz y audio de tu terminal. También puedes aprovechar para echar un vistazo a la información que Google ha estado guardando sobre ti.

¿Y en iPhone?

Si tienes un iPhone la situación es algo diferente, pues en lugar del Asistente de Google, éstos vienen por defecto con el asistente virtual que posiblemente hayas usado en más de una ocasión: Siri.

¿Te preocupa cómo Apple puede utilizar la información recopilada por Siri? No te preocupes, te explicamos cómo desactivar el asistente para que no se guarde un registro de todo lo que dices.

Siri.

En primer lugar, dirígete a "Ajustes" en tu iPhone y entra en el apartado " Siri y Buscar ".

". Allí, marca la opción " Activar al oír Oye Siri ".

". En el caso de que no quieras compartir las grabaciones con Apple, entra de nuevo en "Ajustes" y pulsa en " Privacidad ".

". Después, ve a "Análisis y mejoras" y desactiva la opción de " Mejorar Siri y Dictado ".

". Asimismo, si quieres eliminar cualquier grabación que ya exista, vuelve al apartado "Siri y Buscar" y pulsa en "Historial de Siri y Dictado", desde donde podrás eliminarlo.

De este modo, habrás eliminado todas las grabaciones de voz que Apple tuviera en sus servidores sobre ti. Esperamos que esta pequeña guía te haya resultado de utilidad, pues no cabe duda de que si no utilizamos los asistentes virtuales habitualmente lo mejor es cortarles el grifo para que no puedan estar escuchándonos sin nuestro consentimiento.