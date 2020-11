Honor Watch GS Pro, análisis: un rival del Apple Watch preparado para la aventura

La temporada de Black Friday ya ha comenzado en España, con comercios, especialmente del sector tecnológico, poniendo en oferta ya muchos de sus productos. De todos, los relojes inteligentes, o 'smartwatches', serán de los más buscados.

La estrella será, cómo no, el Apple Watch; especialmente ahora que han salido nuevos modelos incluyendo el nuevo Apple Watch SE, una versión más barata. La mayoría de usuarios busca un reloj elegante y moderno como este.

También los hay que buscan un reloj más parecido a los tradicionales; en ese sentido, modelos como el Samsung Galaxy Watch 3 ofrecen una alternativa de lujo con todo lo que pudiéramos desear. Pero aún queda un nicho de mercado que estas marcas no han cubierto: el de los relojes resistentes, diseñados para la aventura. Aquí es donde puede destacar el Honor Watch GS Pro, con un precio de 249,90 euros.

Así es el Honor Watch GS Pro

Pantalla - AMOLED de 1,39 pulgadas, táctil, resolución 454 x 454 píxeles.

Materiales - Plástico resistente, esfera de bisel de acero inoxidable, correa de silicona.

Resistencia al agua - 5 ATM

Batería - hasta 25 días con una sola carga, carga en menos de dos horas. Cargador magnético incluido.

GPS - incorporado, sistema de rastreo GPS y GLONASS, función RouteBack con navegación de vuelta.

Conexión - Bluetooth 5.1

Peso - 45,5 gramos sin la correa.

Precio - 249,90 euros.

El Honor Watch GS Pro es un reloj inteligente muy diferente del Apple Watch o del Galaxy Watch, y eso es algo evidente sólo con mirar las fotos de este artículo. Mientras que la mayoría de relojes del mercado buscan ser discretos, este es un 'mamotreto', gigantesco para lo que estamos acostumbrados a ver en el sector.

Pero aunque a simple vista parezca que este diseño no está a la altura, en realidad, está hecho así a propósito, para apelar a usuarios para los que un Apple Watch resulte demasiado 'débil'. Este es un reloj diseñado para la aventura, no sólo en su hardware, sino también en su software.

Diseñado para la aventura

El Watch GS Pro destaca por el uso de materiales resistentes y un diseño que evita las partes móviles que se pueden romper más fácilmente; por lo tanto, está pensado para sufrir en las peores situaciones.

Honor Watch GS Pro Adrián Raya Omicrono

Para demostrar esto, Honor presume de nada menos que 14 certificaciones militares, que dejan en evidencia que este reloj es capaz de soportar lo que le echemos. Las cifras son sorprendentes: es capaz de soportar un intervalo de temperaturas de entre 70 ºC y -40 ºC, la humedad de hasta 240h y la niebla salina de hasta 96h. Soporta las bajas presiones por la altitud, por lo que puede ser ideal para hacer senderismo o escalada; y soporta la radiación solar e incluso la contaminación de líquidos.

En otras palabras, da igual lo que hagas: este reloj puede acompañarte. Es algo de lo que no muchas pueden presumir, y nada más sacar el reloj de la caja es evidente su apuesta.

Ahora bien, si buscas un reloj elegante, aquí no lo vas a encontrar. La impresión inicial no fue buena, ya que en persona, el reloj parece de juguete; pero de esto culpo principalmente al diseño estético, que intenta parecerse a los clásicos relojes de aventura sin conseguirlo.

Soporta lo que le echen

Este es un reloj grueso y grande, que necesita una muñeca grande para no parecer ridículo. La unidad probada es la de color negro con acentos en rojo; también está disponible en blanco y con camuflaje azul, que probablemente llamará mucho la atención.

No importa el ejercicio que hagamos, este reloj lo aguanta Adrián Raya Omicrono

La correa es de silicona y también puede dar una sensación barata al principio; pero tengo que decir que ha soportado el uso sin problemas y que está como el primer día. Eso es cierto para todo el reloj. Voy a ser sincero: soy un torpe de cuidado, y este reloj ha sufrido las consecuencias durante las semanas que ha estado en mi posesión; y realmente creo que podría seguir usándolo sin problemas.

Es innegable que Honor ha priorizado la resistencia al diseño, y en este caso eso es lo que pedía este reloj.

Gran batería

Lo mejor de haber usado este reloj durante semanas es que he tenido que recargarlo sólo en contadas ocasiones. Honor promete una duración de la batería de 25 días, pero creo que se queda corto; evidentemente, depende mucho del uso que de demos y especialmente, de si tenemos la pantalla encendida durante mucho tiempo.

Pero en mis pruebas, me he tirado varias semanas sin recargar el reloj, preguntándome cuándo se le iba a acabar la batería. Es algo realmente llamativo, especialmente si has probado relojes inteligentes que tenías que recargar cada pocos días o incluso cada día.

El GPS integrado del Honor Watch GS Pro permite registrar nuestro camino Adrián Raya Omicrono

Esto es incluso más sorprendente si tenemos en cuenta una de las funciones estrellas de este reloj: el GPS. No sólo está activo constantemente sin, aparentemente, afectar a la batería, sino que permite el uso de funciones muy interesantes como la ruta de regreso, que nos indica el camino que hemos seguido para no volver a perdernos. Es como una versión digital de las miguitas de pan, con la diferencia de que esto no se lo comerán los pájaros.

