Estos son los trabajos digitales bien pagados y sin paro gracias a la Covid

La crisis de la Covid-19 no es solo es sanitaria, sino también económica, son las muchas empresas que no volverán a 'levantar la persiana'. El sector de la hostelería en España y el turismo es el que más está sufriendo, pero por contra existen otros donde no solo no se está notando la crisis sino que la demanda de trabajadores no ha parado de subir.

Una de las piezas clave del confinamiento vivido fue el teletrabajo, cientos de miles de puestos que se desplazaron desde las oficinas a los hogares y, con él, un aumento considerable de los problemas de ciberseguridad. Los equipos de administradores informáticos vivieron un pequeño infierno en las empresas donde el teletrabajo no estaba implantado y se requirió de mucha mano de obra para la adaptación forzada.

Un ejemplo de las tantas profesiones que han visto cómo se ha incrementado la demanda en los últimos meses y que marcan el futuro del panorama laboral incluso después de que toda la crisis sanitaria acabe.

Sectores pujantes

"Si hay algo que ahora las empresas están preservando es lo digital", explica a OMICRONO Óscar Fuente, fundador y director general de IEBS. "Toda la parte de transformación digital a través de la agilidad y la adaptación de la cultura de la empresa a un entorno tan poco predecible". Apunta a un cambio en las empresas que, anteriormente, podían predecir en parte el futuro con los datos del pasado.

"Hay una demanda brutal en el tema de analítica de datos, todo lo que tiene que ver con el data. Científicos de datos, expertos en big data, en gestión de datos, en business analytics y business intelligence", apunta Fuente. Una tendencia que desde IEBS "ya se veía a principios de este año 2020".

Exactamente igual ocurre con todo lo relativo al techno management (gestión tecnológica, en español), cuyos conocimientos son muy apreciados en los nuevos entornos. "Marketing digital y comercio electrónico, tanto a nivel de gestión y de ejecución". Este es otro de los sectores que se han visto impulsados en los últimos meses. El confinamiento fue el trampolín perfecto para que muchas personas descubrieran las bondades del comercio electrónico. "Al final, todas las plataformas de este tipo de comercio necesitan perfiles técnicos. Si yo tenía una pizzería y ahora estoy vendiendo en línea, necesito a alguien que me maneje las redes sociales o que lleve toda la gestión del ecommerce".

"El programa de máster más demandado actualmente es el MBA en transformación digital", apunta Óscar Fuente. Lo que, según nos cuenta, se corresponde con la realidad de demanda de empleos por parte de las empresas.

Los más demandados

Las percepciones de Óscar fuentes coinciden con el análisis llevado a cabo por la consultora Connecting Visions, que acaba de publicar el ranking de perfiles más demandados por las empresas en España.

El primero que recogen desde la consultora es el experto en RPA, "un perfil seleccionado para proyectos relacionados con el eficiencia de procesos, es decir, con la robotización y automatización de estos". La reducción de costes y el incremento del rendimiento son dos tónicas del mercado actual antes del coronavirus, pero ahora adquieren una posición todavía más relevante.

El siguiente trabajo más demandado es el No code specialist, un perfil que se dedica a la creación de páginas webs, desarrollo de apps, bases de datos o integraciones; sin picar una sola línea de código. El siguiente profesional con alta demanda es el dedicado a la estrategia de diseño de servicios como perfil esencial para desarrollar "nuevos productos digitales como monederos electrónicos vinculados a un banco, probador virtual en una tienda de ropa online, telemedicina...", según apunta el análisis.

Muy importante también la labor del diseñador de UX (experiencia de usuario), dedicado a la optimización de la experiencia en diferentes aplicaciones e interfaces en una compañía. Le sigue, en el puesto 5, el digital permofance manager como el encargado de liderar las estrategias de captación de clientes dentro del equipo de marketing con el objetivo de captar clientes al menor coste posible.

Una labor similar puede ser la del growth hacker, cuya misión es impulsar a las pequeñas empresas para que puedan conseguir el máximo número de clientes gracias a un conocimiento muy extenso de las plataformas como redes sociales. También muy demandados son los ecommerce manager, como la cabeza dentro de las estrategias de comercio por Internet y que se encargará de "diseñar, implementar y gestionar la estrategia de venta online de principio a fin".

La lista se completa con los especialistas en datos a los que hemos hecho referencia antes. De esta forma, los jefes de proyectos de Big Data, los analistas Business Intelligence y los expertos en gestión del cambio (transformación digital) están entre las profesiones con más demanda en España en la actualidad.

La lista de Connecting Vision se completa con el experto en automatización de marketing, el experto en CRM y el jefe de proyecto digital. Este último será el responsable de "poner en marcha los proyectos digitales de la compañía, coordinando las tareas de las áreas y equipos implicados en su desarrollo".