Por qué este móvil para millonarios que no tiene ni 4G cuesta más de 3.300 €

Antes de que los smartphones conquistasen el mercado de España, Nokia era la reina; sus móviles tenían tanto éxito que se permitió el lujo de abrir una marca de ídem; se llamaba Vertu, y ofrecía teléfonos móviles para los alérgicos al plástico y amantes de las piedras preciosas.

Una vez que fue evidente que Nokia no podía hacer mucho frente a los iPhone y los móviles Android, la directiva se deshizo de Vertu, que continuó como una marca independiente ofreciendo móviles Android.

Los móviles inteligentes de Vertu destacaban por usar materiales como el aluminio o la piel para conseguir precios que superaban los 10.000 euros. Pero las ventas no ayudaron, y Vertu cerró, no sin antes presentar un móvil "caro e innecesario".

Móvil para millonarios

Pero que el cierre de Vertu no nos engañe. Aparentemente, unas bajas ventas no significan mucho si cada uno de los compradores tiene suficiente dinero como para financiar toda la empresa; eso es lo que ha ocurrido con Xor, la nueva marca de lujo compuesta por muchos de los empleados y directivos que formaban parte de Vertu.

Xor Titanium Xor Omicrono

La fundación de esta nueva empresa es inusual, como poco. Los propios clientes de Vertu fueron los que contactaron con Hutch Hutchison, cofundador y jefe de diseño de Vertu, para ofrecerle el dinero necesario para fundar otra empresa que fabricase móviles especialmente para sus necesidades.

El Xor Titanium, el primer móvil de la compañía, es por lo tanto el móvil más exclusivo del mundo, pero no por su precio de 3.000 libras esterlinas (más de 3.300 euros); no se nos ocurren muchas cosas más "exclusivas" que financiar toda una empresa sólo para disfrutar de un móvil.

Básico pero seguro

Por ese precio, podrías pensar que este es el móvil más avanzado del mercado, pero nada más lejos de la realidad; de hecho, he evitado usar la palabra "smartphone" o "teléfono inteligente" para definirlo porque no tiene nada de "inteligente".

Este es un móvil clásico, con botones y todo. Por no tener, no tiene ni compatibilidad con redes 4G, mucho menos 5G. Lo único que ofrece es llamadas y mensajes SMS a través de redes 2G y 3G, no mucho más. Al menos el sonido de las llamadas está tratado con tecnología de cancelación de ruido, y cuenta con alguna función poco común como un medidor de calidad del aire. No usa Android ni iOS, sino un sistema propio basado en Linux muy limitado y sencillo.

Xor Titanium Xor

Da la sensación de que este móvil es más un accesorio de moda que una herramienta, pero la mayor innovación la tenemos en la seguridad; los móviles de Xor serán capaces de hacerse llamadas y enviarse mensajes cifrados en codificación AES256. El móvil sonará de manera diferente, indicando que la llamada está cifrada y es seguro hablar; igualmente, los usuarios recibirán una clave que permitirá borrar todos los datos del teléfono de manera remota, parecido a lo que podía hacer el móvil de Encrochat, usado por criminales de toda Europa.

El lanzamiento del Xor Titanium (nombrado así por estar hecho de titanio) ha sido retrasado hasta el primer trimestre del 2021, pero sinceramente, los que querían uno probablemente ya lo tengan reservado.