Ahora bien, puede que haya tenido que recargar poco este reloj; pero cuando lo he hecho, ha sido una experiencia horrorosa. El Watch GS Pro no cuenta con recarga inalámbrica, sino que incluye un cargador magnético con dos contactos (con la marca Huawei) que deben encajar en la parte inferior.

La recarga es uno de los peores aspectos del Honor Watch GS Pro Adrián Raya Omicrono

Los problemas son dos. Para empezar, la conexión magnética es muy débil, y es muy fácil que se pierda el contacto; podemos conectar el reloj, volver una hora después y encontrarnos con que no se ha recargado. Es importante asegurarse de que la conexión está bien y el reloj está en una posición estable, además de limpiar bien la zona.

El segundo problema está relacionado con eso: poner bien el reloj para que se recargue es muy difícil por culpa de las correas. Como no se pueden quitar fácilmente (comprensible para hacerlas más resistentes), es imposible hacer que el reloj descanse sobre el cargador; por lo tanto, tendrás que dejar el reloj de costado, lo que lleva a la mencionada inestabilidad que hará que el cargador se desconecte. Es un problema fundamental de diseño que espero que se solucione si hay una revisión de modelo.

Cuestión de software

Un reloj inteligente es útil, sólo si tiene las funciones que necesitamos, y en ese sentido, el Watch GS Pro va completo; ofrece prácticamente todo lo que podríamos desear para la aventura, desde un barómetro incorporado o una brújula, hasta todo tipo de información que nos puede resultar útil, como la marea, las horas de luz o incluso las fases de la luna.

El Honor Watch GS Pro ofrece una enorme variedad de ejercicios Adrián Raya Omicrono

Este también es uno de los relojes más completos para hacer ejercicio, con nada menos que 100 modos de entrenamiento integrados. Da igual que te guste hacer ejercicio en el gimnasio, salir a correr, jugar a deportes, hacer triatlón, senderismo, o simplemente salir a dar un paseo: este reloj tiene un modo de ejercicio para ti. Si haces esquí o snowboard, es especialmente completo al ser capaz de registrar datos como la velocidad media o la pendiente más grande que hemos cogido.

El problema es que la cantidad de opciones es tan grande, que encontrar lo que queremos no es fácil; especialmente por culpa del software del reloj, que es lento y diseñado de manera confusa. Se tiene que controlar con la pantalla táctil y los dos botones, cada uno cumpliendo funciones diferentes dependiendo de la pantalla en la que estés.

Por ejemplo, desde la pantalla principal tienes dos maneras de acceder a los ejercicios: pulsando dos veces el botón superior, o pulsando una vez el inferior; es una redundancia innecesaria que sólo llama a la confusión. Este reloj no parece tener la potencia suficiente para su interfaz, que es lenta y no responde bien, ni con los dos botones ni con la pantalla táctil.

La app de salud de Huawei es muy completa Adrián Raya Omicrono

Para registrar nuestros datos, el Watch GS Pro debe conectarse con la app Salud de Huawei, o Huawei Health; afortunadamente, todo lo malo que he dicho del software no se aplica aquí, ya que la app es muy completa y fácil de usar. Ofrece información de salud de manera fácil de leer y con mucha más información de la que tiene el reloj; su uso es imprescindible. Es desde la app que podemos ver también los datos de salud de manera más detallada, como nuestro ciclo de sueño, los niveles de estrés o el ritmo cardíaco (que se miden constantemente). También podemos ver los niveles de oxígeno en sangre, una función que ahora Apple ha popularizado pero que Honor ya ofrece.

Un smartwatch diferente

El Honor Watch GS Pro es un reloj inteligente muy diferente a lo acostumbrado. Al centrarse en la aventura y los usuarios más activos, puede ofrecer cosas que pocos competidores pueden soñar.

Este es un reloj resistente y preparado para cualquier cosa; y cuenta con una gran cantidad de funciones que nos ayudarán en todo tipo de situaciones. Y lo mejor es que lo hará durante semanas sin necesidad de recargar. Sin embargo, la baja potencia que tiene afecta demasiado a la experiencia, algo que no se ha solucionado pese a haber recibido ya dos actualizaciones en el tiempo que llevo usándolo.

Presentación del Honor Watch GS Pro

Cómo no, hay que hablar de la marca, especialmente ahora que por fin se ha confirmado que Huawei ha vendido a Honor. Es un anuncio que despierta dudas sobre el futuro de Honor y sus productos, especialmente teniendo en cuenta que se hará completamente independiente de Huawei.

El Watch GS Pro depende mucho de las tecnologías desarrolladas por Huawei, y no solo no tiene app propia (usa Huawei Health), sino que algunos componentes aún tienen la marca Huawei impresa (como el cargador). El soporte ha sido bueno, con actualizaciones muy habituales; pero como en todas las ventas de compañías, no podemos decir si las cosas cambiarán dentro de un año.

Honor Watch GS Pro Adrián Raya Omicrono

Dejando esto de lado, es innegable que el Honor Watch GS Pro apela a un tipo muy concreto de usuario, que busca un reloj inteligente resistente y que le pueda ayudar en cualquier situación, y en eso, podemos decir que cumple su misión.

El Honor Watch GS Pro tiene un precio de 249,90 euros, pero ya es posible conseguirlo por 199,90 euros en la tienda de Honor, por 199 euros en Amazon, e incluso más barato en la tienda de Honor en AliExpress.